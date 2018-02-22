Мальчики тоже плачут: эволюция идеального мужчины

Идеальный избранник барышни ХХ века должен был обладать не только определенными качествами, но и приличным доходом: о нем судили по внешнему виду — завидный жених должен был быть ухоженным, хорошо одетым и иметь серьезный вид. Книги начала ХХ века предписывают мужчинам тщательно следить за собственным гардеробом. В то время это считалось не только чрезвычайно важным элементом этикета, но и показателем статуса. Модные тенденции цикличны — и в начале ХХI века мы снова видим: от мужчин ждут, что они будут ухаживать за собой и всем своим видом демонстрировать материальное благополучие. Впрочем, с тех пор образ идеального мужчины менялся — и не раз.

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Уже в начале XX века фрак уступил место удобному сюртуку, а затем пиджакам, оставшись лишь частью вечернего парадного костюма. Герой тех времен — деловой мужчина, который ценит удобство. Никаких роскошных тканей: лаконичность цвета, костюмы тройки, усы и бороды, пальто. Шляпы все еще носили, но цилиндры оказались забыты: они уступили место котелку. На образ идеального джентльмена также повлиял спорт. Активные мужчины могли впечатлить дам не только спортивным телосложением, но и подчеркнуто свободным стилем одежды: твидовыми пиджаками, свободными рубашками и брюками. Идеальный джентльмен водит автомобиль или хотя бы велосипед.

Все это — образ лондонского денди. Отличавшегося при этом «викторианской маскулинностью» — джентльмену 1910-х были присущи хозяйственность и изысканные манеры, он разделял идеи империализма и любил спортивные соревнования.

Большое значение уделялось и гардеробу: он должен был быть тщательно подобран, а каждый костюм — скроен идеально.

А с 30-х — еще и на идеальном теле: с наступлением Золотой эры Голливуда фигуры американских актеров стали образцом для подражания. Высокие и стройные кинозвезды покоряли сердца женщин по всему миру. Мужчины низкого роста стали носить ботинки на платформе, в моду вошли занятия гимнастикой дома.

В СССР в это время идеалом были самые разные мужчины, но их объединяло стремление к труду и верность идеям. Вероятно, наиболее точно образ «настоящего мужчины» в представлении большинства жителей нашей страны был воплощен известным советским артистом Николаем Рыбниковым в кинолентах «Весна на Заречной улице» и «Высота». Сила и мужество — эти качества были определяющими. Ну и, разумеется, уже с начала 1930-х можно было различить еще одну важную тенденцию: нельзя быть белоручкой, настоящий мужчина все делает сам.

1960-е переломили представления об идеале мужчин сильнее других эпох. В массовой западной культуре устали от войн. Образ защитника родины и смелого добытчика сменил богемный длинноволосый худощавый мужчина. В моду входят вредные привычки. Атрибуты джентльмена западных кинофильмов: виски, сигарета, печальный взгляд и одиночество.

В Советском Союзе уже привычные представления о мужских качествах дополнились образами, созданными Владимиром Высоцким. Это по-прежнему сильный физически человек, который одновременно является тонким интеллектуалом, которому не чужды рассуждения о вечном и о месте человека в этом мире.

1980-е подарили миру возврат культа атлетического телосложения: женщины сходили с ума от накаченных героев боевиков, а Арнольд Швацнеггер завоевал титул «Мистер Олимпия».

В нашей стране также стали развиваться всевозможные направления культуризма. Мужскими секс-символами в СССР вместо актеров становятся известные на весь мир советские спортсмены: Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Сергей Бубка, Владимир Сальников. Но уже в 1990-х мир теряет интерес к накаченным бицепсам и трицепсам. В сериалах и кино появляются в меру спортивные мужчины, современные и элегантные.

