«Помочь будет некому»: полицейские испугались пенсионной реформы

В течение прошлого года в России сократился уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел. На данный момент показатель составляет 92,6% — это минимальное значение с 2012 года, следует из отчета МВД о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за прошлый год.

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Программа предполагала, что в 2018 году укомплектованность органов внутренних дел составит 95%, однако реальный показатель не только оказался ниже, но и сократился по сравнению с 2017 годом (94,2%) на 1,6 пункта. За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

В Счетной палате пояснили, что причиной массового ухода полицейских в прошлом году стала пенсионная реформа.

Как отметили аудиторы, сотрудники МВД уходили со службы из опасений, что пенсионный возраст для правоохранителей будет повышен так же, как и для гражданских лиц. В этом случае увеличится стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию.

«Не достигнуто плановое значение показателя <...> в связи со значительным количеством сотрудников органов внутренних дел, уволенных в 2018 году по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России», – говорится в заключении Счетной палаты.

В МВД ситуацию не комментируют: с 2017 года министерство не предоставляет обоснований отклонения фактического значения от планового.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин признал, что в полиции существует серьезная проблема с кадрами, однако считает, что дело не только в неукомплектованности. По его словам, сегодня в МВД переизбыток начальников и проверяющих при дефиците рядовых сотрудников, которые работают непосредственно с гражданами и следят за охраной общественного правопорядка.

«Раздутые штабы, очень большое количество проверяющих, которые чуть ли не каждый день приезжают, накручивают сотрудников и не дают им работать. Участковые работают как пишущие машинки. 80% своего времени они занимаются бумагами, а не людьми. Штаты раздуты наверху донельзя, а внизу никого нет. На пять вызовов выезжают одновременно одна-две машины», – пояснил он в эфире НСН.

Пашкин считает, что дальнейшее сокращение рядовых сотрудников приведет к тому, что «в случае необходимости оказать помощь будет попросту некому».

В августе этого года президент РФ подписал закон, который увеличил предельный возраст пребывания сотрудников органов внутренних дел на службе: для майоров и подполковников полиции он был поднят с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60 лет, а для генералов – с 60 до 65 лет. Документ позволил сотрудникам продолжить службу, эта мера призвана решить вопрос недокомплекта штатной численности ОВД. При этом закон никак не изменил нормы по выслуге лет, которые дают право сотруднику выйти на пенсию.

Предельная штатная численность органов внутренних дел сокращается не первый год.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о снижении предельной численности штата МВД с 1 января 2018-го до 894,9 тыс. человек.Таким образом, по итогам прошлого года численность сотрудников МВД не превышала 828,65 тыс. человек (исходя из уровня укомплектованности 92,6%). Сокращения продолжаются с 2014 года.

В прошлом году в России вступил в силу закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019 года началось поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Во время чтений законопроекта в Госдуме первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти обсуждают и изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур.

«Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть и с Министерством обороны, это будет один из элементов наших предложений», — сказал Силуанов.

Тем не менее, нынешний законопроект о пенсионной реформе не предполагает увеличения стажа выслуги лет для военнослужащих и сотрудников силовых органов. В настоящее время военнослужащие и силовики имеют право выйти на пенсию после 20 лет службы.