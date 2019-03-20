Разгадывал сканворд: суд вынес приговор главарю «тамбовской» ОПГ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор предпринимателю Владимиру Барсукову, которого признали виновным в организации «тамбовской» ОПГ.

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«Барсукова признать виновным и назначить окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей», — огласил приговор судья Артем Королев.

Кроме Барсукова приговор сегодня вынесли также Вячеславу Дрокову — ему предстоит провести 21 год в колонии. Как признал суд, Дроков и Барсуков не позднее марта 2005 года создали в Петербурге объединенную преступную группировку. Последний осуществлял общее руководство ОПГ, определял объекты для рейдерского захвата, распределял доходы, полученные преступным путем, говорится в приговоре.

Фигурантам дела разрешили слушать постановление сидя. Журналисты, находившиеся в зале суда, рассказали, что во время оглашения приговора Барсуков разгадывал сканворд.

Ранее прокуратура просила приговорить Барсукова к 24,5 годам лишения свободы с учетом уже назначенных наказаний — в сумме 23 года колонии. Для Дрокова гособвинение запросило в совокупности 21 год заключения с учетом ранее назначенных наказаний в виде 20 лет колонии.

Помимо двух обвиняемых по делу о «тамбовской» ОПГ проходили еще семь человек. Их преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы осуществили рейдерские захваты объектов недвижимости, расположенных в Санкт-Петербурге и принадлежащих ООО «Универсам «Пулковский», СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской» и другим компаниям. Следователи установили, что преступники подделывали учредительные документы акционерных обществ, многократно оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников, а также незаконно вносили изменения, касающиеся учредителей и генеральных директоров, в электронную базу ЕГРЮЛ.

Агентство «Росбалт» сообщало, что

на судебных заседаниях свидетели тех событий часто не могли вспомнить каких-либо значимых деталей в связи с тем, что они происходили более десяти лет назад. Сами обвиняемые категорически отрицали свою причастность к преступлениям.

Ряд СМИ называет «тамбовскую» ОПГ одной из самых известных в России преступных группировок. Она была создана в конце 1980-х. Изначально стать ее членами могли только молодые спортсмены из Тамбовской области, позже критерии отбора несколько смягчили. По версии следствия, в костяк группы входили около сорока человек. Помимо рейдерских захватов предприятий участники группировки устраняли неугодных бизнесменов и общественных деятелей и занимались рэкетом.

Сегодняшний приговор стал четвертым, вынесенным 63-летнему Барсукову за последние десять лет. Ранее суд уже признал его виновным в вымогательстве, рейдерских захватах и покушении на убийство. Так, 18 августа 2016 на основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Барсукова к 23 годам колонии строгого режима (с учетом назначенных ему ранее сроков) за покушение на убийство владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Васильева, троих его охранников и убийство четвертого.

Барсуков был известен в Санкт-Петербурге как бизнесмен. В 1994 году он пережил покушение, однако потерял правую руку. Он уехал в Швейцарию, а затем в Германию проходить курс лечения и вернулся в Петербург два года спустя.

В конце 1990-х — начале 2000-х занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании. Барсукова как предполагаемого лидера ОПГ и нескольких его сообщников задержали в 2007 году.

Силовики опасались давления на следствие, поскольку многие бандиты имели влиятельных друзей. В Петербург из Москвы направили бригаду опытных следователей, которые завели на предполагаемых участников ОПГ десятки уголовных дел. Во время судебного процесса над фигурантами дел были приняты особые меры обеспечения безопасности. Заседания по делам Барсукова и его сообщников проходили в выездном режиме в российской столице. При этом сторона обвинения не раз заявляла о попытках давления на свидетелей.

Дело об организации «тамбовской» ОПГ не последнее для Барсукова. Как ранее рассказывал его адвокат Сергей Афанасьев, на очереди дела еще по двум убийствам. Так, защита не исключает, что ему предъявят обвинение в убийстве депутата Госдумы, правозащитника Галины Старовойтовой, которую расстреляли в подъезде собственного дома в ноябре 1998 года. Несколько лет назад один из осужденных участников преступления дал показания против Барсукова и назвал его заказчиком убийства.