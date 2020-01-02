Суды-2020: кому вынесут приговор

Сестры против тирана

В 2020 году решится судьба сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.

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В июле 2018 года Михаил Хачатурян скончался в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе из-за многочисленных колото-резаных ран. В убийстве обвинили трех его дочерей — Крестину, Ангелину и Марию, которым на момент трагедии было 19, 18 и 17 лет соответственно.

Все трое признали свою вину, объяснив свой поступок издевательствами со стороны отца.

Рассказ сестер подтвердили СМИ и следствие, решившее, впрочем, не возбуждать против убитого уголовное дело. Обвинительное заключение, инкриминирующее сестрам убийство группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ), отмечает, что действия подсудимых были спровоцированы их отцом. «Физические и психические страдания», причиненные девушкам Михаилом, считаются смягчающим обстоятельством.

Младшая из сестер признана невменяемой; дело в ее отношении выделено в отдельное производство. В сентябре суд выпустил девушек СИЗО, запретив общаться друг с другом, выходить на улицу после 19:00, пользоваться интернетом и мобильной связью. Сейчас сестры формально остаются под домашним арестом, но часть запретов на них уже не распространяется.

Адвокаты сестер Хачатурян просят провести суд присяжных и прекратить уголовное преследование.

Расчленитель в мундире Наполеона

В 2020 году суду предстоит вынести приговор бывшему преподавателю СПбГУ, экс-кавалеру ордена Почетного легиона Олегу Соколову.

Историк был задержан в ноябре 2019 года на набережной Мойки при попытке утопить в реке рюкзак с отрубленными руками молодой женщины, голова которой была позже обнаружена в его квартире.

Убитая, 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, была возлюбленной Соколова и работала с ним над научным трудом о Наполеоне.

Историк оформил явку с повинной. По его словам, накануне вечером он поссорился с Ещенко, после чего в состоянии аффекта напал на нее. Соколов четырежды выстрелил из обреза девушке в висок и расчленил ее, чтобы избавиться от тела. После этого он собирался надеть мундир Наполеона и покончить с собой в Петропавловской крепости.

На суде по мере пресечения Соколов рассказывал, что Ещенко первая набросилась на него с оружием, однако «Фонтанка» без ссылки на источники сообщила, что жертва была убита во сне.

Соколов уже представал перед судом из-за смерти человека:

в 1981 году по его вине затонул корабль, на котором погиб ученый Владимир Сорокин. На историка жаловались студенты и любовница, а его первая жена погибла при невыясненных обстоятельствах.

Суд арестовал Соколова до 9 апреля 2020 года. После нескольких попыток самоубийства его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Страйкбол и свержение конституционного строя

По заведенному в 2017 году «делу Сети» (террористическая организация, запрещенная в России) проходят одиннадцать человек в Пензе и Санкт-Петербурге.

Левые активисты обвиняются в организации террористической группировки в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии, готовившей теракты и вооруженный мятеж,

приуроченный к чемпионату мира по футболу и президентским выборам 2018 года.

Увлечение обвиняемых страйкболом следствие рассматривает как «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи».

Некоторые фигуранты дела (Арман Сагынбаев, Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Виктор Филинков, Юлий Бояршинов) неоднократно обвиняли правоохранительные органы в применении пыток и других нарушениях прав. Они утверждают, что их силой заставили оговорить себя, и отказываются от данных в первые дни задержания показаний.

ФСБ не нашла никаких подтверждений этого, и СК не стал возбуждать по этому поводу уголовное дело, несмотря на 12-дневную голодовку арестованных.

Один из обвиняемых, Егор Зорин, свидетельствовал против других задержанных, и в 2018 году обвинение по «делу Сети» с него сняли. Он получил условный срок за хранение наркотиков. Первым осужденным стал Игорь Шишкин, признавший свою вину и приговоренный к 3,5 года колонии в январе 2019 года.

Для семи из одиннадцати обвиняемых правоохранители просят разные сроки в колониях — от 6 при общем режиме до 18 при строгом. Все семеро остаются под стражей до 3 января 2020 года.

В декабре у одного из обвиняемых диагностировали туберкулез, еще четверо фигурантов также жаловались на ухудшение здоровья.

Школьники и экстремизм

Начавшееся с чата в Telegram дело «Нового величия» тянется с 2018 года.

Десять молодых людей обвиняются в создании террористической группировки с целью свержения нынешней власти.

По версии обвинения, они встречались в ресторанах «Макдональдс» и планировали государственный переворот. На нескольких собраниях члены движения тренировались в стрельбе из охотничьих ружей, а также приготовлении и метании «коктейлей Молотова».

Защита утверждает, что действия подсудимых спровоцировала ФСБ, внедрив в группу «Нового величия» своего человека Руслана Д., который умышленно подстрекал молодых людей: организовывал регулярные собрания и написал устав группировки. Свою связь с правоохранительными органами Руслан Д. отрицает.

