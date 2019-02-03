«Смерть от голода»: в Венесуэле протестующие требуют еду. LIVE

На митинге, прошедшем в Каракасе в субботу. Хуан Гуайдо объявил, что будут открыты три пункта, через которые в Венесуэлу будет осуществляться гуманитарная помощь от иностранных государств — в Кукуте (это город в Колумбии на границе с Венесуэлой), в Бразилии и на одном из островов в Карибском море.