«Время против Мадуро»: чем кончатся протесты в Венесуэле

Президент Венесуэлы заявил, что его переговоры с оппозицией должны произойти при участии международных посредников: «Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы — для мира и ее будущего», — сказал Мадуро.

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Лидер оппозиции Хуан Гуайдо пока ответил на это предложение отказом. «Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог, где бы он ни состоялся», — сказал он, выступая в четверг перед единомышленниками в здании Центрального университета Венесуэлы в Каракасе. Он также добавил, что «любая страна, которая хочет помочь разрешить кризис, должна искать политическое решение, а не устраивает фарс или репрессии».

Свои посреднические услуги для ведения переговоров уже предложили несколько стран Европы. За диалог президента Мадуро с оппозицией выступает и Россия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова оказывать содействие урегулированию в Венесуэле, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, речь идет о помощи без вмешательства во внутренние дела страны. Кроме того, российская сторона выступает против подобного вмешательства со стороны других государств. Он также обратил внимание на готовность президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.

«…сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки, заслуживает удовлетворения», — сказал Песков.

В свою очередь депутат от оппозиционной Национальной Ассамблеи парламента страны Хуан Пабло Гуанипа отметил в беседе с «Газетой.Ru», что,

хотя оппозиция «всегда была открыта для диалога, режим Мадуро видел в диалоге только механизм для того, чтобы остаться у власти».

По мнению политика, «единственные переговоры, которые возможны в данный момент, — это обсуждение гарантий ухода Мадуро. Я вижу, что этот процесс необратим», — сказал Гуанипа.

Даже если предположить, что переговоры властей и оппозиции состоятся, они должны будут пройти до 2 февраля. В этот день заканчивается действие ультиматума, который Франция, Германия и ряд других европейских стран выдвинули Мадуро. Его суть заключается в том, что если до этого срока не будут объявлены президентские выборы, то Париж, Лондон, Мадрид и Берлин признают президентом Гуайдо.

В четверг, 31 января, Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. Евродепутаты одобрили резолюцию 439 голосами «за» при 104 против и 88 воздержавшихся.

В настоящее время по всей Венесуэле продолжаются митинги оппозиции и сторонников Мадуро. Глава венесуэльской неправительственной организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро в твиттере сообщил, что число задержанных в ходе протестов в стране возросло до 939 человек.

Обе противоборствующие стороны активно стараются привлечь на свою сторону военных.

Гуайдо, например, рассказал о тайных встречах оппозиционеров с военными и сотрудниками служб безопасности Венесуэлы. Об этом он написал в своей колонке «Венесуэльцы, сила в единстве» для The New York Times.

В ней он отметил, что процесс передачи власти в стране невозможен без поддержки со стороны «ключевых воинских контингентов». «Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности», — добавил Гуайдо.

Пока нет информации о поддержке Гуайдо со стороны высокопоставленных военных из окружения действующего президента. Если такая поддержка появится, это будет хорошим козырем на переговорах, однако для оппозиционеров положительным будет даже сохранение нейтралитета со стороны «силовиков».

Переговоры на нефтяные деньги

В случае, если переговоры состоятся, то главными темами, по всей видимости, станут освобождение политических заключенных и проведение досрочных выборов.

Часть наблюдателей считают, что и оппозиция, и власть могут воспользоваться опытом Польши середины 1980-х годов.

Тогда в результате переговоров было заключено соглашение «Круглого стола» между правительством польского коммунистического лидера Войцеха Ярузельского и лидером независимого профсоюза «Солидарность» Лехом Валенсой.

Стоит отметить, что в тогдашней Польше, как и в Венесуэле, большой вес имела католическая церковь, которая сыграла немалую роль в переговорном процессе.

«Переговоры за «Круглым столом» представляли собой настоящие политические баталии, а не их имитацию и симуляцию демократии», — пишет о событиях тех дней российский историк Петр Черемушкин, автор книги «Ярузельский. Испытание Россией».

По мнению эксперта клуба «Валдай» Дмитрия Суслова,

предложение Мадуро начать переговоры «вполне естественно, потому что на сегодняшний день у него нет другого выхода, кроме как попытаться достигнуть какого-то компромисса».

Таким компромиссом, по мнению Суслова, могло бы стать проведение новых парламентских и президентских выборов.

Однако сам эксперт считает, что на практике это неосуществимо из-за позиции США: «И оппозиция, и США, которые за этой оппозицией стоят однозначно, взяли курс на смену режима. Все что делают США — политика удушения правительства Венесуэлы, международная изоляция — нацелены на смену режима, не прибегая при этом к насилию.

Время работает против Мадуро. Время работает на оппозицию».

По его словам, переломный момент произошел, когда США ввели санкции против главной нефтяной компании страны PDVSA.

Речь идет о заморозке активов компании на сумму $7 млрд в банках США. Эти средства, как отмечают в Вашингтоне, должны принадлежать «венесуэльскому народу».

В этих условиях, считает Суслов, средствами сможет распоряжаться оппозиция и получать большую поддержку от населения. «В этой связи, поскольку я думаю, что переговоры и компромисс между Венесуэлой и США практически невозможны, то и России не имеет большого смысла участвовать здесь в качестве посредника», — резюмирует эксперт.