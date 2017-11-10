Взрывная волна: газ рушит дома россиян

Взрывная география

Взрыв газа в Ижевске 9 ноября привел к гибели шести человек, из которых двое — дети. Во всей Удмуртии объявлен траур. Сын хозяйки квартиры, где, предположительно, произошел взрыв, задержан полицией, сообщает РИА «Новости». Ему предъявлены обвинения по статье «Убийство». «По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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В России с начала 2017 года это далеко не первый случай взрыва газа, который приводит к тяжелым последствиям. Так, 11 января в Саратове в одной из квартир шестиэтажного дома произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. В результате обрушились межэтажные перекрытия между вторым и четвертым этажами дома. Пострадали девять человек, один скончался.

В апреле в Таганроге в квартире, которая находилась на пятом этаже, также взорвался бытовой газ. Два человека погибли, трое пострадали, три квартиры были разрушены, еще 10 частично повреждены. 7 мая трое детей и женщина пострадали при взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в поселке Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области. Из-за взрыва полностью разрушились четыре квартиры. 16 мая в Волгограде в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились межэтажные перекрытия третьего подъезда — с четвертого по первый этажи. Погибли два человека, пострадали 11.

В 2009 году были приняты поправки в законодательство, по которым установка кухонных плит на газовом топливе в кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более запрещена. Тем не менее, с 2009 года взрывы бытового газа унесли не менее 40 жизней. Одним из самых резонансных случаев оказалось происшествие в Рязани: в октябре 2016 года из-за неисправности газового оборудования взорвался десятиэтажный дом, погибли семь человек, ранения получили 16 жильцов.

После происшествия в Рязани проблему газового оборудования в жилых домах подняли на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава РФ потребовал разработать единые требования к организациям, обслуживающим газовое оборудование в жилых домах.

Спустя несколько дней после заявления Путина взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Иванове — в результате инцидента погибли шесть человек.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков после происшествия в Иванове потребовал за месяц проверить все газовые хозяйства в стране. «У нас хлопки бытового газа в некоторых субъектах становятся рядовым событием. Наводите порядок в газовом хозяйстве. И готовьте четкие и внятные планы по устранению недостатков», — заявил тогда министр.

Поменять плитку

В конце 2016 года руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин направил письмо депутату Госдумы Валерию Рашкину, где предложил «для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям», запретить использование газа в многоквартирных жилых домах, «как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых».

Он также добавил, что

газ, используемый для приготовления пищи, занимает не больше 1% от общего потребления этого топлива в стране. %

Глава Ростехнадзора подчеркнул, что альтернативой газификации должно стать оснащение домов электробытовыми приборами. Сейчас электроплитами, по информации Росстата, оснащено 22% российского жилфонда.

Эксперты уже тогда заявили, что перевод России на «электроплитные рельсы» займет десятилетия. Они отмечали, что проводка в жилых домах рассчитана на мощности в 220 вольт, а электроплита требует 380 вольт. Поэтому, убеждены эксперты, в первую очередь необходимо менять электропроводку.

Данные Росстата за 2015 год говорят о том, что в России газифицировано 67% жилищного фонда. Региональная статистика свидетельствует, что больше всего газом пользуются в Ингушетии (98%), Северной Осетии (97,2%) и Кабардино-Балкарии (95,7%). Меньше всего «голубое топливо» используют в Кемеровской области (8,6%), Приморском крае (9,1%) и на Сахалине (10,3%).

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев вскоре после произошедшего в Ижевске заявил, что переход на электричество в жилых домах взамен газа был бы правильным, но надо дождаться окончательных выводов относительно причин трагедии. «Открытый огонь сжигает кислород, и с точки зрения здоровья граждан, качества жизни и безопасности переход на электричество, наверное, был бы более правильный», — считает депутат.

«Но, к сожалению, при подобных случаях, когда происходят взрывы бытового газа, очень часто это не технические нарушения и слабый надзор, а срабатывает человеческий фактор», — добавил народный избранник.

«Там, где можно перейти на электрическое оборудование взамен газового, наверное, стоит это делать, но необходимо еще и все-таки проводить необходимую профилактическую и просветительскую работу. Мы видим, что большинство случаев происходит в жилых домах, а не в бизнес-структурах или на производствах. Это говорит о том, что превалирует наше разгильдяйство, и с этим бороться надо», — подытожил он.

Вместе с тем некоторые эксперты предупреждают, что вовсе отказаться от газового оборудования в ближайшее время не получится по ряду причин. «Да, таких случаев (взрывов бытового газа) в этом году накопилось довольно много. Более того, каждый год их случается по несколько штук. Электричество, конечно, безопасней газа. Другое дело, что не везде хватает энергетических мощностей, чтобы заменить газовые плиты на электрические. Даже в Москве это не могут сделать. А решение о том, что именно использовать при создании того или иного жилого квартала, принимается на уровне субъектов регионов — правительства Москвы, области, или иного субъекта Федерации», — рассказал «Газете.Ru» судебно-строительный эксперт Сергей Мелаев.

