Пересильд и Шипенко встретили в России цветами и хлебом

Самолет с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился на аэродроме Чкаловский. В России «киноэкипаж» встретили с традиционными хлебом-солью и цветами.

Как написал у себя в соцсетях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, теперь космонавтов возьмут под опеку врачи, чтобы вернуть их к «жизни в условиях земной гравитации».

Ранее стало известно, что космонавты займутся уборкой на МКС — за две недели киносъемок у них не было времени, в российском сегменте образовался бардак.