«Так сказал Господь»: как папы Римские уходят в отставку

Йозеф Ратцингер стал папой Римским в 2005 году и сразу же оказался в центре внимания общественности. После своего предшественника, абсолютно открытого публике Иоанна Павла II, Бенедикт XVI казался излишне консервативным. До того, как стать Папой, Ратцингер возглавлял Конгрегацию доктрины веры — своего рода историческую наследницу инквизиции. Клеймо «инквизитор» публика, не особо желающая разбираться в богословских тонкостях, присвоила ему практически сразу.

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Формированию имиджа понтифика способствовало также подмеченное народом его внешнее сходство с императором Палпатином — темным властелином из «Звездных войн». Припомнили Бенедикту и давнишнее членство в Гитлерюгенде, и то, что он был солдатом зенитного батальона во время Второй мировой войны.

28 февраля 2013 года в 20:00 по римскому времени, в конце своего рабочего дня, 85-летний понтифик объявил об отставке. Уход Бенедикта ввел католическое духовенство в замешательство: правила этой процедуры не обновлялись веками.

Единственный документ, хоть как-то регламентирующий процесс, — это канон 332. В нем говорится, что «для действительности отречения требуется лишь одно: чтобы оно было совершено добровольно и провозглашено надлежащим образом». А Коллегия кардиналов или ее декан должны удостовериться в том, что предыдущий Папа действительно отказался от сана, чтобы после избрания нового понтифика не оказаться в ситуации двоевластия.

Нехватка четко прописанных инструкции по отставке Папы объясняется тем, что за все время существования этого церковного сана (не считая первых веков) лишь шесть понтификов ушли в отставку, включая Йозефа Ратцингера. Причем в прошлый раз это произошло 600 лет назад. Примечательно также, что трое из «отставных Пап» носили имя Бенедикт.

Первый, Бенедикт V, был свергнут императором Оттоном в 964 году в пользу антипапы (человека, носившего звание Папы незаконно) Льва VIII. Лев в дальнейшем поменял статус на действительного Папу, поэтому отставка Бенедикта V считается добровольной.

Второй, Бенедикт IX, вошел в историю как единственный человек, который обосновался на троне так прочно, что возвращался на него два раза. Он был избран Папой в первый раз в возрасте 18 или 20 лет (по другим источникам — в возрасте 11 или 12 лет) в 1032 году, однако спустя 12 лет был свергнут во время народного восстания.

Вернувшись на престол, Бенедикт IX умудрился уже через пару месяцев продать его епископу Джованни Грациано (папе Григорию VI).

Позднее Бенедикт IX еще дважды пытался обосноваться в Риме, но был изгнан.

Stefano Rellandini/Reuters

Григорий VI, пришедший было на смену изворотливому Бенедикту IX, был обвинен в подкупе своего предшественника и сложил сан добровольно. А вот святой Целестин V в 1294 году ушел в связи с собственной профнепригодностью. Не справившись с давлением светских политиков, он подал в отставку, предварительно приняв церковный закон, разрешающий сам факт «увольнения» с поста понтифика «при определенных обстоятельствах».

Григорий XII, до 2013 года остававшийся последним понтификом, который отрекся от престола, вынужден был уйти в отставку в 1415 году. Он пожертвовал своим саном, чтобы восстановить единство Католической церкви. Тогда царил период так называемого Великого западного раскола — крупнейшего институционального кризиса в истории католической церкви. Сразу три человека объявили себя истинными папами: Григорий находился в Риме, второй Папа — во французском Авиньоне, а третий большей частью путешествовал по северной Италии. Это были не просто три Папы, а три папских администрации, три коллегии кардиналов. Раскол устранил Констанцский собор, который низложил двух из трех Пап, а третий — Григорий — решил, что сохранение сана может быть чревато дальнейшими конфликтами. Поэтому он отрекся от престола и заявил, что не будет участвовать в выборах нового понтифика.

