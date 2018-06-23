Постоянные ошибки: как Крым исчезает с атласов мира

Американское информационное агентство Bloomberg удалило карту мира, на которой Крым был обозначен никому не принадлежащей территорией, передает ФАН.

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Ранее агентство опубликовало инфографику о предстоящих и прошедших выборах в развивающихся странах. В материале была представлена карта мира, на которой Россия и Украина были закрашены в темно-серый и желтый цвета соответственно. Крымский полуостров на карте был окрашен в «нейтральный» светло-серый цвет.

Вскоре с требованием удалить карту с «нейтральным» Крымом к агентству Bloomberg обратилось посольство Украины в США. Дипломаты призвали журналистов агентства «не играть в российские агрессивные игры», а также потребовали от агентства сделать Крым на карте желтым. Позже из материала на сайте издания карта была удалена, а также было приведено сообщение об исправленной ошибки.

В прошлом месяце Министерство культуры Франции обозначило на карте город федерального значения РФ Севастополь как территорию России. Соответствующая карта была опубликована на официальном сайте ведомства.

Министерство культуры опубликовало карту, на которой перечислены участники международной акции «Ночь музеев — 2018». Одним из участников акции стал Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого. Ведомство указало, что музей расположен на территории Российской Федерации, предает НСН. Впрочем, спустя некоторое время аннотация была изменена, и Севастополь стал указываться как территория Украины.

В марте нынешнего года МИД России назвал неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Украине. Об этом сообщалось на сайте ведомства.

«Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной», — заявили в ведомстве.

В том же месяце украинский телеканал «UA:Перший» показал карту без Крыма. Пользователи социальных сетей отметили, что авторы сюжета забыли изобразить полуостров и стали шутить по этому поводу: «так не доставайся ты никому».

Позже телеканал извинился и объяснил инцидент технической ошибкой. Как заверили авторы заявления на сайте, в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями. Отмечается, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.

В связи с этим заместитель председателя правительства Украины Вячеслав Кириленко в твиттере заявил, что появление изображения карты Украины без Крыма является «чьей-то целенаправленной работой».

Месяцем ранее министерство образования Чехии изъяло из обращения выпущенный в 2017 году школьный атлас, на котором Крым обозначен как территория России. Отмечалось, что на принадлежность полуострова на карте обратило внимание TV Prima, затем в МИДе выразили свой протест послы Украины и Грузии. Кроме того, в атласе была указана территория запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Наше министерство ознакомилось с ситуацией, после чего изъяло данный школьный атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Одновременно министерство находится в контакте с издательством для того, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена», — говорилось в сообщении министерства образования.

В ноябре прошлого года в издании The New York Times объяснили, почему в своей статье на карте пометили Крым как «спорную территорию» и заштриховали его одним цветом с Россией, при этом границу полуострова с Украиной пометили пунктиром.

По словам представителя NYT Дэниэля Роадеса, издание придерживается «последовательной политики» при изображении на карте спорных территорий.

«Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», — пояснил он.

Роадес подчеркнул, что в публикации Крым был четко обозначен как спорная территория.

«Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь», — заключил он.

В октябре 2017 года Национальный банк Украины запретил банкам страны работать с российскими купюрами, на которых изображен Крым. Об этом сообщалось на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центробанка России с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажей и всех других объектов, расположенных на оккупированных Россией административно-территориальных единицах Украины», — заявили в НБУ.

Также данный запрет был введен и для «Укрпочты»: запрещается выдавать наличные иностранные валюты с изображением Крыма при осуществлении или выплате переводов.