По его словам, несколько лет назад вопрос о замене газа на электричество уже обсуждался в Госдуме. «Газифицированный дом свои имеет риски: люди могут не выключить газ, а после этого что-то произойдет, например, по соседству начнутся какие-то работы, случайно попадет не туда искра — и будет взрыв. Это классический пример человеческого фактора. Но надо учитывать и прочие нюансы в этой сфере. Например, что разводка электросети стоит дороже, чем разводка газового оборудования. Электромощностей, опять же, хватает не на все дома. Есть эксплуатационные расходы и расходы на переоснащение изношенного электрооборудования и отслужившего свой срок газового оборудования. На выходе оказывается, что газовое оборудование дешевле. Обратите внимание: в сельской местности многие до сих пор используют газ хотя бы и в баллонах, но при этом имеют и электроплиты», — подчеркнул специалист.

Москва без газа

В пресс-службе «Мосгаза» «Газете.Ru» сообщили, что в столичном регионе домов с газовым снабжением осталось не так много, как это принято считать. «На самом деле газифицированным остается старый жилой фонд --— это пятиэтажки и некоторые девятиэтажные дома. Все новые дома уже давно создаются на электричестве.

Поэтому от всего объема наших работ по обслуживанию и проверке оборудования лишь 2% приходится на жилой фонд, а остальное — это промышленные объекты», — сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мосгаз» ежегодно проводит проверки жилых домов, в которых имеется газовое оборудование. Кроме того, в Москве и крупных городах России действует срочная аварийная служба газа, которую граждане могут вызвать, позвонив по номеру «04» или «104» — в зависимости от региона. Ее сотрудники должны быть готовы к выезду за 5 минут, а на место прибыть максимум через 40 мин, чтобы принять все меры для устранения аварии и эвакуации людей, если это необходимо.

«Про другие регионы сказать не могу, а вот в Москве до 90% у нас ложные вызовы. В оставшиеся 10% входят в том числе и серьезные утечки газа, которые мы устраняем. Бывает, приходится даже вызывать на место МЧС и полицию, чтобы вскрыть ту или иную квартиру, хозяева которой куда-то ушли. Но такое для столицы стало редкостью», — рассказал «Газете.Ru» источник в аварийной службе газа.

Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» отметил, что при установке или ремонте газового оборудования люди зачастую приглашают представителей неспециализированных организаций для работы на газовом оборудовании. Это запрещено и действительно является проблемой.

Преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Оксана Баландина рассказала, что взрывы в старом жилом фонде, который и составляет «группу риска», чаще всего происходят из-за человеческого фактора, а не из-за неисправности оборудования. «В большинстве случаев это происходит во время застолья, когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Зачастую пожар начинается из-за непотушенной сигареты или свечки. Огонь впоследствии перекидывается на газовое оборудование, баллон, и происходит взрыв бытового газа»,

— рассказала сотрудник РАНХиГС.

Куда бежать, что нюхать

Определить утечку газа довольно легко, говорят эксперты. «Вы почувствуете странный запах. Образуется он за счет добавления в метан специального компонента, содержащего химические вещества. Запах становится сильно ощутимым человеческими органами обоняния — он чувствуется даже при сотой доле газа в воздухе. При обнаружении утечки перекройте кран газопроводной трубы, откройте все окна в жилом помещении, вызовите специалистов газовой службы и покиньте дом», — советует Баландина. При этом необходимо обесточить все электроприборы и следить за тем, чтобы поблизости от плиты или труб не возникали искры.

Эксперт РАНХиГС посоветовала в случае утечки пристально следить за пожилыми людьми — они наиболее уязвимы из-за слабых обонятельных и зрительных рецепторов. «Не менее важно следить и за собой, приучать себя к простейшим мерам безопасности. Уезжаете надолго — не забудьте перекрыть кран. Он, в свою очередь, должен располагаться на видном месте, на определенной высоте и в зоне досягаемости», — добавила Баландина.

В спорных ситуациях неизбежно возникает вопрос о том, кто будет компенсировать ущерб от несанкционированного проникновения в жилое помещение в случае, если это было сделано для экстренного устранения неполадки в работе газового оборудования. В Гражданском кодексе прописано, что

вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен тем лицом, которое и причинило этот самый вред.

Правда, в этой же норме закона сказано, что, «учитывая обстоятельства, в которых был причинен вред, суд может возложить обязанность по компенсации на третье лицо, в интересах которого был причинен вред, либо освободить как полностью, так и частично как третье лицо, так и непосредственно причинившего вред».

Член Адвокатской палаты Московской области Вадим Багатурия разъяснил «Газете.Ru», что человек, предотвративший газовую аварию, легко сможет избежать негативных правовых последствий для себя. «Например, может быть такое: ты сломал соседскую дверь и перекрыл газовый вентиль, а потом окажется, что за день до этого туда приходил сотрудник «Мосгаза» и сделал что-то неправильно. И тогда пострадавший должен по закону требовать возмещения вреда уже у этой организации. Или, например, суд может посчитать, что ущерб от сломанной двери гораздо меньше, чем ущерб от взрыва, который удалось предотвратить с помощью вскрытия квартиры, и тогда виновник повреждения замка будет вовсе освобожден от ответственности», — сказал юрист.

Адвокат подчеркнул, что в экстренных ситуациях, если это возможно, лучше действовать не самому, а вызвать аварийную службу, МЧС и другие компетентные органы. «Желательно еще поставить в известность о ЧП и управляющую компанию. Таким образом гражданин сможет свести к минимуму возможные претензии в свой адрес со стороны владельцев квартиры, из которой доносился запах газа», — заключил Багатурия.