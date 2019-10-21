«Все, свободны»: как Путин обновил Совет по правам человека

Новым председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) назначен журналист и общественный деятель Валерий Фадеев. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ. Об этом сообщается на сайте СПЧ со ссылкой на документ.

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Указ вступает в силу со дня его подписания – 21 октября. Ранее Фадеев работал секретарем Общественной палаты РФ, однако со времени вступления в должность главы СПЧ он должен покинуть предыдущий пост, поскольку, по уставу ОП, секретарь организации не может быть госслужащим.

Прежний глава СПЧ, Михаил Федотов, был уволен с поста в связи с достижением им предельного возраста пребывания на госслужбе — в сентябре ему исполнилось 70 лет. Помимо Федотова из СПЧ ушли и несколько членов Совета: руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, политолог Екатерина Шульман и глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Шульман, опубликовав фотографии указа президента.

К фотографиям Шульман добавила такую подпись: «Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных».

Новыми членами Совета стали журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов. Последний, как следует из документа, назначен ответственным секретарем СПЧ.

Сообщения о том, что Федотов может покинуть должность главы СПЧ, которую он занимает с 2010 года, появились в СМИ еще в конце этого лета. На прошлой неделе об этом с разговоре с ТАСС заявила член Совета Ева Меркачева.

«Да, по моей информации он в ближайшее время покинет свой пост, это связано с предельным возрастом пребывания на должности», – сказала она.

Уже тогда СМИ назвали наиболее вероятного кандидата на пост нового главы — Валерия Фадеева. При этом другие члены СПЧ заявили, что им заранее не сообщали об уходе Федотова. Ответственный секретарь организации Ирина Киркора рассказала, что об этом она узнала от журналистов. Что касается возраста Федотова, то она напомнила, что чиновник также занимает должность советника президента, а для этой категории госслужащих в законе предусмотрено исключение, касающееся предельного возраста на службе.

Член СПЧ Екатерина Шульман в разговоре с «Газетой.Ru» 17 октября также отмечала, что ничего не знает о кадровых перестановках. «Я даже не знаю, что Федотов уходит», – сказала она, отвечая на вопрос о том, кто может занять пост главы Совета.

О том, что вопрос ухода главы не обсуждался с членами СПЧ, заявил и сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета Игорь Борисов.

«Я сам узнал буквально час назад об этой новости, распространяемой СМИ. Какой-то другой информацией не владею. Этот вопрос у нас не обсуждался и не ставился на повестке дня в СПЧ.

Никакие подобные вещи в повестке не стояли, мы готовились к плановой встрече с президентом», — приводит его слова НСН.

В Кремле до сих пор не прокомментировали изменения в Совете. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле «традиционно не анонсируют кадровые дела».

СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что отставка Федотова связана не только с возрастом, но и с его деятельностью. Так, в администрации президента накопился ряд претензий к работе главы СПЧ, который уделял все свое внимание защите участников протестных акций, которые проходили в Москве в конце этого лета. Об этом сообщил собеседник Znak.com.

«Во-первых, Совет по правам человека — это не только защита протестующих. Это, конечно, тоже важно, но нельзя всю свою работу только на этом строить. СПЧ должен был заниматься развитием гражданского общества, работать с молодежью, прививать им ценности, а работа по этому направлению велась очень слабо, если не сказать, что вообще не велась», – пояснил источник.

20 октября стало известно, что Федотов планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности. Об этом рассказал сам Федотов в беседе с РИА «Новости». При этом, как и раньше, он отказался комментировать свой уход из Совета.