«Я русский бы выучил»: мигрантов возьмут за язык

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных граждан, владеющих русским языком и желающих жить и работать в России. Такое решение было принято по итогам «прямой линии», которая прошла 7 июня. К президенту обратились беженцы из Донецка, приехавшие в Ростовскую область четыре года назад.

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Жаловались люди на закон «о 90 днях». Согласно ему, иностранные граждане, въезжающие на территорию России на особых условиях, не требующих получения визы, могут пребывать в стране 90 дней суммарно. Когда этот срок закончится, они должны будут уехать из РФ, а вернуться смогут не раньше, чем через три месяца.

«Нам некуда ехать на 90 дней. Справки, которые мы вынуждены собирать здесь, стоят очень дорого. Чтобы пойти работать, нужны справки, а на них у нас нет денег. Мы хотим быть полезными, но не получается», — сообщили украинские беженцы Путину.

Президент заявил, что

упрощенную схему получения вида на жительство нужно вводить в отношении не только беженцев из ДНР и ЛНР, но и любых русскоговорящих иностранных граждан, желающих жить и работать в России.

Объяснил он это ожидающимся ухудшением демографической и, соответственно, экономической ситуации. «Одно из немногих средств решения этой проблемы для России — это привлечение наших соотечественников в Россию. Конечно, прежде всего речь идет о людях (вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности), которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющие русским языком, желающие работать в нашей стране, имеющие соответствующие компетенции», — отметил Владимир Путин.

До 31 августа решить проблему поручено главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Как именно будет выглядеть упрощенный порядок получения ВНЖ, пока не уточняется.

Также до 20 декабря Колокольцев и Топилин совместно с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным должны будут представить предложения по упрощенному порядку получения российского гражданства лицами, в которых заинтересована российская экономика.

Согласно официальной информации МВД, в прошлом году ВНЖ в России был предоставлен более чем 185 тыс. иностранных граждан. «В первую очередь мигрируют жители Центрально-Азиатского региона, в основном из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана», — сообщил «Газете.Ru» руководитель аналитического отдела Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Леонтий Бызов.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году больше всего мигрантов — 30% — прибыло из Украины. На втором месте находится Казахстан с показателем 12%. Далее идут Узбекистан и Таджикистан. Оттуда прибыли 10,6% и 9% мигрантов соответственно.

Сейчас механизм получения гражданства РФ мигрантами един для всех. Чаще всего иностранцы легализуются в России, используя особую квоту, которую правительство РФ устанавливает на основе миграционного потока за предыдущие годы. В первую очередь иностранному гражданину выдают разрешение на временное проживание (РВП) в России, для чего ему необходимо подать заявление и соответствующий комплект документов. Также он должен пройти медкомиссию, сдать экзамены на знание русского языка, истории и законодательства РФ и оплатить госпошлину. После прохождения этих процедур принимается решение о предоставлении или не предоставлении иностранцу квоты.

Только спустя год после постоянного проживания в России мигрант (если только он не отсутствовал на территории страны шесть месяцев подряд) имеет право претендовать на вид на жительство. И только через пять лет после его получения иностранец может стать гражданином РФ. При особых обстоятельствах этот срок может быть сокращен до одного года. Упрощенная процедура также предусмотрена, если заключен брак с российским гражданином и в этом статусе иностранец прожил не менее трех лет.

Эксперты считают, что планируемые нововведения в первую очередь нацелены не на только что прибывших иностранцев, а тех, кто уже не первый год живет в России, но до сих пор не смог оформить вид на жительство.

«Раньше возникала парадоксальная ситуация — люди живут в России, рожают детей, а получается, что эти дети рождены не от граждан России по факту. Хотя они никуда уезжать не собираются, а готовы трудиться на благо нашей страны», — пояснил «Газете.Ru» руководитель Центра по изучению проблем народонаселения при экономическом факультете МГУ Валерий Елизаров.

По его мнению, будущая реформа поможет решить проблемы даже не сотен, а тысяч мигрантов, стремящихся стать россиянами. «Однако такой облегченный режим не должен касаться людей, которые не собираются на самом деле жить и работать в России, уважать законы страны. Поэтому ограничения тоже должны присутствовать», — уточнил эксперт.

При этом Елизаров не считает, что послабления приведут к массовому притоку мигрантов в страну. «Главным мотивом для переезда должен стать не менее трудоемкий процесс получения ВНЖ, а желание жить и работать в той стране, в которую переезжаешь, и приносить ей пользу», — подчеркивает эксперт.

Доктор экономических наук Сергей Смирнов полагает, что «география» новоиспеченных россиян, точнее, людей, серьезно нацеленных ими стать, будет восточной.

«Основными источниками миграционных потоков станут республики Средней Азии, ранее входившие в состав Советского Союза, например, Таджикистан и Узбекистан», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

При этом упрощенный режим получения ВНЖ может стать стимулом для переезда из другой страны в Россию, добавил он. «Появится мотивация для того, чтобы русский язык — у тех, кто им уже владеет на определенном уровне — не пропадал в других странах, откуда к нам едут мигранты. Вряд ли, конечно, к нам сейчас начнут ехать люди с Запада, изучавшие «великий и могучий» — им и там неплохо живется. Но какой-то приток может быть».

Другое дело, что мигранты из стран Средней Азии к нам едут, чтобы заниматься физическим трудом, там знание языка и не нужно, отметил Смирнов: «Да и ВНЖ хотят далеко не все из этой категории иностранцев. Для тех, кто все же захочет получить этот статус, возможно, будут созданы специальные места, где будут учить русскому языку».