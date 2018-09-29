Цунами в Индонезии: сотни погибших

Число жертв землетрясения в индонезийском Палу достигло 420 человек, передает местный телеканал Kompas со ссылкой на главу Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB). До этого речь шла о 384 погибших и 540 пострадавших.

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Собеседник телеканала отметил, что приведенные данные относятся только к Палу, а жертвы в двух других округах, на которые обрушилась стихия, пока не подсчитаны.

Также уточняется, что в данный момент у спасателей нет возможности добраться до района Дунгала, в котором проживают не менее 300 тыс. человек и где находился эпицентр подземных толчков. Ввиду этих обстоятельств вице-президент страны Юсуф Калла допускает, что число погибших может достичь нескольких тысяч.

Данных о пострадавших или погибших россиянах посольство России не получало, сообщил «РИА Новости» атташе РФ в Джакарте Денис Тетюшин. «Мы предполагаем, что их [граждан России] там не было, поскольку это совершенно не туристический район», — отметил он.

Фоторепортаж: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 400 __is_photorep_included12002431: 1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси недалеко от города Палу. Через некоторое время в этом же районе зафиксировали другое землетрясение магнитудой 7,4 и несколько афтершоков. Эти природные явления спровоцировали, по данным СМИ, цунами высотой до двух метров, которое обрушилось на Палу.

«Когда вчера возникла угроза цунами, люди все еще занимались делами на пляже и не сразу убежали, они погибли», — объяснил представитель BNPB Сутопо Нугрохо на пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, сотни людей на острое Сулавеси ожидали пляжного фестиваля по случаю годовщины Палу. Мероприятие должно было начаться вечером в пятницу. Именно рядом с этим островом и произошло землетрясение.

Как отметили в BNPB, индонезийское метеорологическое и геофизическое агентство задержало выпуск предупреждения о цунами на 34 минуты, из-за чего получило огромное количество критики со стороны общественности. По информации властей, агентство опубликовало предупреждение сразу же после того, как приборы зафиксировали волны.

Нугрохо уточнил, что выжить удалось только тем, кто сумел забраться на деревья на высоту более шести метров. «Из-за цунами было найдено много тел на берегу, но точное число погибших и пострадавших пока не установлено», — сообщил пресс-секретарь BNPB.

Землетрясение и цунами серьезно повредили внешний облик города: жилые дома, больницы, торговые центры и отели оказались разрушены, а мосты смыло. Электроснабжение начало работать с перебоями.

Власти сообщили, что дороги в Палу с востока и юга разбиты, из-за чего затруднилось проведение спасательных операций. В связи с произошедшим индонезийское правительство приняло решение закрыть аэропорт в городе до вечера 29 сентября. Местные СМИ со ссылкой на министра безопасности Индонезии Виранто сообщили, что из столицы Джакарты военные начали отправлять самолеты с гуманитарной помощью.

В связи с многочисленными жертвами стихии и масштабными разрушениями президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями индонезийскому лидеру Джоко Видодо, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии», — подчеркнули в пресс-службе.

Свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим от землетрясения в Индонезии выразил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко опечален страданиями и ужасной гибелью людей, а также теми травмами, которые случились во время землетрясения в пятницу, 28 сентября, в индонезийской провинции Центральный Сулавеси», — указано в заявлении представителя. Он подчеркнул, что генсек искренне соболезнует семьям погибших и правительству Индонезии.

В сообщении также отметили, что ООН готова оказать Индонезии поддержку в проведении спасательной операции и оказании гуманитарной помощи.

Незадолго до трагедии в тот же день менее сильное землетрясение произошло в рыбацком городке Дунгала, неподалеку от Палу. В результате него погиб один человек, около десяти получили ранения.

Индонезия располагается на так называемом Тихоокеанском огненном кольце (мощном тектоническом разломе). В этом районе находятся самые активные тектонические плиты, а одна из них и вовсе передвигается со скоростью семь сантиметров в год.

Кстати, для Палу такие прецеденты не новы. Как отметили в BNPB, самые разрушительные цунами в этом городе происходили в 1927 и 1968 годах.