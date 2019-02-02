Откреститесь от Украины: Киев переименует УПЦ

Власти Украины намерены принудительно переименовать Украинскую православную церковь (УПЦ), если она, согласно новому закону, не укажет принадлежность к Русской православной церкви в своем названии. Об этом заявил директор департамента по делам религий и национальностей украинского министерства культуры Андрей Юраш.

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«Если религиозные организации не внесут в соответствующий срок изменения, то их уставы утратят силу в части, которая определяет название данных религиозных организаций», — приводит ФАН слова украинского чиновника.

Он добавил, что если религиозная организация откажется выполнять закон о переименовании, то с исполнительными органами будут проходить консультации о принятии соответствующих решений.

Неделей ранее на Украине был опубликован полный перечень религиозных организаций, которые согласно новому закону «О свободе совести и религиозных организациях» должны быть переименованы. Список был определен Министерством культуры и размещен в правительственной газете.

В реестр попали в основном церкви, в названии которых содержится отсылка к России: Русская Истинно-Православная церковь, Русская Старообрядческая церковь (Беспоповское согласие), Русская Древлеправославная церковь и другие. Все они в течение четырех месяцев должны сменить название и внести изменения в устав.

В общей сложности переименованию подлежат 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий и других религиозных объектов.

Украинская православная церковь Московского патриархата уже сделала официальное заявление о намерении оспорить закон в Конституционном суде. Об инициативе рассказал глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

«Так как имеют место нарушения конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — подчеркнул Бахов.

При этом протоиерей заявил, что Украинская православная церковь не видит оснований для изменения своего названия. По его словам, в настоящее время законных основания для смены названия УПЦ нет. Он также добавил, что религиозные организации УПЦ не обязаны менять свое название.

Касательно позиции России в отношении происходящего – то президент России Владимир Путин в четверг, 31 января, в ходе торжественного собрания, посвященного десятилетию Поместного Собора РПЦ и патриаршей интронизации, заявил, что украинские политики вмешиваются в религию. А на Украине сейчас реализуется проект, не имеющий отношения к вере.

«Хочу вновь подчеркнуть: государство,

власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела.

Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что в декабре на Украине вступил в силу закон, согласно которому Украинская православная церковь должна быть переименована в течении четырех месяцев, передает НСН.

Президент Украины Петр Порошенко при подписании документа уточнил, что теперь УПЦ МП в своем названии должна содержать отсылку к «государству-агрессору» — так на Украине называют Россию.

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев раскрыл причины агрессивной политики Киева в отношении церквей, передает RT.

«Такие заявления об УПЦ звучат из-за того, что недавно под двумя названиями зарегистрировали так называемую автокефальную церковь. Там и третье название еще присутствует. И наличие старых табличек и наименований украинские власти очень раздражает в случае с украинской канонической церковью. Поэтому и происходит такое давление», — сказал эксперт.

По словам специалиста, украинские власти могут и не дожидаться завершения отведённых УПЦ трех месяцев на переименование и начать процедуру раньше, потому что «в Киеве свои собственные законы особо не соблюдают».

«Это не первый раз в истории, когда происходит давление на православных верующих. Но тем, кто устраивает гонения, это не приносит желаемого эффекта, только дает верующим силы и стойкость», — заключил аналитик.