Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Наука

Ученые предупредили о сильных вспышках на Солнце

ИПГ: 15 и 16 августа на Солнце ожидаются вспышки предпоследнего класса М
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

В субботу и воскресенье на Солнце ожидаются мощные вспышки. Об этом предупредили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает РИА Новости.

Согласно прогнозам ученых, 15 и 16 августа активность на Солнце останется преимущественно низкой, однако прогнозируются вспышки предпоследнего класса мощности — М.

Ученые отметили, что радиационная обстановка останется невозмущенной, но в течение суток возможны ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

В июле Солнце обновило двулетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зарегистрировала 24 вспышки категории C и выше.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа призвала россиян в период магнитных бурь обратить особое внимание на образ жизни. Важно не переборщить с физической нагрузкой, заменив активный спорт на прогулки медленным шагом. Кроме того, не следует переедать и перегружаться, лучше — максимально разнообразить меню и чаще отдыхать.

Ранее «Кассини» обнаружил неожиданную находку на Сатурне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 августа. Судьба переговоров по Украине, обыски на «Горбушке» и наказание за песню
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!