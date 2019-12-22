Охота на алиментщиков: Киев ужесточил правила выезда в Россию

Установление правила на выезд с Украины в Россию только по загранпаспортам пресечет бегство тех украинцев, которые нарушили закон и пытаются скрыться за границей – пояснил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, все дело в быстром выявлении пограничниками всех правонарушений выезжающего – если они есть – с помощью биометрического загранпаспорта.

«Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства в Россию от ответственности должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем», — написал дипломат в Twitter.

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Он назвал контроль украинцев со стороны правоохранительных органов с помощью старых внутренних паспортов «девятью кругами бюрократического ада».

О том, что правительство Украины ужесточило правила пересечения границы с Россией для граждан страны, сообщил в середине недели премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, с марта 2020 года граждане страны смогут пересекать российско-украинскую границу только по загранпаспортам.

Данные меры будут действовать только при выезде с территории Украины, указал премьер, они не распространяются на въезд.

«При въезде граждан Украины с территории России государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — написал Гончарук в Telegram.

Ограничения позволят уменьшить время прохождения пограничного контроля для украинцев, желающих поехать в Россию, подчеркнул премьер, так как информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Введение нового порядка в начале декабря анонсировал директор департамента консульской службы украинского МИДа Сергей Погорельцев. Таким образом кабмин Украины приостановил действие соглашения с Россией об условиях безвизовых поездок граждан, отмечал дипломат.

Новый закон определяет перечень документов, по которым украинцы могут покидать территорию страны, говорил Погорельцев, помимо загранпаспорта, речь идет о дипломатических и служебных паспортах, а также удостоверениях моряка и члена экипажа.

Ужесточение правил пересечения границы с Россией дипломат объяснял наличием «угрозы» для национальной безопасности Украины со стороны Москвы. По мнению Погорельцева, об этом свидетельствует «российская вооруженная агрессия» в отношении Украины.

В числе прочих причин сотрудник украинского МИДа называл ухудшение ситуации с поддельными внутренними паспортами и свидетельствами о рождении на Украине.

«Этот вопрос является актуальным как для надлежащей идентификации лиц при пересечении государственной границы, так и для защиты прав и интересов, прежде всего, граждан Украины», — уверен Погорельцев.

При этом Киев с 2015 года запретил жителям России въезжать на украинскую территорию по внутренним паспортам, эти меры были приняты из «соображений безопасности».

Стоит добавить, что в вопросе «безопасности границ» Киев беспокоят не только поездки украинцев в Россию по внутренним паспортам, но и выдача российских паспортов гражданам Украины. Власти страны не раз критиковали инициативы Москвы по упрощению процедуры получения гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще в апреле, впоследствии действие инициативы было распространено на всех граждан, проживающих в Донбассе. В Москве отмечали, что это решение носит гуманитарный характер.

Как говорил сам Путин, конфликт на юго-востоке Украины вынудил Москву принять подобные меры, так как этот указ необходим жителям данных районов. Президент также подчеркивал, что своим решением Россия не пытается создать проблемы властям Украины.

В настоящее время российские паспорта получили более 60 тыс. жителей республик Донбасса, а еще около 100 тыс. человек ожидают получения российского гражданства. Подобное развитие событий крайне не устраивает Киев, поэтому еще весной правительство Украины отказалось признавать новые документы жителей ДНР и ЛНР.