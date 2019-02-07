Уже не террорист: почему Квачкова отпустят из колонии

Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову. Об этом журналистам сообщили его адвокаты Андрей Виканов и Оксана Михалкина. Он освобожден в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, в обиходе ее называют «экстремистской»).

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«Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания. Срок за попытку организовать мятеж уже истек», — заявила РИА «Новости» Михалкина

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты полковника о пересмотре приговора. Прокуратура поддержала просьбу адвокатов. У стороны обвинения, впрочем, есть десять дней, чтобы обжаловать это решение.

Предполагается, что Квачков сможет выйти из колонии уже 19 февраля, поскольку срок апелляции истекает 17 февраля, то есть приходится на выходной день.

Бывший командующий 15-й отдельной бригадой специального назначения ГРУ Владимир Квачков был судим за покушение на убийство нынешнего главы «Роснано» (тогда руководившего РАО ЕЭС) Анатолия Чубайса. В марте 2005 года на Чубайса было совершено покушение — на пути следования его бронированного автомобиля возле поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области сработало взрывное устройство мощностью от 3 до 12 кг в тротиловом эквиваленте, а затем авто обстреляли из автоматов. Виновным в подготовке покушения был признан Квачков, заявивший, что «Чубайс — национальный изменник и предатель», а «Россия оккупирована еврейской мафией».

После трехлетнего заключения Квачков был оправдан по этому делу. Однако на следующий день после этого вердикта суда, в 2010 году экс-полковника арестовали по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж с участием ветеранов спецслужб и боевых страйкболистов. Сначала его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, однако позже Верховный суд смягчил наказание до восьми лет заключения.

В 2017 году экс-офицеру ГРУ добавили еще полтора года колонии, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) за видеообращение из колонии.

Соответствующее решение принял Приволжский окружной военный суд. Во время слушания этого дела Квачков находился в СИЗО-1 Самары. Остальное время заключения он провел в ИК-5 УФСИН Мордовии в поселке Леплей Зубово-Полянского района.

Пока Квачков находился в Самаре, он пожаловался на медиков из регионального ФСИН. В частности, он требовал признать незаконным решения об отказе в установлении ему инвалидности, а также «бездействие, выразившееся в ненаправлении на медицинское освидетельствование».

Требования признать его инвалидом экс-полковник аргументировал тем, что является ветераном боевых действий, имеет ранения и контузии, полученные во время прохождения военной службы, в том числе взрывную травму, полученную в Афганистане в 1984 году. По словам Квачкова, его сразу отправили на экспертизу, не проведя перед этим необходимых исследований вроде КТ головного мозга или электроэнцефалографии.

Напомним, что 282-я статья УК РФ была частично декриминализирована в декабре 2018 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с поправками теперь уголовная ответственность грозит человеку, совершавшему публичные действия, оскорбляющие и унижающие какие-либо группы по признакам расы, пола, национальности, религии и другим критериям, чаще одного раза в течение года. Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Если человек попал под действие этой статьи впервые или в принципе нечасто занимается подобными вещами (реже раза в год), то, согласно новой редакции, его привлекают к административной ответственности.

А именно: штраф до 20 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических; либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

Также в документе решено было оставить суровое наказание для людей, нарушивших 282 статью «с применением насилия или с угрозой его применения», «с использованием своего служебного положения» или «организованной группой». Им грозит до шести лет тюрьмы.