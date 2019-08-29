Массовые увольнения хирургов: главврачей отстранили от работы

Главных врачей двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от должностей на время проверки. Как отметили в региональном профсоюзе работников здравоохранения, временно покинули свой пост главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.

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«Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели», — пояснил председатель профсоюза Сергей Угринов ТАСС.

Он отметил, что специалисты регионального Минздрава проверят, как в медучреждении распределялся фонд стимулирования, заработная плата, а также объем работы врачей. При этом сам главврач Демидовской больницы Овсянников опроверг свое отстранение, назвав данную информацию недостоверной. «Пусть ваши коллеги из СМИ пишут, что хотят. Это информация недостоверная. Я продолжаю работать, как работал», — сообщил медработник порталу TagilCity.ru.

Его подчиненные также заявили, что Овсянников находится на рабочем месте и «ведет работу с врачами», однако на прямой вопрос об отстранении отвечать отказались, отметив, что подобная информация выдается «только после официального запроса».

О том, что шестеро врачей из двух хирургических отделений написали заявления об увольнении, стало известно 22 августа. Заведующий отделением нижнетагильской хирургии Юрий Изотеев пояснил, что у него и коллег была высокая нагрузка: врачи были вынуждены брать 10 ночных дежурств ежемесячно, а сразу после них выходить в дневную смену.

По словам врача, проделанная работа хирургов не соответствовала размеру ее оплаты. «Зарплата — это не самое главное, это не первое требование. Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение круглосуточной диагностики и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — пояснил Изотеев телеканалу «360».

Он также добавил, что заявления на увольнения врачи подали только после того, как не смогли добиться справедливости через высшие инстанции: они обращались и к администрации больницы, и в региональный Минздрав, но не получили отклика.

«Я еще раз подчеркну, работать мы не прекратили. Это не значит, что мы подали заявление и прекратили работать, работа продолжается в штатном режиме. Так же оказывается экстренная помощь, так же дежурим», — подчеркнул заведующий отделением.

При этом в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова подтвердили, что «тревожные звоночки» от уральских хирургов поступали задолго до заявлений об увольнении.

«Региональным властям и руководству больницы еще предстоит все тщательно проанализировать, но уже сегодня могу сказать, что областным министерством здравоохранения ситуация в полной мере не контролировалась. История эта случилась не за один день, тревожные звоночки были задолго», — сообщил главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаила Кагана.

В министерстве здравоохранения Свердловской области поручили создать расширенную комиссию по факту данного инцидента. «Создана расширенная комиссия с привлечением общественных организаций, в том числе ОНФ, профсоюзов, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Разберемся и найдем адекватное решение. Без хирургической помощи в Нижнем Тагиле никто не останется», — заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестков.

На массовое увольнение уральских хирургов обратили внимание и в Кремле. «Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом»,

— сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Внимание общественности привело к тому, что планировавшим уволиться хирургам назначали стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку. Также свердловские власти приступили к изучению вопроса о возможном повышении зарплаты и взяли в штат больницы два новых врача, которые приступят к своей работе 2 сентября. «Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», — говорилось в сообщении Минздрава РФ, поступившем «Газете.Ru».

В итоге все шесть хирургов отозвали свои заявления об увольнении. «Все заявления отозваны. Беседы с ними проведены, договоренности определенные есть», — сообщили в городской профсоюзной организации учреждений здравоохранения ТАСС.