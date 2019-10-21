«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки

Каждый четвертый россиянин считает себя «жертвой перестройки», а каждый второй — уверен, что этот исторический период принес стране только негативные последствия. Такие статистические данные публикует ВЦИОМ.

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По результатам исследования социологов, 25% россиян винят во всех своих бедах перестройку — в отличие от 70%, которые не считают себя пострадавшими от событий того времени. Еще 5% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Негативно к этому периоду российской истории относятся, в основном люди, пенсионного возраста. «По итогам опроса, к жертвам перестройки отнесли себя четверть россиян (25%), преимущественно те, кому от 45 до 59 лет (31%), более 60 лет (37%) и жители сел (32%)», — говорится в отчете экспертов ВЦИОМ.

«Предлагаю обозначить»

Изначально внимание общества к жителям нашей страны, которые могли бы отнести себя к «жертвам перестройки», привлек зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. В начале октября член фракции ЛДПР направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением выделить в отдельную льготную категорию тех, кто проживал в России в 1987-1989 годах и на тот момент достиг возраста 25-45 лет. В своем письме парламентарий заявил, что политические, идеологические и экономические реформы тех лет стали масштабной геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей СССР.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — написано в обращении.

Согласно опросу ВЦИОМ, инициатива Чернышова нашла поддержку среди 41% респондентов. Как отмечают специалисты, чаще всего поддерживают предложение те граждане, которые относят себя к «жертвам перестройки», а также женщины и молодежь.

«Это просто смешно»

Предложение зампреда комитета по образованию и науке подвергается резкой критике. Так, по мнению председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, люди просто привыкли относить себя к жертвам обстоятельств, которые от них не зависели.

«Кто-то потерял сбережения, кто-то потерял место работы и вынужден был даже переехать, кто-то с потерями уехал из ликвидированной воинской части, кто-то пострадал и в вопросах пенсионных историй, пришлось мучиться и искать документы. Это все частные, хоть и многочисленные истории. Но всю же страну нельзя причислить к жертвам перестройки — это ведь просто смешно», — заявил Рязанский «Газете.Ru».

По мнению чиновника, в жизни любой страны неизбежно случаются кризисы, однако каждый раз выделять особые льготные категории было бы просто нелепо.

«Тех, кто действительно пострадал, довольно много, но большинство свои компенсации уже получили. Речь идет об адресной поддержке людей, которые действительно имеют на это право, они уже отнесены к соответствующим льготным категориям», — подчеркнул депутат.

«Высосанной из пальца» инициативу о «жертвах перестройки» назвал и директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Андрей Покида. Он отметил, что в истории каждой страны случались кризисы, однако вспоминать каждый случай нецелесообразно.

«Просто какая-то группа товарищей, особо обиженных на определенный период развития страны, проявляет инициативу.

Не знаю, что из этого может получиться, но пока это вызывает только смех.

Люди пытаются найти какое-то ущемление, что-то сверху, что повлияло на их неустроенность в жизни. Поиск внешних факторов, не более», — заявил Покида «Газете.Ru».

Профессор факультета социальных наук в НИУ ВШЭ Борис Макаренко, считает, что инициатива члена ЛДПР Бориса Чернышова — скорее, политическая: категория людей, живших в годы перестройки, была выбрана для введения инициативы не случайно.

«За ЛДПР пенсионная возрастная группа голосует гораздо хуже, чем за другие партии. Скорее всего, в этой популистской инициативе была надежда повысить популярность партии среди пожилых граждан», — уверен Макаренко.

По мнению эксперта, несмотря на то, что больше половины россиян видят только негативные последствия перестройки, они все равно не верят в возможность льгот для так называемых «жертв»: «Кроме того, с течением жизни все понимают, что перемены были необходимы. Однако, если кто-то с ними не справился, он всегда сможет найти виноватых – чаще всего все шишки летят на государство».

Кого выберут в жертвы?

Излишнюю драматизацию периода перестройки отметил и другой собеседник «Газеты.Ru» — историк Алексей Макаркин. По его мнению, в те годы людям действительно пришлось нелегко, однако фундамент для процессов и событий тех лет был заложен раньше.

«Было много людей, которым действительно было очень плохо, и они не поднялись. Это было самое драматическое. Их, наверно, можно назвать жертвами – но жертвами чего? Как мы знаем, проблемы накапливались задолго до перестройки, поэтому пострадали люди в целом и от предыдущего периода истории, просто последствия сказались в те годы»,

— считает эксперт.

Макаркин также подчеркнул, что вводить льготную категорию для «жертв перестройки» относительно опасно – причислить себя к ним захочет половина населения России, однако как будут выплачиваться в таком случае субсидии, остается неясным.

Мнение историка поддержал и собеседник «Газеты.Ru», переживший годы перестройки — несмотря на подходящий для определения возраст, к «жертвам перестройки» он себя относить не согласился.

«По каким критериям будут определять – жертва или не жертва? Если поверят на слово, то я жертва.

Однако, если рассматривать ситуацию серьезно, я бы сказал, что тем, кто жил в перестройку, обещали светлое будущее. Потом его отобрали, а они так и не смогли прийти в себя.

Сейчас живут на нищенскую пенсию и никаких радостей в будущем у них не предвидится. Вот и настроены так пессимистично», — считает пенсионер Юрий Николаев.

Как рассказала «Газете.Ru» Наталья Батищева – одна из собеседниц издания, воспринявшая предложенное нововведение положительно – обещанные льготы звучат утопично, но все же верить в то, что их выделят, хочется.

«Я себя считаю жертвой перестройки, потому что в то время потеряла работу. Долгое время не могла устроиться, потом так же долго работала не по специальности. Потом уже возраст подошел такой, что никуда не брали, поэтому пришлось перебиваться — то уборщицей, то кассиром, — поделилась своей историей женщина с «Газетой.Ru». — А если бы не было этой дурацкой перестройки, предприятие наше бы работало дальше стабильно, были бы у нас акции, получали бы дивиденды. И были бы счастливы, а так остались без ничего».

Как отметил другой собеседник «Газеты.Ru», также относящий себя к «жертвам перестройки», тот исторический период действительно превратил в пыль не только все сбережения россиян, но и все надежды на будущее.

«Люди, которые, например, поступали в институт, рассчитывали на распределение и будущую карьеру, из-за резкого разворота страны все это потеряли и поехали, например, работать челноками в Турцию и в Китай. Кроме того, обесценились все вклады. Бабушка моя работала всю жизнь и все это время откладывала деньги в сберкассу, чтобы потом это перешло внукам. Ей удалось скопить 20 тысяч рублей, но в один момент эти деньги просто превратились в ничто. И так по всей стране», — рассказал мужчина анонимно.