«Он признал вину»: первый срок «Нового величия»

Суд вынес первое решение по делу «Нового величия», фигуранты которого обвиняются в создании экстремистского сообщества, направленного на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях. Один из обвиняемых, Рустам Рустамов, приговорен к полутора годам лишения свободы условно. Он был осужден в особом порядке, так как полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Молодой человек получил приговор без исследования доказательств, собранных по делу. Об этом «Газете.Ru» сообщила Светлана Сидоркина, которая представляет интересы другого фигуранта.

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Рустамов работал инженером в ЦНИИ специального машиностроения в городе Хотьково Московской области. Он является приятелем еще одного обвиняемого по делу «Нового величия» — Руслана Костыленкова, которого следователи считают лидером группировки. По данным СК, Рустамов присутствовал на стрельбах, которые участники движения устраивали на полигоне в Хотьково.

«Он признал вину, адвокат убедил его пойти на сделку со следствием – это основные причины, по которым ему дали условное наказание. Кроме того, Рустамов минимально участвовал в деятельности «Нового величия». Он пару раз встречал ребят в Сергиевом Посаде и отвозил их на своей машине на полигон.

Все, что Рустамов знает об организации, он мог услышать лишь из разговоров других фигурантов во время поездки. Скорее всего он выйдет на процесс как свидетель обвинения. Посмотрим, что скажет», — сообщил «Газете.Ru» Александр Борков, адвокат Костыленкова.

Отметим, что в начале февраля всем 10 фигурантам дела «Нового величия» предъявили обвинение в окончательной редакции. Каждому из них вменяются части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ «Организация и участие в экстремистском сообществе». По словам Боркова, предъявленное обвинение не отличается от того, что фигурантам вменяли изначально.

«Всем 10 ребятам – как тем, кто находится под домашним арестом, так и тем, кто пребывает в СИЗО, – обвинение предъявили одновременно. Им вменяется организация и участие в экстремистском сообществе. Конкретные роли каждого из обвиняемых будут распределяться в ходе судебного процесса. Выяснится, кто был лишь участником группировки, а кто занимался ее созданием», — пояснил юрист.

Он добавил, что материалы уголовного дела переданы в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. «Думаю, что времени до суда осталось не очень много. Мы уже ознакомились больше чем с половиной томов дела. Рассматриваться оно скорее всего будет в Люблинском районном суде Москвы», — рассказал Александр Борков.

На следующей неделе, 11 марта, в Мосгорсуде состоится заседание по продлению ареста всем обвиняемым по делу. «Думаю, снова продлят на два месяца. Регулярно посещаю своего подзащитного Дмитрия Полетаева. Последний раз я с ним общался два дня назад. Условия, конечно, критичные. Четыре человека в камере, холодные бетонные полы. Ждет очень суда, чтобы побыстрее все это закончилось», — заключил адвокат.

Напомним, что членов «Нового величия» задержали 16 марта 2018 года. Их обвинили в создании экстремистской группировки, в рамках которой активисты хотели «совершить преступления по мотивам ненависти к действующей российской власти».

Всего по делу проходят десять человек. Четверо из них — Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков — находятся в СИЗО. Пятеро — Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский — содержатся под домашним арестом. И еще одного, Рустама Рустамова, осудили условно и отпустили на свободу.

Создание экстремистских группировок, согласно УК РФ, наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. рублей либо лишением свободы на срок от 6 до 10 лет. Участие в подобном сообществе предусматривает штраф от 300 до 600 тыс., либо принудительные работы от одного года до четырех лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Примечательно, что одной из подозреваемых — Анне Павликовой – на момент ареста было 17 лет.

Если в ее отношении будет вынесен обвинительный приговор, наказание, вероятно, будет отличаться от того, что ждет других фигурантов, проходящих по той же статье.

«Для несовершеннолетних уголовный закон снижает в два раза максимальное наказание по той или иной статье УК РФ. При этом самый строгий исход — не больше 10 лет колонии. То есть если бы речь шла об убийстве, то санкция не превышала бы этот срок. Независимо от того, что в настоящее время Павликовой уже исполнилось 18 лет, в ее отношении будут сохранены все поблажки для несовершеннолетних. Получается, что за участие в экстремистской организации девушка может получить до трех лет», — заявил «Газете.Ru» адвокат Евгений Корчаго.

Согласно предварительным данным следствия, история «Нового величия» началась в конце 2017 года. Тогда десять молодых людей создали чат в телеграме под названием «Клуб любителей». «Там они общались просто обо всем — о кошках, собаках, Навальном, политике», — рассказывала «Газете.Ru» представитель ОВД-Инфо Алла Фролова, которая проводила юридические консультации для фигурантов со дня их задержания.

По версии защитников, через некоторое время в чате появился некто Руслан Д., который проходит по делу в качестве свидетеля под именем Александр Константинов. Юристы считают, что он является внедренным оперативником центра «Э» МВД РФ. «Он заинтересовался, решил закинуть удочку и предложил участникам чата встретиться лично. Так они несколько раз виделись в «Макдоналдсе». После сотрудник — мужчина — предложил им снять офис, ведь в кафе уже неинтересно. Причем собирал он с них по 500 рублей на аренду помещения. Ну это ведь смешно — все мы знаем, сколько стоит снять помещение в Москве», — сообщала Фролова.

«Они встречались в «Макдоналдсе». Разговаривали. Ну как обычная молодежь встречается? Что они там обсуждают? Какие-то дела, кино, еще что-то.

Ничего в их разговорах не было такого ужасного. Да, впереди были выборы президента. Конечно, у них была такая позиция: «Мы за честные выборы». И, наверное, я предполагаю, они обсуждали это», — рассказывала мать самой юной фигурантки уголовного дела Юлия Павликова в эфире радио «Эхо Москвы».

Как пишет газета «МК», Руслан Д. решил войти в чат, так как понимал, что молодые люди могут вести противоправную деятельность. Тем не менее адвокаты арестованных и правозащитники убеждены, что это была провокация со стороны спецслужб.

Координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова не исключает, что кто-то из участников чата мог рассказать о нем силовикам. «Еще может быть, что сами внедренные с кем-то познакомились и узнали про чат. В него приходили и уходили — там было гораздо больше людей. Когда идет ротация, то мы не можем говорить о существовании организации. Потому что если это какая-то подпольная группировка, то она никогда никого не добавит. А так туда добавляли всех, кого ни попадя. Мой главный месседж: до появления спецов организации не было», — пояснила она.

«Газета.Ru» отправляла запрос в Следственный комитет с просьбой сообщить, имеют ли правоохранители отношение к созданию «Нового величия». В ведомстве не ответили на вопрос, сославшись на продолжение следственных действий.