«Правовой хаос»: депутаты запретили животных во дворах

Госдума приняла федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который был внесен в нижнюю палату парламента еще осенью 2010 года. На протяжении этого времени зоозащитники неоднократно проводили пикеты у правительственных зданий, собирали подписи и устроили голодовку с требованием властям ускорить принятие документа. Законопроект принят «в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности» при обращении с ними.

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Теперь в России может быть запрещено: устраивать бои между животными, содержать диких зверей в домашних условиях, выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка, выгуливать собак в не предназначенных для этого местах, кормить хищников другими животными в публичном пространстве, а также выбрасывать животных.

Кроме того, законопроект запрещает открывать контактные зоопарки в торговых центрах, а также содержать животных в барах, кафе и ресторанах.

Закон обязует россиян относиться к животным как к существам, испытывающим эмоции и физические страдания. Помимо этого, граждане РФ обязаны обеспечивать надлежащий уход и ветеринарный контроль за животным, а также не допускать появления у него нежелательного потомства. Закон также вводит обязанность убирать за собаками при их выгуле. Если человек поймал на улице животное, он должен передать его в приют, следует из документа. Кроме того, россиян могут обязать возвращать найденное животное его владельцу.

Федеральный закон также запрещает отстрел бездомных животных. Если закон будет принят вышестоящими инстанциями и подписан президентом, то отлов будет строго регламентирован: процесс необходимо заснять на камеру, а затем отчитаться о том, в какой из приютов попало животное. При этом каждое животное, попадающее в приюты, должно быть стерилизовано.

Согласно статье 16 закона «Об ответственном обращении с животными», владельцы приютов должны осуществлять учет животных, маркировать их неснимаемыми и несмываемыми метками, содержать их до наступления естественной смерти либо возврата на прежние места обитания или передачи новому хозяину.

Также закон запрещает умерщвлять животных, содержащихся в приютах, за исключением случаев «необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных».

При этом обязательно подтверждение тяжелого неизлечимого заболевания или острой травмы животного, несовместимой с жизнью. «Соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — отмечается в законопроекте.

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на «безобразном отстреле» животных на улицах городов России «пилятся огромные бюджетные деньги». Отстрел, согласно документу, будет запрещен законодательно.

Зоозащитник Владислав Рогимов считает, что принятый Госдумой закон касается обычных граждан, но не юридических лиц, которые являются владельцами приютов. «Это миллионный бизнес на беззащитных животных. Закон предписывает отдавать животных в приюты, однако ответственности и контроля этих учреждений на практике нет.

Из всех приютов, что работают в России, реально помогают животным около 20%.

Поймите, такие приюты вылавливают по тендеру на вылов бездомных животных, к примеру, 300 собак. Затем убивают 250 из них, а в документах пишут, что стерилизовали, вакцинировали, пролечили и отпустили. На деле на свободу выходят лишь 50 собак с бирками (располагается на ухе и подтверждает, что собака была в приюте — «Газета.Ru»). Мы предлагали установить онлайн-камеры на территории приютов, но безрезультатно. По сути, этот закон лишь усиливает ответственность для физических лиц. Это капля в море. Единственный положительный момент — запретили контактные зоопарки», — пояснил зоозащитник.

Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что отдельными подзаконными актами будут прописаны требования к приютам, правила обращения с бездомными животными, а также утвержден перечень потенциально опасных питомцев. Кроме того, законодатели дополнительно пропишут требования к участию животных в культурно-зрелищных мероприятиях. На подготовку подзаконных актов у правительства есть 180 дней.

«Закон начнет работать не сразу, но теперь есть база, чтобы навести порядок. Ее давно ждали все люди, неравнодушные к судьбе животных. Это наша общая победа», — пояснила вице-спикер.

Один из авторов законопроекта Владимир Бурматов отметил, что текст документа был согласован со всеми зоозащитными организациями. За время работы над проектом было рассмотрено порядка 300 поправок. Положительные заключение также были получены от правоохранительных ведомств, которые работают со служебными животными.

Закону еще предстоит пройти рассмотрение в Совете Федерации — и там об «общей победе» даже не говорят. 20 декабря глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что принятый Госдумой документ представляет собой «правовой хаос».

«Я, честно говоря, в шоке от того, что там написано. Это просто какой-то правовой хаос. Абсолютно вся терминология этого закона взята с потолка. <...> Например, дикое животное. Что под этим понимается: дикое животное — это, животное, которое изъято из естественной среды обитания, и — внимание — потомки данного животного. Но я прошу прощения, все собаки, все кошки и все попугайчики — это потомки тех, кто когда-то был изъят из естественной среды обитания», — пояснил сенатор.

Он отметил, что законопроект, в частности, создает препятствия для выгула собак. «Люди не имеют права гулять с собаками во дворе своего дома — написано, что запрещается! Посмотрите текст: написано, что в специальных местах, которые определены органами местного самоуправления. Этот закон вступает в силу в общем порядке, то есть через 10 дней после публикации.

После Нового года, даже еще в праздники, по всей видимости, люди выйдут на улицу со своей собакой и окажутся вне закона,

потому что написано, что гулять там нельзя, то есть вообще нигде», — заявил Клишас. Сенатор подчеркнул, что направил свои замечания по данному документу в несколько комитетов Совфеда.

В июле 2018 года депутат Бурматов сообщал, что в большинстве регионов за год возросло число зарегистрированных преступлений против животных.

«У нас цифры, которые МВД нам дает за первый квартал 2018 года по отношению к первому кварталу 2017 года: в Центральном федеральном округе рост количества зарегистрированных преступлений на 440%, Северо-Западный федеральный округ — на 214%, Северо-Кавказский федеральный округ — на 300%, Южный федеральный округ — на 42,9%, Уральский федеральный округ — рост на 37,5%, Сибирский федеральный округ — на 60%, Дальневосточный федеральный округ — на 250%. Приволжский федеральный округ показал падение на 58,8% по сравнению с прошлым годом», — указал парламентарий.

Год назад президент России Владимир Путин подписал ФЗ «Об ужесточении наказания за живодерство». Теперь живодеры могут получить до трех лет тюремного срока, а также штраф размером 80 тыс. рублей. Если же данное деяние совершено группой лиц, срок лишения свободы увеличивается до пяти лет. Кроме того, закон ужесточает наказание за истязание животных в присутствии несовершеннолетних.