Военное положение: Украина запретила въезд россиянам

Украина вводит запрет на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет — об этом написал в пятницу президент государства Петр Порошенко в своем твиттере. В тексте заявления украинского лидера говорится, что это сделано для того, чтобы не допустить на территории страны «формирования частных армий» и чтобы предотвратить проведение операций, которые Россия, как утверждает президент Украины, планировала еще с 2014 года. По сообщению «Интерфакса», исключения будут сделаны для «гуманитарных случаев».

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Информацию о том, что мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет пропуск на Украину будет запрещен, подтвердил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, лица мужского пола», — сообщил Цигикал на совещании у президента Украины.

С того момента, как 26 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что в стране вводится военное положение, уже более 90 россиян получили отказы во въезде в страну.

Российское посольство на Украине в начале недели опубликовало на своем сайте официальное обращение к гражданам России, которые планируют нанести визит в Киев и другие города страны, с предложением отложить поездку.

«Обращаем внимание граждан Российской Федерации, планирующих посещение Украины с частными и деловыми целями, на участившиеся случаи отказов со стороны Государственной пограничной службы Украины во въезде на территорию страны россиянам, несмотря на соблюдение ими всех требований и наличие законных оснований для пересечения границы украинского государства, — говорится в заявлении. — Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий. От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается».

Российское дипломатическое ведомство направило ноту в МИД Украины — в ней содержится просьба объяснить причины, по которым россиян массово не пускают на территорию страны. Посольство также попросило министерство принять «меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан».

Впервые информация, указывающая на то, что россиянам стали массово отказывать во въезде, появилась 26 ноября. Тогда целая группа россиян, прилетевших в Киев из Минска рейсом 829 авиакомпании Belavia, не была допущена на территорию Украины: 30 гражданам России, прилетевшим в Киев в 18:00 по местному времени, отказали во въезде на территорию страны, сообщили «Известия».

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — рассказала изданию одна из пассажирок рейса 829.

Во вторник стало понятно, что количество россиян, которых не допускают на территорию Украины, серьезно возросло: в авиакомпании Belavia РИА «Новости» рассказали, что «их стало больше в последнее время».

К 28 ноября число граждан России, которые, прилетев в Киев через Минск, были вынуждены вернуться в белорусскую столицу, достигло 85 человек — все они пожаловались на то, что им необоснованно отказали во въезде на территорию Украины. Официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА «Новости», что речь идет о пассажирах разных авиакомпаний. При этом он отметил, что возвращаются россияне только из Киева, в аэропортах других городов Украины они переходят границу беспрепятственно.

Один из пассажиров Belavia, вынужденный вернуться из Киева в Минск, рассказал радиостанции Business FM, что был в числе россиян, которым отказали во въезде. «Все нормально встали в очередь, ничего не предвещало беды, — сообщил Сергей Малинин. — Я подошел, девушка взяла мои документы, спросила: а с какой целью едете? Я объяснил, что еду на выставку. «Сколько дней будете?» Отвечаю, до 30-го числа. Я отдал приглашение. Причем, у меня даже два приглашения было: от компании и частное. Оригинальное, заверенное нотариусом украинским с голографией, с печатью, со всеми делами».

Приглашение, которое должно было объяснить украинским пограничникам, что мужчина едет на Украину по делам, не помогло. «Она все эти документы забрала и сказала: «Подождите, пожалуйста, в сторонке». Собралось 30 с лишним человек, потом начали по одному вызывать на допрос, — рассказывает Малинин. — Под камеру каждого опросили. Длилось это примерно два часа. Документы не вернули. Потом завели в транзитный зал и заявили: ну, что, в 5 утра вы улетаете в Минск». Он добавил, что всей группе в качестве причины отказа во въезде заявили, что «цель их поездки не подтверждена».

Как рассказал Сергей, россияне провели в транзитной зоне киевского аэропорта 12 часов. Претензий к условиям пребывания у собеседника радиостанции не было — однако в Минск они летели без документов, отобранные паспорта с красной пометкой об отказе во въезде им вернули только по прилету в белорусскую столицу.

К 29 ноября количество россиян, получивших отказы при въезде на Украину, выросло, хотя и незначительно. «За вчерашний день на Украину не пропущено всего 33 российских гражданина, — заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в четверг в эфире телеканала «112. Украина». — Большая часть во время контроля не смогла подтвердить цель своей поездки на Украину. У части из них не было соответствующих документов, которые дают право на пересечение государственной границы».

