Дело «Седьмой студии»: Малобродского отпустят домой

Следствие «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств» решило изменить меру пресечения для экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта «Платформа».

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Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следствие намерено смягчить меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста. «Соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — добавила Петренко. Вопрос о переводе Малобродского под домашний арест будет рассмотрен 27 апреля, заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Как сообщила адвокат Малобродского Ксения Карпинская,

следствие согласилось выпустить из СИЗО экс-директора «Гоголь-центра» в связи с решением ЕСПЧ о необоснованности содержания того под стражей, а также из-за гарантий израильского посольства, что новые документы ему выданы не будут. Малобродский имеет два гражданства: Израиля и РФ.

Следствие лишь частично удовлетворило ходатайство защиты: адвокаты просили выпустить обвиняемого под подписку о невыезде.

Малобродский был арестован в июне 2017 года по делу о хищении около 133 млн рублей, выделенных Минкультом компании «Седьмая студия», чтобы реализовать программу популяризации современного искусства «Платформа». Малобродский являлся продюсером «Седьмой студии», а художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников — основателем. Также по делу проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-бухгалтер компании Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум, курировавшая проект «Платформа», когда она была сотрудником Минкультуры.

Малобродский был единственным обвиняемым, помещенным по решению суда в СИЗО, а не под домашний арест. Меры пресечения для всех фигурантов были продлены неделю назад, 18 апреля (кроме Масляевой, ей срок продлен 16 апреля). Во время предыдущего судебного заседания Малобродский пожаловался на резкое ухудшение условий содержания после перевода из СИЗО-1 («Матросская Тишина») в СИЗО-4. По его словам, в следственном изоляторе «на восьми койках содержатся более десяти воров и наркоманов и висит густой табачный дым».

Ранее о неприемлемых условиях содержания Малобродского заявляла и его жена Татьяна Лукьянова. Она обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой из-за «издевательств и унижений» в адрес мужа.

В открытом письме, опубликованном на сайте Colta.ru, говорится, что в ночь на 26 марта Малобродского внезапно перевели по инициативе следствия из СИЗО-1 в СИЗО-4. «Причем если в СИЗО-1 он находился в камере, где у каждого человека было свое спальное место, то в СИЗО-4 его поместили в камеру, где на 12 человек всего 8 спальных мест», — отметила она.

Лукьянова также заявила, что Малобродского привезли на ознакомление с материалами дела после бессонной ночи в автозаке. «Ему стало плохо с сердцем, поднялось давление, он просил врача, но ему отказали. Его здоровье в целом резко ухудшилось — он немолодой человек, ему 60 лет, у него есть хронические заболевания», — подчеркнула она.

Кроме того, Лукьянова сказала, что за девять с половиной месяцев содержания Малобродского под стражей у них было всего шесть свиданий, а телефонные звонки ей и дочери так и не разрешили. Сам Малобродской на суде в конце февраля сказал, что следователь заявил ему также об отказе встречаться с представителем посольства Израиля.

В конце августа 2017 года Алексей Малобродский попросил о поддержке мирового театрального сообщества. Он написал письмо американскому театральному критику Джону Фридману и его супруге, актрисе Оксане Мысиной. «Если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым», — отметил он.

Всего за фигурантов дела «Седьмой студии» и за Малобродского в частности лично поручились многие деятели кино и искусства: актеры Чулпан Хаматова и Валерий Гаркалин, режиссер Владимир Мирзоев, актриса Виктория Исакова, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, писатели Лев Рубинштейн и Анатолий Найман и другие.

Ранее Хаматова, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич и многие другие знаменитости подписались под открытым письмом в поддержку Малобродского.

«Театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела «Седьмой студии», которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами», – говорится в обращении.

По словам подписавшихся, Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия, и крайняя мера в данном случае носит «чрезмерный» и «неоправданный» характер. Как заявили авторы обращения, они не видят ни законных оснований, ни практического смысла в содержании Малобродского под стражей. «Он не раз говорил о готовности сотрудничать со следствием и давать правдивые показания, за него поручились его коллеги, многие деятели культуры и искусства», – подчеркивается в письме.

Обращение также подписали художники-мультипликаторы Юрий Норштейн и Гарри Бардин, режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, писатели Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская, Виктор Ерофеев, худрук Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Теодор Курентзис, худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий, актриса Оксана Фандера и др.