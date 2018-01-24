Сходил в ресторан: Белых предъявили счет на 10 лет

Прокурор Марина Дятлова попросила суд назначить бывшему губернатору Кировской области Никите Белых 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной по итогу прений сторон, которые накануне прошли в Пресненском суде Москвы.

В ведомстве также отметили, что, помимо штрафа, обвинение хочет лишить Белых права занимать госдолжности.

В заключении прокуроров сообщается, что, по информации сотрудников ФСБ, экс-губернатор Кировской области собирался привлечь к своему делу большой резонанс для дальнейшего использования его в ЕСПЧ. По данным ФСБ, Белых и его доверенное лицо Алексей Пыхтеев пытались создать подсудимому алиби.

Реклама

Защита, в свою очередь, попросила суд оправдать экс-главу Кировской области. Он, по словам адвоката Андрея Грохотова, стал жертвой оговора.

Судебный процесс по уголовному делу Белых проходит в выездном режиме — на территории СИЗО «Матросская Тишина». Это обусловлено состоянием здоровья подсудимого — врачи посчитали невозможной его доставку в суд. В больницу СИЗО экс-губернатора Кировской области перевели 11 января, после очередного заседания, в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

В ходе предыдущих заседаний Белых неоднократно вызывали скорую помощь в здание суда. Так произошло 27 декабря 2017 года. «Белых еще в начале заседания сказал, что чувствует себя нехорошо и попросил сделать перерыв, но судья не нашла такой возможности. Поэтому мы с часу дня и до девяти вечера прозаседали с одним 15-минутным перерывом. В итоге Белых стало совсем плохо и он попросил вызвать ему скорую помощь», — заявил адвокат подсудимого Андрей Грохотов. Он отметил, что

Белых пожаловался на головную боль, связанную с высоким давлением, а также на боль в позвоночнике и суставах.

Экс-главе Кировской области вменяют два коррупционных эпизода: получение €200 тыс. от бизнесмена Альберта Ларицкого и €400 тыс. от Юрия Судгаймера. В обоих случаях, по данным следствия, средства были получены за покровительство. Никита Белых помогал Ларицкому получать выгодные инвестиционные контракты с областью, а также хорошие участки леса. Кроме того, он добивался господдержки проекта Ларицкого у Минпромторга и Россельхоза.

В 2013 году Ларицкий продал свои активы гражданину Германии Юрию Судгаймеру, который, в свою очередь, продолжил «сотрудничество» с Белых по вопросам положительных заключений властей Кировской области на его инвестпроекты, отмечают следователи.

Также, согласно материалам дела, Никита Белых помогал Судгаймеру избегать санкций из-за налоговых нарушений.

В получение денег от Судгаймера был вовлечен целый ряд областных чиновников, которые не были в курсе планов экс-губернатора, говорится в следственных материалах. При этом если Ларицкий давал взятки добровольно, то у Судгаймера, по мнению гособвинения, деньги вымогались.

Белых задержали 24 июня 2016 года в одном из столичных ресторанов — тогда он занимал пост губернатора Кировской области. На следующий день после задержания Басманный суд санкционировал его арест. Спустя месяц после этого, 28 июля 2016 года, президент России Владимир Путин отстранил Никиту Белых от должности главы региона в связи с утратой доверия.

Путин отмечал, что виновность или невиновность экс-губернатора установит суд. Однако, по словам президента России, ситуация с задержанием Белых при передаче денег вызывает много вопросов.

«Очень странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта РФ берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях», — заявил Путин.

После задержания Никита Белых назвал полученные средства не взяткой, а внебюджетным финансированием развития Кирова. В заявлении, написанном в день задержания на имя следователя, экс-губернатора сообщал о принятии региональными властями программы по ремонту фасадов 23 домов и строительству скульптур и фонтанов.

По словам Белых, финансировать эту программу планировалось за счет спонсорских средств, которые и предоставил Судгаймер. Немецкий гражданин якобы самостоятельно предложил передать средства наличными. Белых же, в свою очередь, согласился и заявил, что деньги все равно будут зачислены на расчетный счет города и профильных НКО. В том же заявлении Белых попросил квалифицировать свои действия как превышение должностных полномочий.

Позднее экс-губернатор Кировской области назвал свое преследование результатом провокации ФСБ — в ней, по его мнению, в том числе, участвовал Судгаймер. Белых заявил, что обвинение построено на показаниях бизнесменов, которые подверглись давлению со стороны силовиков.

Задержание экс-чиновника курировал на тот момент действующий генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также учавствовал в операции по задержанию экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. В январе 2018 года суд отказал защите Белых в удовлетворении ходатайства о допросе Феоктистова.