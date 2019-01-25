Костюмчик сидит: как Хуан Гуайдо покоряет Венесуэлу

56-летний президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его «мальчишкой, играющим в политику», однако этот самый «мальчишка» может стать причиной самого большого краха в его карьере. Удивительно, но эксперты отмечают, что Гуайдо нельзя назвать мастером красивых речей, но политик сумел стать лидером оппозиционного движения за счет других качеств, и главными из них можно назвать харизму и приближенность к тем, кто готов за него голосовать.

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Один из руководителей его партии Хосе Мануэль Боливар назвал Гуайдо «свежим молодым человеком», который куда ближе народу Венесуэлы, чем Мадуро. «Он выглядит также, как народ, говорит на его языке… Он семьянин, у которого, к тому же, были большие перспективы в высшей бейсбольной лиге», — заключил Хосе.

Фотографии жены, матери и маленькой дочери политика искать в различных порталах не нужно — он сам спокойно делится соображениями о семье как оплоте общества в своем инстаграме и сопровождает их фотографиями собственных родственников. А его жену, которая одевается стильно, но лаконично, можно увидеть на важных собраниях его партии.

Неизвестно, есть ли у 35-летнего политика личный стилист, но собственную близость к народу он явно предпочитает подчеркивать неформальными элементами в гардеробе.

Будь то клетчатая рубашка или джинсы, надетые вместе с однотонным пиджаком, Гуайдо явно стремится выглядеть как среднестатистический деловой человек из Каракаса.

Сторонники Хуана Гуайдо подчеркивают его довольно скрытный характер и рассказывают историю его трагичного юношества. В возрасте 15 лет политик оказался одним из сотен тысяч людей, которые стали жертвами разрушительного шторма в штате Варгас в декабре 1999 года. До сих пор неясно, сколько именно жизней унесли оползни и потопы, а за 20 лет власти страны так и не смогли устранить последствия стихийного бедствия в Венесуэле.

В отличие от Николаса Мадуро, который проводит уже второй президентский срок в кабинетах и залах заседаний и довольно часто вызывает негодование граждан своей страны привычками богача, Гуайдо пока не сделал ничего, за что его может невзлюбить простой народ.

В сентябре 2018 года Мадуро осудили за то, что в момент продуктового кризиса в Венесуэле он посетил ресторан всемирно известного турецкого повара во время поездки в Стамбул. Нусрет Гекче, больше известный интернет-пользователям как Salt Bae, прославился благодаря видео в инстаграме, на которых он довольно необычно солил мясо.

Тогда бывший оппозиционный лидер Никмер Эванс написал в своем твиттере: «Есть мясо и курит сигары… за доллары, на которые он отказался покупать лекарства и еду». Да и вряд ли президент с заметным лишним весом может получить доверие жителей страны, которые, по многим данным, за время кризиса похудели в среднем на 11 кг именно из-за нехватки протеина.

Вместо заметных наручных часов, как на левой руке преемника Уго Чавеса, молодой политик либо предпочитает не надевать ничего, либо демонстрировать простые католические четки. Согласно результатам социологических опросов, примерно 96% населения Венесуэлы причисляют себя к католической церкви, так что этот религиозный жест можно назвать еще одним негласным способом стать ближе к народу.

Стоит отметить, что во время выступлений перед большим количеством людей, молодой политик, по крайней мере, на словах ратующий за свободу и справедливость, обращается уже без галстука.

Однако нельзя сказать, что Хуан Гуайдо презрел все западные традиции в своей манере одеваться — на одном из митингов, где оппозиционер появился без пиджака, можно было рассмотреть монограмму на его белоснежной рубашке. И это неспроста. Вышивать собственные инициалы на одежде когда-то давно было необходимостью — это позволяло не перепутать свои вещи с чужими, — но теперь эту деталь можно заметить в основном на элементах одежды, сделанной на заказ, а значит, очень дорогой.

Если попытаться сравнить манеру поведения венесуэльского политика с его западными коллегами, то больше всего активная жестикуляция Гуайдо напоминает о схожих привычках премьер-министра Канады Джастина Трюдо и бывшего американского президента Барака Обамы.

Да и сам Гуайдо, надо признать, визуально очень напоминает Обаму во время его первой президентской гонки в 2008-м году — молодой амбициозный политик «из народа» с большой общественной поддержкой и ставками мировых СМИ.