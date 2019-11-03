«Ужасное состояние»: власти признали провал реформы здравоохранения

Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно. «Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», — признала вице-премьер в передаче «Москва. Кремль. Путин».

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Согласилась с этим и министр здравоохранения Вероника Скворцова — она доложила, что инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела, поскольку не обновлялась с конца 50-х годов.

Первый зампред правительства РФ Антон Силуанов подтвердил, что многие медицинские учреждения находятся в ужасном состоянии.

«Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», — отметил Силуанов.

Ранее проблемы медицины в России обсуждались на заседании Госсовета, которое состоялось в четверг 31 октября в Калининградской области — на нем присутствовал президент РФ Владимир Путин. Главными вопросами стали общедоступность первичного медицинского звена, а также качество оказываемых услуг.

Проблема с состоянием больниц действительно является одной из основных в регионах. Так, 1 ноября телеканал РЕН ТВ сообщил, что в городе Струнино Владимирской области следователи инициировали проверку по факту возможного неоказания медицинской помощи беременной женщине, которая потеряла ребенка на пятом месяце.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь c 29 на 30 октября. Беременную женщину с высокой температурой отвезли на машине скорой помощи в Александровскую районную больницу.

Однако женщину не госпитализировали ни в одно из отделений — ей сделали укол и отпустили домой. Утром у потерпевшей появились признаки прерывания беременности. Женщину снова отвезли в больницу. Медики вызвали искусственные роды, однако ребенок родился мертвым.

Внимание к себе это медучреждение привлекло еще в 2018 году, когда к президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» обратилась инициативная группа местных жителей.

Оказалось, что здание медучреждения находится в ужасном состоянии. Узнав о нарушениях, глава государства потребовал разобраться с проблемой — сделать капитальный ремонт и закупить все необходимое оборудование. Однако спустя год местные власти не выполнили ни одну из поставленных задач.

Также известно, что местные журналисты неоднократно заявляли, что ситуация с медициной во Владимирской области очень сложная. В больницах не хватает квалифицированных врачей и фельдшерско-акушерских пунктов, очень много неотремонтированных больниц.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин также был на заседании Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» в Калининграде. Чиновник пообещал в кратчайшие сроки решить все проблемы в области медицины.

Более того, он заявил, что к концу 2024 года во Владимирской области появится сервис — электронная запись к врачу. Однако на данный момент, как сообщает информационное агентство «Про Владимир», чтобы наладить электронную запись к доктору, жителям Владимирской области приходится обращаться в суд.

Общеизвестными стали проблемы еще одного региона. 7 октября СМИ сообщили, что из челябинской городской больницы №6 практически бегут врачи.

При этом сотрудники рассказали региональному порталу 74.ru, что после увольнения трех травматологов работу на профильном участке осуществляют врачи из других отделений — на вечерние и ночные смены ставят специалистов, которые и так работают практически круглосуточно.

Бывшие врачи челябинской горбольницы также заявляли, что за последние полтора года из медучреждения уволились пять травматологов. Однако руководство больницы никак не отреагировало на происходящее.

Как удалось выяснить региональным СМИ, скандал в челябинской больнице №6 разгорелся еще в апреле 2019 после того, как южноуральские медучреждения перешли на новую систему оплаты труда. Тогда 66 сотрудников горбольницы направили обращения в прокуратуру, Следственный комитет, трудинспекцию, а также в администрацию губернатора.

Региональный профсоюз работников здравоохранения запустил собственную проверку. Она показала, что по документам в марте медикам выписали стимулирующие надбавки, однако выплачены они не были. В мае сотрудники получили очередную выплату, однако перерасчет за март им так и не сделали — многим заплатили даже меньше положенного.

Проблемы с сотрудниками, а также с состоянием больниц есть и в Москве. Так, в конце сентября стало известно о массовых увольнениях из НМИЦ им. Блохина. Кроме того, врачи жаловались на плесень в палатах, засоренные трубы и проблемы с вентиляцией. Более того, как выяснила«Газета.Ru», родителям больных детей приходится мыть палаты своими руками, а врачам — самостоятельно оплачивать прочистку канализации.