Скрипаля выписали из больницы

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль выписан из районной больницы в британском городе Солсбери. Об этом в пятницу сообщается на сайте Национальной службы здравоохранения.

«Это фантастическая новость о том, что Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть районную больницу Солсбери. Ему, (его дочери) Юлии и офицеру Нику Бейли удалось покинуть нас так скоро после отравления нервно-паралитическим веществом благодаря тяжелой работе, умению и профессионализму наших врачей, которые обеспечивают выдающуюся помощь всем нашим пациентам изо дня в день», — сказала директор районной больницы в Солсбери Кара Карл-Баркс.

При этом детали помощи, оказанной Сергею и Юлии Скрипаль, врачи госпиталя раскрывать отказались. «В то время, как эти пациенты уже выписаны, их право на соблюдение врачебной тайны сохраняется, что ограничивает нас в том, чтобы предоставить подробное описание лечения, которое получили эти люди.

Вместе с тем, оказание помощи людям, которые находились в столь остром состоянии, будучи отравленными нервно-паралитическими веществами, требует их стабилизации, поддержания их жизни до того момента, пока их тела не смогут произвести больше энзимов для замены отравленных»,

— говорится в заявлении больницы.

Ранее стало известно, что тайные встречи экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля заинтересовали британских следователей. Пока Скрипаль находился в госпитале, его посещали представители местных правоохранительных органов для выяснения причин и подробностей активности экс-офицера в Великобритании после того, как он вышел на пенсию.

В частности, полиция пыталась выяснить детали поездок Скрипаля за рубеж для встреч с местными спецслужбами. Следователи обратили внимание на его контакты с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6, а также частые поездки в Лондон.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников из Европы о визитах Сергея Скрипаля в Эстонию и Чехию для «брифингов» о России действующих там спецслужб.

В материале говорилось о возможном содействии подобным поездкам в «партнерские страны» со стороны британских спецслужб. Имеется в виду разведка MI6, на которую работал Скрипаль, поселившись в Великобритании после помилования в России в 2010 году и занимаясь раскрытием российских агентов за границей. Тогда NYT писала, что у Скрипаля могли оставаться враги, среди которых указывался и российский президент Владимир Путин.

Кроме того, сообщается, что Скрипаль мог в последние годы встречаться со спецслужбами Испании, где он в прошлом работал двойным агентом. В Национальном центре разведки Испании (CNI) отказались комментировать эту информацию, заявив, что этот вопрос является «красной линией», которую в ведомстве не могут пересекать.

В Великобритании продолжают считать Россию причастной к отравлению бывшего российского полковника и двойного агента. Глава британской спецслужбы MI5 Эндрю Паркер, выступая перед европейскими коллегами 14 мая в Берлине, напомнил, что Москву ждет еще большая международная изоляция из-за «дела Скрипалей».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта 2018 года в состоянии тяжелой интоксикации. По одной из версий, гель с нервно-паралитическим веществом А-234 был нанесен на дверную ручку его дома.

В апреле — спустя месяц восстановления — Скрипаль вышел из критического состояния. Его дочь Юлия пришла в сознание чуть раньше, в апреле ее выписали из больницы и отвезли в «безопасное место». С тех пор она находится под надзором британских властей и не общается с прессой.

Россия не имеет доступа к Скрипалям, несмотря на их российское гражданство. «Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права», — заявляли в посольстве России в Лондоне.

Расследование «дела Скрипалей», которое в Великобритании признано «самым большим и сложным в истории борьбы с терроризмом», продолжается. К нему привлечены более 400 сотрудников полиции, включая 250 специалистов по борьбе с терроризмом.