История насилия: СК проверит прошлое доцента Соколова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил специалистов Главного управления криминалистики СК в Санкт-Петербург. Эксперты должны помочь расследовать дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, передает «Фонтанка».

«Проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки», — раскрыли в ведомстве цели поездки столичных криминалистов в Санкт-Петербург.

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СМИ ранее сообщали, что в конце осени 2008 года одна из студенток Олега Соколова, состоявшая с ним в интимных отношениях, заявила об избиении. Тем не менее, тогда хода делу давать не стали.

«Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, я ощущала исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут», — говорится в заявлении, написанном девушкой еще более 10 лет назад. Но тогда хода делу давать не стали.

В понедельник, 11 ноября, СКР официально предъявил теперь уже экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение в убийстве Анастасии Ещенко по части 1-й статьи 105-й УК РФ. В зале суда обвиняемый плакал и оправдывался. «Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом...» — говорил Соколов.

Следствие полагает, что профессор застрелил аспирантку из обреза дробовика в четверг, 7 ноября. После этого спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей. Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного.

Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и в состоянии чрезвычайного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду. Соколова вытащили из воды с рюкзаком, в нем обнаружились конечности. С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали.

Впоследствии в квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления. Соколов дал признательные показания.

Суд постановил назначить меру пресечения для историка в виде ареста на два месяца. В следственном изоляторе Соколов заявил, что сходит с ума без научной деятельности, и попросил передать ему очки и книги.

«Просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом даже сейчас. Я не могу иначе, иначе я схожу с ума», — заявил он. Соколов также выразил надежду, что ему повезет и он окажется в камере, где есть телевизор.

При этом адвокат доцента выражал надежду, что его отправят под домашний арест. «Следует ограничиться максимум домашним арестом», — заявлял на он на заседании. Предполагалось, что в заключении историк будет находиться в той же квартире, где он совершил убийство, что вызвало у судьи удивление.

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается одним из крупнейших отечественных специалистов по наполеоновским войнам. Кроме того, историк состоял в научном совете Российского военно-исторического общества, однако РВИО вскоре после новостей об убийстве отреклось от связей с ним.

С именем Соколова связаны российские военно-исторические реконструкции, его считают одним из основоположников этого движения. За научную и общественную деятельность он был награжден французским орденом Почетного легиона — которого теперь он может лишиться. Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА «Новости» в канцелярии Ордена.

Кроме того, он проводит исторические консультации для кинематографистов, которые снимают фильмы о наполеоновской эпохе.

Соколов был известен как весьма эксцентричный человек. Его студенты утверждали, что в ходе экзамена профессор мог накричать на них по-французски. Также СМИ сообщали, что профессор состоял в отношениях со своими студентками.

Старая знакомая Олега Соколова рассказала «Газете.Ru», что историк всегда обладал вспыльчивым характером.

«Он, думаю, верил и хотел, чтобы его любили», — заявила женщина.