Несколько фигурантов дела жаловались на пыточные условия содержания и избиения. Результаты проверки, начатой по этому поводу по поручению Владимира Путина в прошлом году, так и не были опубликованы.

Шестеро обвиняемых находятся под домашним арестом, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик, у которых в СИЗО сильно ухудшилось здоровье. Остальные четверо фигурантов дела остаются под стражей. Во время одного из заседаний суда двое из них вскрыли себе вены, протестуя против продления ареста.

Обвинительное заключение по делу «Нового величия» окончательно утверждено. Двое из фигурантов — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — заключили соглашение со следствием и получили 2 года условно и 2,5 года колонии общего режима соответственно. Однако суд собирается рассматривать дело Ребровского заново, после того как осужденный отказался от своих показаний.

Кизлык, Серебро и золото

23 декабря 2019 года Следственный комитет провел обыски в Федеральной таможенной службе. Правоохранители расследуют дело о мошенничестве, обвиняемыми по которому стали двое высокопоставленных чиновников.

Сейчас генерал-лейтенант Александр Кизлык, начальник управления таможенного дознания ФТС, и его заместитель Алексей Серебро находятся под стражей до 22 февраля 2020 года. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК).

В деле фигурируют два эпизода поддержки Кизлыком контрабандистов валюты.

В одном из них замешана жена российского посла в Кении, пытавшаяся провести через границу незадекларированную валюту в размере более $50 тыс.

Кроме того, проводится расследование других возможных преступлений Кизлыка. При обысках у генерала были изъяты €600 тыс. и $600 тыс., более килограмма золота, дорогие швейцарские часы и другие драгоценности. Свою вину обвиняемый не признает.

Дело Серебренникова

Дело «Седьмой студии» началось в 2017 году.

Режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги обвиняются в хищении государственных средств в размере 133 млн рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Режиссер провел под домашним арестом более полутора лет. За это время скончалась его тяжелобольная мать, с которой режиссеру не удалось проститься.

Кроме Серебренникова обвиняемыми проходят главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, генеральный директор Юрий Итин, генеральный продюсер Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова находится в международном розыске.

Показания против коллег дала Масляева, признавшая свою вину. Она заявила, что руководство «Платформы» создало студию, чтобы обналичить полученные от государства средства, которые выводило на счета фирм-однодневок. Екатерина Воронова в письме «Медузе» объяснила это тем, что большую часть расчетов студия вела наличными.

Состоящее из 258 томов дело «Седьмой студии» осенью вернулось в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Однако прокуратура обжаловала это решение, и возврат был отменен.

При подсчете реальной стоимости «Платформы» возникли трудности, так как часть документации «Седьмой студии» была уничтожена. Результаты экспертизы показали, что подобные проекты стоят около 260 млн рублей.

Серебренников же потратил на «Платформу» 216 млн, сэкономив таким образом государственные деньги.

В декабре суд объявил о проведении новой, третьей экспертизы по делу студии, посчитав специалистов, участвовавших в предыдущем исследовании, заинтересованными лицами.

Солдат против дедовщины

25 октября 2019 года в воинской части забайкальского поселка Горный солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив двоих.

После задержания военнослужащий рассказал об избиениях и издевательствах со стороны других солдат и офицеров. По его словам, в вечер убийства ему угрожали изнасилованием.

Комиссия Министерства обороны, направленная для расследования происшествия, заявила, что не нашла никаких доказательств физического насилия над Шамсутдиновым, и выявила личный конфликт солдата с одним из офицеров. Минобороны также назвало «абсурдной ложью» историю об угрозах изнасилованием.

Шамсутдинов был арестован и не пытался обжаловать свой арест. Против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц).

Позже адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный проходит также по другому уголовному делу — по статье 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), на этот раз в качестве потерпевшего. Дело о дедовщине возбуждено против выжившего в стрельбе в военной части.

Сейчас Рамиль Шамсутдинов этапирован в Москву, где его ожидает психиатрическая экспертиза в центре им. Сербского.

Убийство в «Сказке»

31 октября 2019 года вооруженный мужчина проник в нарьян-марский детский сад во время «тихого часа» и ножом заколол 6-летнего мальчика. Предполагаемый преступник, 36-летний местный житель Денис Поздеев, был пьян и из-за галлюцинаций принял ребенка за демона.

На допросе мужчина заявил, что убить ребенка ему приказали «голоса в голове», пообещав взамен «вечную жизнь».

Позже стало известно, что Поздеев страдал алкоголизмом. Он признал свою вину и пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Обвинение ему уже предъявлено.

Детский сад находился под охраной лицензированного ЧОП «Святогоръ». Против сотрудника предприятия, пропустившего Поздеева в детский сад, приняв того за отца одного из детей, также возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (часть 2 статьи 238 УК).

