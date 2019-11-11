«Не понимаю, как это произошло»: суд заключил доцента Соколова под стражу

Преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, подозреваемому в жестоком убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, избрана мера пресечения. Он отправится за решетку на два месяца до 8 января 2019 года, сообщает РИА «Новости».

Реклама

Юрист Александр Почуев, защищающий в суде Соколова, считает заключение под стражу чрезмерной мерой. «Следует ограничиться максимум домашним арестом», — заявлял на заседании правозащитник.

В числе доводов для смягчения меры пресечения адвокат назвал состояние здоровья, преклонный возраст, явку с повинной. «Мы считаем просто негуманным держать его на тюремной баланде», — заключил Почуев.

Сам Соколов во время заседания раскаялся. Он плакал и бился головой о стену, утверждая, что они с возлюбленной планировали пожениться. «Я не понимаю, как все это произошло», — говорил историк.

Во время дачи показаний историк признался, что в вечер убийства между ним и возлюбленной произошла ссора — от девушки исходил «поток агрессии». После этого, по словам подсудимого, жертва якобы бросилась на него с ножом. Далее комментировать произошедшее он отказался.

«Я вообще не видел таких людей, я думаю, что за чудовище? Дальше я и она потеряли контроль над собой. Я не понимаю, как все это произошло. Столько прожил много и сколько конфликтов было? И разных женщин. Меня кто-то любил, кто-то не любил. Но, чтобы вот до такого. Дальше произошло несчастье: чудовищное, страшное. Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, постепенно превратилась в существо из страшной сказки. Это невообразимо. Вот причина!», — раскаялся на суде Соколов.

Адвокат Соколова уже заявлял СМИ, что его подзащитный находится в шоковом состоянии. По его словам, Соколов признал сам факт убийства, однако отказался от рассказа о мотивах, опираясь на 51-й статью Конституции. Защита намерена ходатайствовать о проведении медико-психиатрической экспертизы, однако признание его невменяемым или применение принудительных мер медицинского характера в планы адвокатов не входит.

«Это поставит под сомнение ученую квалификацию Соколова и уровень образования, которое получали студенты», — сообщали источники «Фонтанки», близкие к адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры», представляющей сторону защиты Соколова.

Как сообщала «Фонтанка», защитники Соколова намерены добиваться минимизации наказания для доцента, задержанного по подозрению в убийстве своей молодой сожительницы. 7 ноября он застрелил ее из мелкокалиберного обреза в своей квартире, расположенной на Набережной Мойки, 82, а через два дня расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке. В понедельник, 11 ноября, пока в суде избиралась мера пресечения для Соколова, стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли фрагменты тела убитой аспирантки в реке Екатерингофка — источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что пакет с человеческими останками нашли прохожие.

По словам юристов, в настоящее время тщательно изучается совместная жизнь профессора и убитой Ещенко.

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете — молодой женщиной, изводившей его ревностью», — сообщили собеседники издания. Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант».

Согласно положениям статьи 107 УК РФ, убийство может квалифицироваться со смягчающими обстоятельствами, такими как ссора, ревность или месть. В таком случае наказание может быть сведено к исправительным работам или лишению свободы на срок до трех лет.

Тем временем мать убитой аспирантки Анастасии Ещенко готовится к процедуре опознания тела дочери. По ее словам, дочь не могла оказывать на Соколова никакого давления, так как постоянно работала и находилась в архивах.

«…ни о каком воздействии не может быть и речи. Вообще ни о каком. Человек убивает, человек расчленяет тело, прячет его. Без комментариев», — подчеркнула Галина Ещенко, ее слова цитирует канал «78».

Ранее она также рассказывала Life, что у девушки было много планов на жизнь, она хотела преподавать в университете. «В день убийства она была в архиве, работала в архиве, готовилась по диссертации. Сейчас этого нет», — рассказала женщина.

Она также отметила, что дочь всегда была отличницей, увлекалась историей, танцами, рисовала, знала три языка и хотела преподавать в университете.

По словам женщины, Анастасия не рассказывала родным о своем ухажере — Соколов им был известен лишь как научный руководитель. «Душу растоптали, тело растерзали, моя задача, как матери, достойно похоронить своего ребенка и похоронить ее светлую память», — подчеркнула Галина Георгиевна.

Люди, знакомые с Соколовым, сейчас отказываются говорить о нем. Как сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» президент международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович, он очень опечален событиями, виновником которых стал военный историк, и боится их влияния на деятельность организации.

Валькович рассказал, что ранее подавал заявление в прокуратуру на доцента Соколова в 2007 году — тогда своим неадекватным поведением историк сорвал мероприятие на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

«События происходили в День Бородина, военно-исторический праздник. Тогда его финансировал [Виктор] Батурин (бизнесмен и брат предпринимательницы Елены Батуриной — Газеты.Ru»), они создали общественную организацию в поддержку движения реконструкций. Хотели выиграть конкурс на проведение фестиваля на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника и по заказу Батурина его сорвать. Выполнял условия договора непосредственно Соколов. Безусловно, это был намеренный срыв», — сообщил собеседник издания.

Согласно опубликованному ранее «МК» заявлению Вальковича в прокуратуру, Соколов инициировал драку между двумя клубами, участвовавшими в реконструкции военных событий, в ходе которой его подчиненные «нанесли множественные удары» оппонентам. Среди «серьезно пострадавших» тогда оказался Сергей Хрусталев — руководитель петербургского военно-исторического клуба. Кроме того, сам доцент СПбГУ «публично оскорблял честь и достоинство администрации Бородинского музея-заповедника».

«Результата проверки прокуратуры не последовало — спустили все на тормозах. Участковый подошел к делу формально, в ходе расследования не было найдено ничего, что могло бы дать основание для возбуждения дела. На это всем и закончилось», — рассказал «Газете.Ru» Валькович.

Он также отметил, что поток скандалов, связанных с Соколовым, которые стали раскрываться в 2018 году, был связан с конфликтом между доцентом и публицистом Евгением Понасенковым, обвинившим историка в плагиате.

«Понасенков — личность медийная, поэтому он и начал раскручивать все, что связано с доцентом. Хотя Соколов и без того был личностью крайне эпатажной, таких историй следовало ожидать», — отметил Валькович.

В 2017 году, как сообщает «МК», Понасенков обвинил Соколова в том, что историк заимствовал его «концептуальный тезис-формулу об ответственности Александра I в развязывании всего конфликта с Наполеоном (1805–1815 гг.)». За этим последовали судебные разбирательства, два из которых Понасенков проиграл – в частности, в декабре 2018 года Савеловский суд Москвы обязал его выплатить 170 тыс. рублей и удалить из сети порочащую Соколова информацию.

Тем не менее, совсем недавно, 1 ноября 2019 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Евгения Понасенкова, обязал историка Соколова извиниться и выплатить денежную компенсацию за причиненный публицисту моральный вред.