Сегодня самовосприятие мужчины и его восприятие женщинами тесно связаны с гендерными ролями и отношением к ним в обществе. Общемировая тенденция показывает, что идет постепенный спад показательной маскулинности. Мужчина XXI века — прежде всего умный и успешный, а, кроме того, он готов к компромиссу с женщиной и даже к тому, что она передаст представителю сильного пола ряд прежде исключительно женских функций. Это связано с развитием идей равноправия женщин и общим желанием мужчин и женщин «быть, а не казаться».

В современном мире все меньше смотрят на внешность, но больше опираются на достижения и мировоззрение в выборе партнеров в жизни.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов считает, что традиционные брутальные качества не востребованы и во многом декоративны. «Мы видим, что так называемые «хилые мальчики» добиваются зачастую больших успехов в жизни, чем атлетически сложенные парни. Женщины это видят, для них успех в социальном плане важнее, чем физические данные, поэтому традиционные «мужские» качества постепенно обесцениваются», — говорит он.

Также эксперт отмечает, что Россия движется в том же направлении, что и большинство развитых стран в плане восприятия образа мужчины. «Это так называемый «унисекс» во всем — то есть выравнивание гендеров, равная степень ответственности и равный имидж. Сейчас мужчины активно осваивают женские и профессии и образы. Мы видим это, например, в одежде. Традиционная семья с брутальным мужчиной во главе зачастую невозможна, сегодня это, скорее, исключение из правил, это касается богатых семей. Это сегодня встречается в тех семьях, где мужчина очень хорошо зарабатывает — там, где женщина может позволить себе сидеть дома. Поэтому образ «мужа-добытчика» уходит в прошлое», — констатирует Бызов.

Слова эксперта подтверждает статистика ВЦИОМ.

По данным 2017 года, более 72% современных мужчин в России считают, что смогут справиться с уходом за ребенком не хуже матери и вести домашнее хозяйство.

По данным опросов, образ мужчины-добытчика, чья основная задача — материально обеспечивать семью, а не заниматься воспитанием детей — далеко не однозначен: если 48% согласны с ним, то 46% — нет.

Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнула, что вопросы гендерного распределения ролей в течение многих лет обсуждались в контексте предоставления женщинам равных с мужчинами прав и возможностей для самореализации: «В то же время за последние годы в силу существенных трансформаций на рынке труда произошли значимые изменения в распределении семейных обязанностей между супругами». Современные мужчины все сильнее приближаются к разделению ответственности за ведение хозяйства. «От отцов все больше ожидают не только и не столько выполнения функций по материальному обеспечению членов семьи, сколько активного участия в воспитании детей на всех этапах их социализации», — отмечает Михайлова.

Бызов уверен, что для рядовых семей среднего класса характерно равенство полов и карьеры, а соответственно и равенство образов. «Я бы не сказал, что время «брутальных мужчин» прошло, но просто жизнь показывает, что физическая сила и прочие их качества не столь нужны: землю пахать уже не нужно, ремонт делают наемные работники, а охота превратилась в хобби. Традиционные брутальные качества во многом декоративны», — подытожил он.

Согласно прошлогодним результатам опроса ВЦИОМ, около двух третей россиян (62%), состоящих в браке, считают, что в семье должно быть равноправие. Психолог Наталья Глушко уверена в том, что ейчас происходит размывание мужского и женского начала, что сказывается и на восприятии женщинами мужчин. «Уже не вызывает удивление мужчина, сидящий дома с детьми, в то время как женщина делает карьеру. Современные мужчины зачастую менее энергичны, решительны и ответственны, чем поколение их отцов и дедушек».

Специалист связывает это с тем, что семьи в России зачастую неполные и мальчиков воспитывают только мамы.

«Женское воспитание отличается от мужского: мальчики в результате него становятся становятся более мягкими по характеру и послушными. Ведь зачастую мама считает, что хороший сын — это тот, который не ругается матом, не курит, не пьет и не дерется. Все это общемировая тенденция, но нас она затронула уже достаточно существенно», — сделала она вывод.