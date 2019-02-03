«Смерть от голода»: в Венесуэле протестующие требуют еду. LIVE

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В проходивших накануне по всей Венесуэле митингах оппозиции приняли участие десятки тысяч человек. Они ожидают, что Николас Мадуро вот-вот уйдет. «Я думаю, [конец] наступит очень быстро — на этой неделе, — рассказала газете The Guardian 49-летняя участница акции Барбара Ангарита. — Наша страна должна быть свободной, свободной для всех венесуэльцев и их потомков».
Гуманитарную помощь Венесуэле советник США по нацбезопасности Джон Болтон пообещал еще в пятницу — это случилось после того, как Хуан Гуайдо заявил, что он аннулирует правительственный запрет на поставки гумпомощи из США, и пункты приема гуманитарных конвоев с медикаментами будут организованы при помощи соседних стран.
Хуан Гуйадо, в поддержку которого в Венесуэле собираются многочисленные митинги и шествия, популярнее Николаса Мадуро не только благодаря поддержке Запада и обещаниям принести в страну еду и свободу. Он, помимо этого, еще и молод и вполне хорош собой. «Газета.Ru» уже успела проанализировать его имидж, почитайте.
США уже собрали Венесуэле первую партию гуманитарной помощи для детей, не получающих достаточное количество пищи.
Хуан Гуайдо заявил на митинге, что 250-300 тысячам жителей Венесуэлы вот-вот грозит смерть от голода, поэтому гуманитарная помощь будет распределяться, прежде всего, среди самых незащищенных слоев населения.
На митинге, прошедшем в Каракасе в субботу. Хуан Гуайдо объявил, что будут открыты три пункта, через которые в Венесуэлу будет осуществляться гуманитарная помощь от иностранных государств — в Кукуте (это город в Колумбии на границе с Венесуэлой), в Бразилии и на одном из островов в Карибском море.
Ожидается, что в страну вот-вот хлынут потоки гуманитарной помощи. Накормить жителей Венесуэлы уже пообещала Колумбия, за что ее поблагодарил Хуан Гуайдо. «Мы благодарны за всю поддержку президента Ивана Дуке. Мы — братские страны, и благодарим Колумбию за стремление сделать так, чтобы венесуэльцы получали немедленную помощь, в которой нуждаются», – написал Гуайдо в твиттере.
Накануне, в субботу, на сторону Хуана Гуайдо перешел генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес. Также к нему присоединился чиновник дипломатического ведомства — посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес, он также признал спикера парламента исполняющим обязанности президента страны. «Наше единственное место — на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Инженер Хуан Гуаидо имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики. Господин Гуаидо, вы — на верной стороне истории, народа и конституции… Мадуро и его клан узурпаторов перешли черту дозволенного», — заявил Веласко Рамирес в видеообращении, которое опубликовал портал Nacional.
В субботу по всей Венесуэле проходили митинги и демонстрации. Выступали, как сторонники Николаса Мадуро, так и его противники. При этом, по оценкам очевидцев из соцсетей, митинг в поддержку официального президента был гораздо менее многочисленным, чем выступления оппозиции.
Группа протестующих заблокировала в субботу одну из главных магистралей Каракаса — автостраду Франсиско Фахардо. После окончания марша оппозиции они принялись жечь на ней шины, сообщает РИА «Новости». «Люди в капюшонах жгут покрышки на автостраде Франсиско Фахардо», — рассказал собеседник агентства.
Здравствуйте, дорогие друзья! В Каракасе слегка накалилась обстановка, и «Газета.Ru», разумеется, следит за ней в онлайн-режиме. Оставайтесь с вами, вас ждет много интересного.