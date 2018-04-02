Теракт в Петербурге: год прошел — вопросы остались

3 апреля, в годовщину со дня теракта в Санкт-Петербурге, Следственный комитет сообщил, что расследование дела близится к завершению.

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«Следователям СКР совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ», — сообщила в телеграм-канале ведомства официальный представитель СК Светлана Петренко. По делу о теракте задержаны 11 человек — отмечается, что они не были знакомы между собой, а связь поддерживали при помощи «современных средств коммуникации».

Ровно год назад, 3 апреля 2017 года, в петербургском метро произошел крупный теракт. Бомба взорвалась между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» — ее привел в действие террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Взрывное устройство обладало мощностью до 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Трагедия унесла жизни 16 пассажиров, 102 пострадали.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» обнаружили еще одну бомбу. Однако сотрудникам Росгвардии удалось вовремя обезвредить ее и эвакуировать пассажиров.

Позже стало известно, что исполнитель теракта Акбаржон Джалилов спустился в метрополитен на станции «Академическая» — у него были рюкзак и сумка, в которых находились взрывные устройства.

За полторы минуты до входа на станцию злоумышленник зашел в вестибюль со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля. В это время один из них находился в будке дежурного и следил за турникетами, другой вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни.

Следствие также показало, что в тот момент на «Академической» отсутствовал полицейский. Его вызвали на соседнюю станцию «Гражданский проспект» для помощи в оформлении задержанного с мелкой партией наркотиков. Так как у металлодетекторов был отключен звук, Джалилов прошел незамеченным от входа в вестибюль до эскалатора.

Камеры видеонаблюдения впоследствии зафиксировали его дважды. Один раз — при переходе на станцию «Площадь Александра Невского-2». Преступник был одет в красно-оранжевый пуховик с меховым капюшоном, на его голове была синяя шапка, а за спиной рюкзак. Других вещей в руках у Джалилова уже не было. В следующий раз в объективы камер он попал около 14:03 на пути от эскалаторов к станции «Площадь Александра Невского-1».

Бомба сработала в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По словам очевидцев, взрыв произошел сразу после того, как поезд отъехал от «Сенной площади». Машинист принял решение довести состав до следующей станции — тем самым он спас жизни сотен людей.

Чрезвычайное происшествие совпало с визитом в Санкт-Петербург президента России Владимира Путина, который прибыл туда на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 3 апреля считается также днем официального образования ФСБ.

Ни в первые минуты после теракта, ни сразу после него никакая из террористических организаций не взяла за него ответственность.

Сразу после известия о взрыве и обнаружении второй бомбы были закрыты станции метро «Невский проспект», «Маяковская» и «Площадь Восстания». Далее были закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор». Еще через час подземка Петербурга полностью прекратила свою работу.

Городское предприятие «Пассажиравтотранс» организовало движение по маршрутам, дублирующим линии метрополитена. Власти дали указание всему общественному транспорту осуществлять перевозку людей бесплатно. Аналогичное решение принял ряд операторов такси. Несмотря на принятые меры, в Петербурге после теракта возник транспортный коллапс.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко впоследствии запустил оперативный план действий на случай чрезвычайных происшествий. Власти других городов тоже приняли меры: в связи с терактом были усилены меры безопасности в московском и нижегородском метрополитенах, а также во всех российских аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Кроме того, бдительность была усилена в метрополитенах Минска и Алма-Аты.

Петербургская подземка возобновила свою работу на следующий день.

Личность исполнителя теракта удалось установить быстро. Как сообщала в прошлом году «Газета.Ru», он этнический узбек, проживавший в городе Ош на юге Киргизии. При этом местные спецслужбы располагали информацией о том, что он выезжал в Сирию для участия в гражданской войне в этой стране.

Акбаржон Джалилов позже получил российское гражданство через посольство России в Киргизии на основании того, что его отец имел на тот момент российский паспорт и проживал в РФ.

Джалилов-младший до теракта работал в суши-баре в Петербурге. В квартире на Гражданском проспекте, которую он снимал, был проведен обыск, в ходе которого были найдены компоненты для изготовления бомбы.

6 апреля в Санкт-Петербурге и Москве следователи задержали восемь выходцев из Средней Азии, которых правоохранители назвали причастными к теракту — это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Следствие вышло на них после изучения телефонных звонков и переписок в электронной почте Джалилова. Приехав из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, они работали в суши-баре и, в частности, в кафе «Лесное», где готовил еду сам организатор теракта.

У предполагаемых сообщников Джалилова нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на «Площади Восстания».

Во время спецоперации по задержанию подозреваемых в съемной квартире на Товарищеском проспекте бомбу пришлось обезвреживать на месте.

17 апреля ФСБ России задержала в Одинцовском районе Московской области еще одного из предполагаемых организаторов теракта — 27-летнего уроженца Средней Азии Аброра Азимова. Спецслужбы считают, что он проводил подготовку террориста-смертника.

Сперва Азимов признал свою вину в полном объеме, а затем отказался от своих показаний. Через день был задержан его брат — Акрам Азимов. По информации следствия, он получил деньги на подготовку теракта, находясь в Турции, от активного участника международной террористической организации, а потом перевел их исполнителю теракта в Санкт-Петербурге.

11 мая ФСБ взяла под стражу гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова — он стал 11-м подозреваемым по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Всем фигурантам дела грозят крупные сроки — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как следует из картотеки Мосгорсуда, 29 марта поступило ходатайство следствия о продлении ареста всех лиц, которые обвиняются в причастности к теракту.

Одним из последствий теракта стало резкое усиление контроля за пассажирами метро в Санкт-Петербурге. Контролеры и охранники стали тщательно проверять каждого пассажира — из-за этого станции зачастую не могли принять большую часть пассажиров.

В день годовщины теракта в Санкт-Петербургской подземке по всему городу пройдут траурные мероприятия. Богослужения проведут в Троице-Измайловском соборе и других городских храмах. Кроме того, у станции метро «Технологический институт» в 14:00 начнется церемония возложения цветов. В ней примут участие родственники пострадавших и погибших, а также жители города, которые захотят почтить память жертв теракта.

Там же в 14:30 состоится акция «Тысяча белых роз»: белоснежные цветы, символизирующих любовь и память, возложат к мемориалу памяти. Программа продолжится в 19:00 благотворительным мероприятием «Музыка против террора», которое пройдет в концертном зале «Октябрьский».

Руководство петербургского метро представит «Книгу памяти» жертв теракта — в нее включены воспоминания родственников погибших, а также записки и фотографии горожан, которые были оставлены на стихийном мемориале год назад. Памятную книгу в течение дня вручат семьям, которых коснулась трагедия.