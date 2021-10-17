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Пересильд и Шипенко встретили в России цветами и хлебом

Самолет с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился на аэродроме Чкаловский. В России «киноэкипаж» встретили с традиционными хлебом-солью и цветами.

Как написал у себя в соцсетях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, теперь космонавтов возьмут под опеку врачи, чтобы вернуть их к «жизни в условиях земной гравитации».

Ранее стало известно, что космонавты займутся уборкой на МКС — за две недели киносъемок у них не было времени, в российском сегменте образовался бардак.

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