Ученые предупредили о сильных вспышках на Солнце

ИПГ: 15 и 16 августа на Солнце ожидаются вспышки предпоследнего класса М

В субботу и воскресенье на Солнце ожидаются мощные вспышки. Об этом предупредили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает РИА Новости.

Согласно прогнозам ученых, 15 и 16 августа активность на Солнце останется преимущественно низкой, однако прогнозируются вспышки предпоследнего класса мощности — М.

Ученые отметили, что радиационная обстановка останется невозмущенной, но в течение суток возможны ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

В июле Солнце обновило двулетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зарегистрировала 24 вспышки категории C и выше.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа призвала россиян в период магнитных бурь обратить особое внимание на образ жизни. Важно не переборщить с физической нагрузкой, заменив активный спорт на прогулки медленным шагом. Кроме того, не следует переедать и перегружаться, лучше — максимально разнообразить меню и чаще отдыхать.

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