Третье уголовное дело, возбужденное после убийства в Нарьян-Маре, связано с халатностью сотрудников детского сада. Они проходят по статье части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).

Саратовский рецидивист

9 октября 2019 года в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. Около двух суток ее разыскивали, после чего тело погибшей было обнаружено в гаражах Кировского района.

В тот же день предполагаемый убийца, 35-летний Михаил Туватин, был задержан и признал свою вину.

Свой поступок он объяснил тем, что незаконно захватил один из гаражей, поэтому испугался, когда проходившая мимо девочка спросила его, принадлежит ли ему помещение. Туватину предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего).

Мужчина уже был судим за тяжкие преступления, в том числе — за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Установлено, что изнасилования девочки не было. Жертва умерла от удушения.

Убийство получило широкую огласку и спровоцировало дискуссии об отмене моратория на смертную казнь.

Клан Арашуковых

По делу, возбужденному в январе 2019 года, проходит несколько членов семьи Арашуковых. Рауф — 32-летний сенатор Совета федерации от Карачаево-Черкессии; его отец Рауль — советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» и Руслан — двоюродный брат Рауфа, руководитель астраханского отделения «Газпром межрегионгаз».

Кроме Арашуковых фигурантами дела являются менеджеры подразделений «Газпрома» Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и исполнительный директор «Ессентукигоргаза» Алан Кятов. Недавно по делу были задержаны четверо метрологов «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Еще два человека разыскиваются.

Следственный комитет расследует целый ряд преступлений. Сенатора Рауфа Арашукова, задержанного прямо на заседании Совета Федерации, обвиняют трем статьям: части 3 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе), части 4 статьи 309 УК (давление на свидетеля), части 2 статьи 105 УК (убийство).

Правоохранительные органы считают, что Рауф может быть замешан в двух заказных убийствах: Аслана Жукова, одного из глав молодежного общественного движения «Адыгэ-Хасэ», и Фраля Шебзухова, советника президента Карачаево-Черкесии. Следствие полагает, что он также оказывал давление на свидетеля убийства Жукова и состоял в организованной преступной группировке.

Под арестом находится и отец Рауфа Арашукова Рауль. Предполагается, что именно создал группировку, участие в которой вменяется его сыну и которая похитила природный газ общей стоимостью в 30 млрд рублей. Против него также возбуждено еще минимум три уголовных дела по статье 160 УК РФ о растрате.

Сторона защиты считает, что потеря газа связана не с кражей, а с износом трубопровода.

По словам адвоката Арашуковых, средний срок службы трубы — 10 лет, а в Карачаево-Черкесии они используются в несколько раз дольше и теряют герметичность.

«Зимняя вишня»: халатность и смерть по неосторожности

Судебные разбирательства по делу пожара в торговом центре «Зимняя вишня» — трагедии, унесшей в марте 2018 года жизни 60 человек, — начались в Кемерово уже через два месяца после происшествия.

По первому уголовному делу проходят семеро: Юлия Богданова, ранее занимавшая пост гендиректора компании, владевшей торговым цетром; Георгий Соболев, технический директор, отвечавший за пожарную безопасность; управляющая ТЦ Надежда Судденок; Сергей Антюшин, охранник; Сергей Генин, пожарный, начальник караула пожарно-спасательной части №2; Игорь Полозиненко, глава фирмы, занимавшейся пожарной сигнализацией ТЦ, и сотрудник этой компании Александр Никитин.

Богданова обвиняется в создании «преступной группы», включавшей Судденок и Соболева, которые заняли руководящие посты в торцовом центре и получали деньги за то, что скрывали нарушения противопожарной безопасности.

Группа, по версии следствия, находилась в сговоре с фирмой «Системный интегратор» Полозиненко, которая обеспечивала центру видимую законность.

Судденок, Соболеву, Богдановой, Полозиненко, Никитину и охраннику Антюшину вменяется нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219). Всех их, кроме Полозиненко, обвиняют также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Пожарный Сергей Генин обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293). По той же статье проходит Андрей Бурсин, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы.

В суде рассматривается также дело бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и главы кемеровской инспекции по пожарному надзору Григория Терентьева. Они обвиняются в хищениях, а также в том, что знали о нарушениях противопожарной безопасности в торговом центре, но не провели нужные проверки. Их халатность привела к возгоранию, проблемам при тушении пожара и эвакуации людей. Им предъявлены обвинения по трем статьям — 160 (присвоение или растрата), 293 (халатность) и 159 (мошенничество) УК РФ.

Богданова, Соболева, Судденок и Антюшин сейчас находятся в СИЗО. Такая мера пресечения назначена им до 26 января 2020 года. Никитин, Генин, Бурсин и Полозиненко отпущены из СИЗО с запретом определенных действий.