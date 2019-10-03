«Никуда не собираюсь»: как увольняли главу Росгидромета

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев решил освободить от должности главу Росгидромета Максима Яковенко. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

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«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — указано в документе.

Яковенко занимал пост главы ведомства на протяжении двух лет – с сентября 2017 года. За три года до этого он был назначен заместителем руководителя Росгидромета. Изначально об отставке Яковенко в телеграм-канале «Политджойстик» сообщил политолог Марат Баширов. Тем не менее сам глава ведомства буквально за час до публикации официального распоряжения о его отставке опроверг эту информацию в разговоре с РБК.

«Впервые слышу. Я никуда не собираюсь, как работал, так и работаю», — заявил он.

Ранее, в середине сентября, телеграм-канал «Зеленый змий» предсказывал скорую отставку Яковенко. Источники канала утверждали, что серьезные претензии к Яковенко возникли у МЧС – они были озвучены на совещании по вопросу «О ликвидации последствий паводка на территории Дальневосточного федерального округа». В частности, глава министерства Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что глобальных последствий катастрофы можно было избежать, если бы Росгидромет вовремя предоставил информацию о прогнозе погоды.

В результате по итогам совещания президент утвердил перечень поручений Росгидромету: ведомство обязали предоставить МЧС постоянный доступ к информации и ресурсам в рамках единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме того, была также введена ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление информации, необходимой для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

О необходимости реорганизации работы Росгидромета, функционирующего под контролем Минприроды РФ, в начале сентября говорил и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

«Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз», — заявил министр.

Отметим, что предшественник Яковенко на посту главы Росгидромета Александр Фролов был вынужден уйти в отставку в сентябре 2017 года – его работу также раскритиковали силовые ведомства.

По версии газеты «Коммерсант», причиной увольнения Фролова стало письмо Генпрокуратуры РФ на имя главы Минприроды Сергея Донского. В нем были выдвинуты претензии в адрес неверного прогноза Росгидромета, который, по версии правоохранителей, привел к «катастрофическим последствиям» от урагана в Москве в конце мая 2017 года. Тогда во время стихийного бедствия погибли 18 человек, более 170 пострадали.

После урагана вопросы к Росгидромету возникли и у МЧС: в ведомстве предложили выписывать синоптикам штрафы за неверный прогноз погоды.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды, — заявил глава министерства Владимир Пучков. — Именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

Согласно информации на официальном сайте Росгидромета, данная федеральная служба оказывает государственные услуги в области гидрометеорологии, а также отслеживает состояние окружающей среды.

«Принципиальным для деятельности Росгидромета является обеспечение права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, закрепленного в ст. 42 Конституции Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Свою деятельность федеральная служба осуществляет через территориальные органы. В составе Росгидромета также работают 17 научно-исследовательских институтов, два из них имеют статус Государственного научного центра (Гидрометцентр России и Арктический и антарктический научно-исследовательский институт).