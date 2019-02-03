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«Смерть от голода»: в Венесуэле протестующие требуют еду. LIVE

Новая фаза протестов в Венесуэле

В Венесуэле продолжается волна протестов: в Каракасе протестующие подожгли шины. Тем временем, посол Венесуэлы в Ираке признал спикера парламента Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны, а США собирают жителям Венесуэлы гуманитарную помощь. «Газета.Ru» следит за всеми событиями, разворачивающимися внутри Венесуэлы и вокруг нее.
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11:55

В проходивших накануне по всей Венесуэле митингах оппозиции приняли участие десятки тысяч человек. Они ожидают, что Николас Мадуро вот-вот уйдет. «Я думаю, [конец] наступит очень быстро — на этой неделе, — рассказала газете The Guardian 49-летняя участница акции Барбара Ангарита. — Наша страна должна быть свободной, свободной для всех венесуэльцев и их потомков».

11:35

Гуманитарную помощь Венесуэле советник США по нацбезопасности Джон Болтон пообещал еще в пятницу — это случилось после того, как Хуан Гуайдо заявил, что он аннулирует правительственный запрет на поставки гумпомощи из США, и пункты приема гуманитарных конвоев с медикаментами будут организованы при помощи соседних стран.

11:18

Хуан Гуйадо, в поддержку которого в Венесуэле собираются многочисленные митинги и шествия, популярнее Николаса Мадуро не только благодаря поддержке Запада и обещаниям принести в страну еду и свободу. Он, помимо этого, еще и молод и вполне хорош собой. «Газета.Ru» уже успела проанализировать его имидж, почитайте.

11:00

США уже собрали Венесуэле первую партию гуманитарной помощи для детей, не получающих достаточное количество пищи.

10:45

Хуан Гуайдо заявил на митинге, что 250-300 тысячам жителей Венесуэлы вот-вот грозит смерть от голода, поэтому гуманитарная помощь будет распределяться, прежде всего, среди самых незащищенных слоев населения.

10:35

На митинге, прошедшем в Каракасе в субботу. Хуан Гуайдо объявил, что будут открыты три пункта, через которые в Венесуэлу будет осуществляться гуманитарная помощь от иностранных государств — в Кукуте (это город в Колумбии на границе с Венесуэлой), в Бразилии и на одном из островов в Карибском море.

10:20

Ожидается, что в страну вот-вот хлынут потоки гуманитарной помощи. Накормить жителей Венесуэлы уже пообещала Колумбия, за что ее поблагодарил Хуан Гуайдо. «Мы благодарны за всю поддержку президента Ивана Дуке. Мы — братские страны, и благодарим Колумбию за стремление сделать так, чтобы венесуэльцы получали немедленную помощь, в которой нуждаются», – написал Гуайдо в твиттере.

10:12

Накануне, в субботу, на сторону Хуана Гуайдо перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес. Также к нему присоединился чиновник дипломатического ведомства — посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес, он также признал спикера парламента исполняющим обязанности президента страны. «Наше единственное место — на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Инженер Хуан Гуаидо имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики. Господин Гуаидо, вы — на верной стороне истории, народа и конституции… Мадуро и его клан узурпаторов перешли черту дозволенного», — заявил Веласко Рамирес в видеообращении, которое опубликовал портал Nacional.

09:58

В субботу по всей Венесуэле проходили митинги и демонстрации. Выступали, как сторонники Николаса Мадуро, так и его противники. При этом, по оценкам очевидцев из соцсетей, митинг в поддержку официального президента был гораздо менее многочисленным, чем выступления оппозиции.

09:55

Группа протестующих заблокировала в субботу одну из главных магистралей Каракаса — автостраду Франсиско Фахардо. После окончания марша оппозиции они принялись жечь на ней шины, сообщает РИА «Новости». «Люди в капюшонах жгут покрышки на автостраде Франсиско Фахардо», — рассказал собеседник агентства.

09:51

Здравствуйте, дорогие друзья! В Каракасе слегка накалилась обстановка, и «Газета.Ru», разумеется, следит за ней в онлайн-режиме. Оставайтесь с вами, вас ждет много интересного.