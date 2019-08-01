Потушить пожары: о чем поговорили Путин и Трамп

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, которое прошло в Чите, попросил Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию «намеренного создания лесных пожаров» для сокрытия незаконной заготовки древесины. Об этом сообщает РИА «Новости». Как уточнил Медведев, доклад должен быть готов до 1 ноября.

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Ранее премьер-министр подчеркнул, что главной задачей на данный момент является предотвращение распространения огня на населенные пункты Сибири. Он призвал «усилить работу по тушению пожаров» и уделить особое внимание работе с населением.

«Еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», — заявил Медведев.

В четверг также стало известно о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого первый предложил помочь России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется», — говорится в сообщении на сайте.

В ответ лидер РФ также проинформировал Трампа о том, что на данный момент в Сибири уже создана и готова к работе мощная авиационная группировка для борьбы с пожарами.

При этом, согласно информации докладов МЧС, определенные сложности существуют с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов, однако эти вопросы решаются.

В Кремле отметили, что Путин оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем странам удастся восстановить «полноформатные отношения». Президенты также договорились о продолжении общения как в телефонном формате, так и при личных встречах.

Напомним, что ранее о подозрительном сходстве очагов возгорания и мест, где до этого фиксировались вырубки «черных лесорубов», заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он обратил внимание на то, что в основном лес загорается в нескольких точках одновременно. Кроме того, вокруг сожженных деревьев аккуратно уложена древесина:

«Связь есть четкая, мы изучили материалы, которые поступают по линии правоохранительных органов и информацию от волонтеров. И такое невозможно без ведома местных властей. Не могу представить, что кто-то вывезет несколько сотен лесовозов, ни разу не попав в поле зрения».

По словам чиновника, для борьбы с распространением лесных пожаров необходимо также разобраться с некомпетентностью региональных чиновников. Так, по информации депутатского корпуса, деньги, выделенные на закупку пожарной техники, доходят до регионов с большим опозданием и впоследствии не осваиваются.

Со своей стороны Бурматов также пообещал запросить информацию у Рослесхоза, МЧС и Счетной палаты. В дальнейшем он намерен передать ее в Генпрокуратуру для проверки.

Однако в МЧС сейчас придерживаются другой версии причин распространения огня в Сибири. Как заявили в ведомстве, виной всему — недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

«Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — заявил замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин. Он также отметил, что в регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, однако достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов приняты не были.

Ранее президент РФ Владимир Путин также поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири. Соответствующее решение было принято им после доклада главы МЧС Евгения Зиничева, сообщили в пресс-службе Кремля.

Для борьбы с огнем ведомство намерено отправить в Красноярский край 10 самолетов Ил-76, а также 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оснащенных специальными водосливными устройствами. 1 августа первые два Ил-76 уже вылетели в Эвенкийский район, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, глава РФ также распорядился сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области до особого распоряжения.

В середине июня сразу несколько регионов Восточной Сибири охватили лесные пожары. По словам первого замглавы МЧС Александр Чуприяна, на данный момент пожары охватили уже почти 3 млн гектаров тайги. В тушении задействованы почти три тысячи человек, а также более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

В эпицентре оказались Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Бурятия. С 29 июля там введен режим ЧС.