Флаг уничтожить: суд решил судьбу студента ВШЭ Жукова

21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Помимо этого в течение следующих двух лет ему запрещено администрировать сайты. Кунцевский районный суд признал Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ).

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Судья Светлана Ухналева постановила вернуть фигуранту ранее изъятые у него компьютер и фотоаппарат, а иные вещественные доказательства — то есть изъятую при обыске фигурку лягушек и либертарианский флаг — уничтожить.

Основанием для вынесения приговора стали четыре видео, которые Жуков разместил на своем YouTube-канале. Зачитывая приговор, судья подчеркнула, что молодой человек призывал к мятежу, говоря, что «с системой нужно жестко бороться».

Кроме того, цитирование Жуковым книги Джина Шарпа «198 способов ненасильсвенного протеста» также свидетельствует о том, что он «призывал к совершению экстремистской деятельности против государства», отмечается в приговоре.

Эксперт-лингвист со стороны обвинения увидел в этих словах студента провоцирование граждан на радикальные действия.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал приговор, заявив, что суд принял сбалансированное решение, назначив условный срок для Жукова.

Ранее в ходе прений сторон прокуратура потребовала назначить студенту четыре года колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремизму. Обвинитель также запросил для него запрет на использование интернета.

Сам Жуков выступил на заседании с объемным последним словом, в котором в очередной раз отметил, что никогда не призывал людей к насилию. По мнению молодого человека, слово «протест» само по себе не несет негативной коннотации.

«Я действительно желаю видеть в своих гражданах два эти качества — ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству», — объяснил студент мотивацию записывать свои видео.

В заключение Егор Жуков также признался, что не намерен жаловаться на жизнь.

«Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс — пройти испытание во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону».

В ходе расследования были проведены экспертизы роликов с Youtube-канала Жукова. В частности, особое внимание следствия привлекла фраза «тут нужно хвататься за любые формы протеста», прозвучавшая в одном из роликов.

Лингвистическую экспертизу роликов Жукова провел замначальника Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александр Коршиков — он выявил в видео нарушения законов РФ.

Однако, по мнению стороны защиты Жукова, нельзя строить обвинение лишь на результатах этой экспертизы.

«Все выводы экспертизы основаны лишь на доводах эксперта, поэтому защита не может с ними согласиться. Призывы к экстремизму были найдены в четырех видеороликах из девяти, взятых для анализа», — говорил «Медиазоне» адвокат Леонид Соловьев.

Студент четвертого курса факультета «Социальных наук» ВШЭ 21-летний Егор Жуков был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, однако началось новое — студенту было предъявлено обвинение в экстремизме. По решению суда он был отправлен под домашний арест.

В середине сентября Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. Он также был включен в список физических лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Заступиться за Жукова решили около 300 преподавателей ВШЭ — все они просили суд освободить студента. Студенты, выпускники и сотрудники ВШЭ обратились к руководству университета с просьбой поддержать Егора Жукова, поручиться за него в суде и принять меры для того, чтобы задержание не сказалось на его обучении и академической жизни.

«Мы, сообщество ВШЭ, считаем, что руководство и администрация Высшей Школы Экономики должны обеспечить полную поддержку Егору Жукову в сложившейся ситуации. Сегодня это единственный способ спасти студента ВШЭ», — указывалось в открытом письме.

Поручителями за молодого человека выступили более 600 человек, в том числе незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, интернет-издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и рэпер Оксимирон, который также предложил выплатить за студента залог в размере 2 млн руб.