Массовые увольнения хирургов: главврачей отстранили от работы

Главврачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от работы

Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от работы до окончания проверки, запущенной региональным Минздравом после массового увольнения хирургов. Как отметили в свердловском профсоюзе работников здравоохранения, если она не выявит существенных нарушений в распределении зарплат и обязанностей между врачами, то руководители учреждений вскоре вернутся на свои должности.

Главных врачей двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от должностей на время проверки. Как отметили в региональном профсоюзе работников здравоохранения, временно покинули свой пост главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.

«Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», — пояснил председатель профсоюза Сергей Угринов ТАСС.

Он отметил, что специалисты регионального Минздрава проверят, как в медучреждении распределялся фонд стимулирования, заработная плата, а также объем работы врачей. При этом сам главврач Демидовской больницы Овсянников опроверг свое отстранение, назвав данную информацию недостоверной. «Пусть ваши коллеги из СМИ пишут, что хотят. Это информация недостоверная. Я продолжаю работать, как работал», — сообщил медработник порталу TagilCity.ru.

Его подчиненные также заявили, что Овсянников находится на рабочем месте и «ведет работу с врачами», однако на прямой вопрос об отстранении отвечать отказались, отметив, что подобная информация выдается «только после официального запроса».

О том, что шестеро врачей из двух хирургических отделений написали заявления об увольнении, стало известно 22 августа. Заведующий отделением нижнетагильской хирургии Юрий Изотеев пояснил, что у него и коллег была высокая нагрузка: врачи были вынуждены брать 10 ночных дежурств ежемесячно, а сразу после них выходить в дневную смену.

По словам врача, проделанная работа хирургов не соответствовала размеру ее оплаты. «Зарплата — это не самое главное, это не первое требование. Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение круглосуточной диагностики и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — пояснил Изотеев телеканалу «360».

Он также добавил, что заявления на увольнения врачи подали только после того, как не смогли добиться справедливости через высшие инстанции: они обращались и к администрации больницы, и в региональный Минздрав, но не получили отклика.

«Я еще раз подчеркну, работать мы не прекратили. Это не значит, что мы подали заявление и прекратили работать, работа продолжается в штатном режиме. Так же оказывается экстренная помощь, так же дежурим», — подчеркнул заведующий отделением.

При этом в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова подтвердили, что «тревожные звоночки» от уральских хирургов поступали задолго до заявлений об увольнении.

«Региональным властям и руководству больницы еще предстоит все тщательно проанализировать, но уже сегодня могу сказать, что областным министерством здравоохранения ситуация в полной мере не контролировалась. История эта случилась не за один день, тревожные звоночки были задолго», — сообщил главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаила Кагана.

В министерстве здравоохранения Свердловской области поручили создать расширенную комиссию по факту данного инцидента. «Создана расширенная комиссия с привлечением общественных организаций, в том числе ОНФ, профсоюзов, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Разберемся и найдем адекватное решение. Без хирургической помощи в Нижнем Тагиле никто не останется», — заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестков.

На массовое увольнение уральских хирургов обратили внимание и в Кремле. «Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом»,

— сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Внимание общественности привело к тому, что планировавшим уволиться хирургам назначали стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку. Также свердловские власти приступили к изучению вопроса о возможном повышении зарплаты и взяли в штат больницы два новых врача, которые приступят к своей работе 2 сентября. «Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — говорилось в сообщении Минздрава РФ, поступившем «Газете.Ru».

В итоге все шесть хирургов отозвали свои заявления об увольнении. «Все заявления отозваны. Беседы с ними проведены, договоренности определенные есть», — сообщили в городской профсоюзной организации учреждений здравоохранения ТАСС.