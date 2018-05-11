Путин был прав: напавшего на Фельгенгауэр будут лечить

Пресненский районный суд Москвы постановил отправить на принудительное психиатрическое лечение гражданина РФ и Израиля Бориса Грица, который в октябре 2017 года напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

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«Суд постановил освободить Бориса Грица от уголовной ответственности [его обвиняли в 105 статье УК РФ «О покушении на убийство»] и применить к нему принудительные меры медицинского характера», — заявила судья Елена Абрамова.

Психическое расстройство обвиняемого суд признал опасным для общества.

На принудительном лечении настаивало как следствие, так и прокуратура. Они основывались на экспертизе, показавшей, что в момент нападения на Фельгенгауэр Гриц был невменяем.

Решение Пресненского суда не окончательно – оно может быть обжаловано стороной защиты в течение 10 дней. Адвокат не оспаривала заключение экспертизы и обвинение, однако попросила переквалифицировать его на более мягкое.

Судмедэксперты поставили Грицу диагноз «параноидальная шизофрения» еще на стадии предварительного расследования. Поэтому суд в итоге огласил не приговор, а постановление о направлении на лечение.

10 мая в ходе прений Гриц заявил, что не собирался убивать журналистку, а «всего лишь хотел сделать ей больно». «Я 20 лет жил в Израиле и работал в вооруженной охране. Я знаю, как обращаться с ножом, и если бы я хотел убить, я ее убил», — сообщил обвиняемый.

В последнем слове он отметил, что Фельгенгауэр якобы поддерживала с ним телепатический контакт — поначалу он носил спокойный характер, но затем «отношения приобрели романтический характер» и журналистка, по словам Грица, стала его «телепатически насиловать».

«23 октября я почувствовал, что я должен это каким-то образом прекратить», — добавил Гриц.

Сторона защиты накануне выразила надежду на то, что обвиняемый пройдет лечение не в России, а в Израиле, так как он имеет гражданство и этой страны.

Еще 18 апреля в Пресненском суде обвиняемый частично признал свою вину и сообщил, что не хотел убивать журналистку. Тогда же он извинился перед матерью радиоведущей Еленой.

Напомним, что нападение на журналистку «Эха Москвы» произошло 21 октября 2017 года. Согласно материалам следствия, Борис Гриц приехал в студию радиостанции на Новом Арбате и прошел внутрь под видом гостя. По информации свидетелей, нападение произошло за считанные минуты. Мужчина прыснул в лицо сотрудникам охраны из перцового баллончика, прошел в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло.

«Он схватил ее рукой, такой был удушающий прием, и я сначала подумала, что это такое дурацкое приветствие. Все было стремительно, я увидела кровь, которая потекла по рукам Тани»,

— сообщила сотрудница «Эха Москвы» Ида Шарапова. Очевидец отметила, что вместе с охранником она подбежала к Грицу и оттащила раненную журналистку. «Мы вызвали «скорую», Таня все время была в сознании», — добавила Шарапова.

Охранник обезвредил нападавшего и передал его правоохранительным органам. Тем временем, журналистку госпитализировали. Впоследствии на допросе Борис Гриц заявил, что он не был лично знаком с Фельгенгауэр, однако слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии.

На этой почве, по словам мужчины, у него развилась личная неприязнь к ведущей. Его родственники в суде также отмечали, что Гриц был одержим журналисткой. Тем не менее, претензий к профессиональной деятельности Фельгенгауэр обвиняемый в покушении на убийство в ходе допроса не высказывал.

30 октября российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека назвал Грица «больным человеком». По словам президента, инцидент в редакции «Эха Москвы» не имел никакого политического подтекста.

«Больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — объяснил Путин. Он отметил, что радиостанция работает «за государственные деньги» и «такого ни в одной стране мира нет».

Спустя больше чем неделю после нападения, 2 ноября 2017 года, Фельгенгауэр выписали из НИИ им. Склифосовского. 6 ноября журналистка вернулась в эфир « Эха Москвы». На следующий день она заявила, что напавший не нее мужчина не является сумасшедшим.

«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Мне кажется, он прекрасно все спланировал.

Если вы видели выписку из моего эпикриза — вы понимаете, он шел не пугать, он шел убивать.

Он знал, куда нужно бить, удар был очень уверенный, не один удар — два, и еще лицо. Меня спас наш охранник», — заявила радиоведущая.

Фельгенгауэр отметила, что Гриц «не был похож на нервного психа». «А вот зачем он шел меня убивать — я не знаю и не хочу об этом думать. От этого пользы никакой, а вреда очень много», — подчеркнула журналистка.

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» также прокомментировала слова Путина о том, что виновник инцидента является психически больным. По словам Фельгенгауэр, она «сначала ужасно расстроилась и даже рассердилась», услышав такую оценку президента.

Тем не менее, спустя некоторое время следствие заявило о том, что нападение произошло из-за психической нестабильности Грица. В рамках уголовного дела было проведено 14 судебных экспертиз. В их числе — стационарная психиатрическая, установившая, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения.

Также у Бориса Грица обнаружили характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования. Поэтому, установили следователи, в момент преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.