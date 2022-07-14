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Рыжее суперлуние над Россией

Россияне могли сегодня с 21.38 по московскому времени наблюдать так называемое «суперлуние». Этот термин был придуман в 1979 году журналом гороскопов и означает совпадение сразу двух астрономических явлений: сближения Луны с Землей и полнолуния. Расстояние от Луны до нас, жителей России, составило около 357 тысяч км – на 28 тысяч меньше, чем в среднем в году (оно меняется из-за эллиптической орбиты).

Суперлуние – не редкость, однако, по словам научного директора Московского планетария Фаины Рублёвой, сегодняшнее выделяется на фоне других.

«Сегодня как раз тот случай, когда Луна пройдет практически на минимальном расстоянии от Земли. <…> И это совпадает с полнолунием. Такое совпадение бывает редко. Обычно проходит двое-трое суток, и тогда они в одну точку не сходятся», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

В Москве Луна окрасилась в желтый цвет. Как объяснил «Известиям» сотрудник Пулковской обсерватории Кирилл Масленников, окрас спутника Земли зависит от атмосферных условий. Например, когда Луна находится низко над горизонтом, она имеет красноватый оттенок, потому что у таких лучей большая длина волны, они успешно огибают пылевые частицы.

Фотографии полной и близкой к нам Луны – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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