В пограничной службе также уточнили, что гражданам иностранных государств, которые с 2014 года въезжали в Крым из России, отказывают в посещении Украины. «Многие из иностранцев оказываются теми, кто незаконно посещал оккупированный Крым. Таким иностранцам, кроме отказа в въезде, предоставляется запрет на въезд в Украину».

Отказы во въезде на Украину для многих россиян оказались на минувшей неделе неожиданными, однако в этом году они были далеко не первыми. В начале августа ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ рассказал, сколько россиян с начала 2018 года украинские пограничники не пропустили в страну.

«С начала года в пропуске на Украину отказано более чем 10 тыс. иностранцев, из которых более 3 тыс. — россияне», — цитирует агентство пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Ужесточать правила въезда на территорию Украины для россиян власти страны начали в апреле 2014 года — после начала военной операции в Донбассе. Уже тогда Украина ограничила допуск на территорию страны для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, а срок пребывания уменьшила до 90 дней. Юношам и мужчинам среднего возраста при въезде на Украину необходимо было обосновать свой визит: для этого нужно было запастись официальным приглашением принимающей стороны — если это деловая поездка, то бумагу присылала компания, если частный визит, то украинские друзья или родственники, которые оформляли документ у нотариуса и высылали оригинал в Россию.

В 2015 году Украина запретила пользоваться внутренним российским паспортом при пересечении границы. Тогда в пресс-службе украинского МИД заявили, что «с 1 марта граждане России не смогут въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Украины на основании внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении (для детей до 14 лет), по которым ранее осуществлялся проезд».

Следующее ограничение было введено 1 сентября 2017 года, когда указом Петра Порошенко было введено в действие решение украинского СНБО об усилении контроля за въезжающими иностранцами. С 1 января 2018-го россиян, желавших въехать на Украину, обязали иметь при себе биометрический паспорт, при этом уже с 26 декабря 2017-го на основных пунктах пропуска украинско-российской границы гости страны начали сдавать отпечатки пальцев.

Предполагалось также, что перед поездкой россияне должны будут уведомлять МИД Украины о том, что они планируют предпринять поездку на территорию страны, подав заявку на сайте. Однако последнее решение до сих пор не соблюдается: на сайте украинского МИДа нет формы заявки для россиян, и на Украину они въезжали, не предупреждая ведомство.

Пограничников, которые встречали россиян на контрольно-пропускных пунктах, интересовало, прежде всего, посещали ли они Крым после 2014 года, когда этот регион вошел в состав России.

«Когда вы в последний раз были в Крыму?» — этот вопрос задавали на пограничном контроле. Посещение Крыма, а также высказывания в поддержку его присоединения становились препятствием для публичных личностей, в частности, для музыкантов и кинематографистов — с 2014 года въезд на территорию Украины запретили Льву Лещенко, Станиславу Говорухину, Никите Михалкову, Федору Бондарчуку, Дмитрию Певцову Сергею Безрукову, Григорию Лепсу, Надежде Бабкиной, Юлии Чичериной. Всего в «черный список» СБУ попали более 80 знаменитостей, среди которых были даже уроженки Украины, певицы Лолита и Наташа Королева.

Рядовым гражданам на границе с Украиной для того, чтобы попасть на территорию страны, достаточно было подтвердить, что с 2014 года они не посещали Крым. Еще в начале ноября на пропускном пункте в аэропорту Борисполь царила вполне мирная атмосфера — иной раз пограничники даже не интересовались посещением Крыма и наличием «обоснований для въезда» в виде письма от приглашающей стороны. Основанием для отказа во въезде при этом могла стать повязанная на чемодан георгиевская лента — как это случилось 17 ноября текущего года с россиянином, прилетевшим в Киев через Белоруссию.

«В ноябре на паспортном контроле в Борисполе мне не задали ни одного вопроса, — рассказывает москвичка Анна. — Пограничник только посмеялся над тем, что в миграционной карте в графе «Название принимающей стороны» я косо написала «родственники». У моего друга, которому моя киевская подруга заранее прислала заверенное у нотариуса приглашение, бумагу даже не попросили — сказали «До побачення» и шлепнули печать о въезде». Однако сейчас становится очевидно, что «побачення» случится нескоро: на цветущие каштаны в майском Киеве или распускающуюся сакуру в Ужгороде россиянам в возрасте от 16 до 60 лет посмотреть в ближайшее время не удастся.