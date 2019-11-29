«Как доменная печь»: Путину не светит выходной 31 декабря

Владимир Путин будет работать 31 декабря, потому что у президента, «с общечеловеческой точки зрения», не бывает выходных. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Большую часть времени суток он находится на работе, работает. Работа президента как доменная печь, которую невозможно потушить», – заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что последний день года будет у Путина рабочим «де-факто».

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Вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, привлек в этом году большое внимание со стороны СМИ и политиков. Накануне в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий перенос рабочего дня с 31-го числа на другое.

Законопроект гласит, что выходные дни нужно переносить так, чтобы последний день года был нерабочим – если он не выпадает на субботу или воскресенье. При этом общая продолжительность праздников должна остаться прежней.

Люди смогут с большей рациональностью использовать выходные благодаря переносу свободного дня на 31 число, утверждают авторы инициативы. Кроме того, это позволит соблюсти «баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Соавторами законопроекта, вместе с Ниловым, выступили вице-спикер Думы Игорь Лебедев, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.

При этом вскоре депутат Нилов заявил «Газете.Ru», что в этом году выходного 31 декабря ждать не стоит – законопроект только внесли на рассмотрение в Думу. Перед внесением изменений инициатива должна пройти через ряд чтений и других процедур.

«Рассчитывать на то, что все россияне смогут официально не работать 31 декабря уже в 2019 году, не приходится», — отметил парламентарий.

Однако в случае одобрения законопроекта уже в следующем году россияне смогут официально не работать в канун Нового года. В 2020 году 31 декабря также выпадает на будний день – четверг.

Вопрос о выходном в последний день года был поднят на официальный уровень после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на 28 декабря — субботу. По его словам, это необходимо для того, чтобы женщины могли спокойно приготовить все необходимые яства для новогоднего стола.

Мэр Томска Иван Кляйн также порекомендовал компаниям и государственным организациям города сделать 31 декабря выходным.

Решение томских властей поддержали и представители Совфеда. «Лучше провести этот день с семьей, близкими. Сенаторы <...> могут поддержать эту инициативу», — рассказал журналистам глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Противопоказаний для изменений праздничного календаря в Совфеде не видят. Рязанский добавил, что можно удлинить рабочую неделю перед Новым годом или же добавить один рабочий день в январе грядущего года — чтобы соблюсти сложившийся «трудовой баланс» дней.

При этом, полагает сенатор, если правительство России решит не объявлять 31 декабря федеральным выходным, то каждый регион страны сможет самостоятельно решить этот вопрос.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что поддержит депутатов Госдумы, если они решат сделать 31 декабря выходным.

В Кремле при этом считают, что предложение сделать 31 декабря для россиян выходным днем обсуждать нет нужды.

«Здесь нечего дискутировать. <...> И об этом было объявлено заблаговременно. Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче», — заявил ранее пресс-секретарь президента.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему не получится сделать последний день года выходным. Многие предприятия зачастую устраивают в этот день корпоративы, москвичи проводят последний день уходящего года с коллегами, пояснил градоначальник.

Если же 31 декабря сделать выходным, то горожане будут лишены такой возможности, подчеркнул Собянин. Он также добавил, что в предновогодние дни количество работы у москвичей значительно увеличивается.