Что касается отречения Бенедикта XVI, то все прошло не в пример предшественникам тихо и гладко. По официальной версии, он покинул пост в связи с состоянием здоровья. «Мне так сказал Господь», — процитировало агентство новостей католического мира Zenith слова Бенедикта XVI. Бывший папа Римский также уточнил, что общался с Богом не лично, а в рамках «мистического опыта». Об этом он рассказал одному из посетителей своей резиденции под Римом, который предпочел остаться неизвестным.

Однако высказывались и более конспирологические версии: якобы добровольно снять тиару Бенедикт решил после многочисленных скандалов в Ватикане. Так, незадолго до отставки Папы в квартире его камердинера Паоло Габриэле были обнаружены десятки документов, свидетельствовавших об отмывании денег, сговорах кардиналов и прочих вещах, демонстрирующих внутренний кризис католической церкви. Рассказывалось в них и о тайных оргиях, якобы устраивавшихся при участии высокопоставленных священников на закрытых виллах в окрестностях Рима. Ватикан в своем официальном заявлении отказался комментировать ситуацию.

Габриэле арестовали, спустя два месяца понтифик посетил его в тюрьме и помиловал бывшего камердинера, а еще спустя два месяца Бенедикт ушел с папского престола. Впрочем, согласно одной из версий, «сливу» документов мог способствовать и сам Папа, чтобы подорвать власть группы кардиналов, составляющих, по сути, ватиканский кабинет министров.

Наконец, согласно третьему объяснению отставки Бенедикта, «Ватиликс» тут ни при чем — компромат нашелся на самого понтифика или кого-то из его ближайших соратников. Дабы избежать его огласки, Папа согласился уйти «по-хорошему».

«Все слухи по поводу заговоров, давления, шантажа — это все для Дэна Брауна и его книг. Папа Бенедикт соразмерил свои силы, свои возможности и тенденции изменяющегося мира и понял, что дальше он не в состоянии столь же эффективно исполнять свои обязанности. Понимая, что в любой момент может стать недееспособным, он попросту избавил церковь от сложной ситуации», — пояснил «Газете.Ru» ответственный секретарь Католической Энциклопедии, доцент Центра изучения религий РГГУ Алексей Юдин.

Тот факт, что новый Папа был избран не в связи со смертью предыдущего, а после его отставки, вызвал закономерное беспокойство в Ватикане. Бывший и нынешний папа могли расходиться во мнениях по поводу каких-то вещей, относящихся к доктрине католической церкви. В силу авторитета к Бенедикту все еще будут прислушиваться длительное время, поэтому в Римско-католической церкви могли возникать конфликты. Однако, по мнению Юдина, ситуации «двоепапия» удалось избежать.

«Хотя мы знаем, что есть такие фанаты Бенедикта XVI, которые могут упорно не признавать в полной мере существование папы Франциска и активно ностальгировать по папе Бенедикту. Последний ограничил себя сознательно, сфера его публичной деятельности предельно лимитирована. Он появляется крайне редко, в некие определенные моменты, но в жизни церкви уже не участвует. Это его частная жизнь Папы на покое», — пояснил эксперт.

После отречения постоянной резиденцией Бенедикта стал ватиканский монастырь Mater Ecclesiae. Официальный титул после отречения — Его Святейшество Бенедикт XVI, папа Римский на покое. Он стал первым обладателем данного титула, поэтому правила для него формируются «на ходу». Однако известно, что Почетному Папе полагается простая белая сутана без папского белого плаща и коричневые, а не красные, как у действующего понтифика, туфли.

Перстень Рыбака (печатка с изображением апостола Петра), индивидуально изготавливаемый для каждого нового Папы, был уничтожен в присутствии кардиналов, чтобы избежать возможной подделки документов в период выборов преемника понтифика.

Вместо этого статусного украшения Бенедикт получил обычный епископский перстень.

Сейчас Бенедикт XVI живет отстраненной от мира монашеской жизнью. Информация о якобы назначенной ему пенсии в размере 2500 евро была опровергнута «Радио Ватикана». Однако о «престольном прошлом» он не забывает и поддерживает связь с преемником. Нынешний папа римский Франциск утверждает, что он до сих пор иногда советуется с Бенедиктом по тем или иным вопросам, касающимся папства.