Ругался с Маском, строил «Восточный»: Рогозин покидает «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин покидает пост главы Роскосмоса, который занимал с 2018 года. Его пост займет бывший вице-премьер Юрий Борисов. Ранее Борисов также после отставки Рогозина вступил в должность заместителя председателя правительства.

«Спасибо вам, мои товарищи... Работайте, братья», — так Рогозин попрощался с сотрудниками госкорпорации в интервью РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина. Как уточнил представитель Кремля, в скором времени его трудоустроят. Кем Рогозин будет работать дальше – пока неизвестно.

Дмитрий Рогозина родился в 1963 году в семье военного. В 2003 и 2004 годах он был заместителем председателя Госдумы. С 2008 года по декабрь 2011 занимал пост представителя России при НАТО в Брюсселе, а также чрезвычайного и полномочного посла. Затем он был назначен заместителем премьер-министра страны.

В сентябре 2014 в связи с отставанием строительства космодрома Восточный на 26 месяцев Владимир Путин собрал комиссию по этому вопросу, главой которой назначил Дмитрия Рогозина. Спустя четыре года Рогозин согласился на предложение президента возглавить госкорпорацию «Роскосмос», как человек, уже знакомый с проблемами отрасли.

Рогозин запомнился полемикой с главой компании SpaceX Илоном Маском. Российский чиновник и американский предприниматель неоднократно обменивались «любезностями» в Twitter и Facebook.

Например, в 2014 году, будучи вице-премьером, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. В 2020 году Маск после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил, что «батут работает».