Под огнем: Пучков лишился портфеля

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен Евгений Зиничев. Его кандидатуру в списке состава нового правительства представил президенту Владимиру Путину премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Евгений Зиничев был принят в штат КГБ в 1987 году, пройдя путь от обычного оперативного сотрудника до главы регионального управления.

В 90-ые годы Зиничев работал в Центральном аппарате ФСБ России, зарекомендовав себя как человек с волевым и целеустремленным характером и хорошими управленческими способностями.

Фоторепортаж: Новые лица в российском правительстве __is_photorep_included11755885: 1

В 2013 году Зиничев прошел двухлетнюю переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. В июне 2015 года он занял должность начальника управления ФСБ России по Калининградской области.

С 28 июля по 6 октября 2016 года Зиничев исполнял обязанности губернатора Калининградской области, после чего был освобожден от обязанностей по своей же просьбе. Причиной отставки были семейные обстоятельства.

С 7 октября 2016 года Зиничев являлся заместителем директора ФСБ России.

На посту министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничев сменил Владимира Пучкова, который занимал эту должность с 21 мая 2012 года. Его же предшественником был нынешний министр обороны Сергей Шойгу.

В 1997 году Пучков стал заместителем начальника Департамента мероприятий защиты населения и территорий МЧС, с 2003 по 2004 год возглавлял Департамент гражданской защиты, после чего стал директором Департамента гражданской защиты МЧС России. Имеет звание генерал-лейтенанта.

Пучков не единожды участвовал в устранении крупномасштабных ЧС, аварий, катастроф и пожаров. Так, в 1988 году он был организатором спасательных работ по ликвидации последствий землетрясения в Армении. Годом позднее в Югославии участвовал в международной операции по оказанию гуманитарной помощи населению. Подобные мероприятия с его участием проводились и в Чеченской республике в конце 90-х и начале нулевых.

В Москве в 2000 году произошел пожар на Останкинской телебашне. Там Пучков также руководил операцией по ликвидации последствий. Спустя восемь лет был одним из ликвидаторов последствий грузино-югоосетинского вооруженного конфликта. Согласно информации официального сайта МЧС, Пучков принимал меры по защите населенных пунктов и важных объектов экономики от природных пожаров. В ситуациях железнодорожных и авиакатастроф, крупных ДТП, наводнений курировал работу спасательных групп.

В последние годы Пучков находился под серьезной угрозой отставки. Причиной тому послужил ряд чрезвычайных ситуаций, произошедших в России с небольшими временными промежутками.

В ночь с 6 на 7 июля 2012 года в Крымске произошло наводнение, в результате которого более 170 человек погибли. Это событие активно обсуждалось в СМИ. Сообщалось, что тогда спасателям из МЧС не хватало элементарных приспособлений, как, например, гидрокостюмы, лопаты и пилы.

Спустя четыре года в Приморском крае произошло еще одно наводнение, в результате которого погиб начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра.

25 февраля 2016 года на шахте «Северная» в Воркуте в результате взрыва метана и угольной пыли в лаве 412-з по пласту «Мощному» и последующего подземного пожара погибли 35 человек и пострадали 14. Пучков тогда констатировал, что структура местного пожарно-спасательного гарнизона и их руководства «имеет многочисленные избыточные звенья управления, необоснованно завышенную численность управленческого персонала и контрольно-надзорных подразделений, что не обеспечивает эффективное решение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

В июле 2016 года произошло крушение самолета МЧС России Ил-76, вылетевшего на тушение пожара под Иркутском. Тогда погибли восемь членов экипажа.

В 2017 году глава Россельхоза сообщал, что власти регионов Сибирского федерального округа на 385 тыс. гектар занизили данные о территории лесных пожаров. Он добавил, что такое занижение способствует неправильной оценке опасности ситуации.

Последней каплей стала трагедия, произошедшая в марте текущего года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Тогда в огне погибли 60 человек. Сообщается, что на начавшееся задымление не среагировала пожарная сигнализация. В гибели такого большого количества людей обвиняют сотрудников МЧС, которые не предприняли необходимые меры по спасению заблокированных огнем людей. Убегая от огня, люди выбрасывались из окон многоэтажного здания, тогда как ликвидаторы происшествия, по сообщениям очевидцев, даже не подставили вовремя пожарную лестницу.