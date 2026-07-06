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Наука

Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек

ИКИ РАН: за сутки 5 июля на Солнце произошло 24 вспышки
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

5 июля Солнце обновило двулетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«5 июля, с 0 до 24 часов зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек по московскому времени. И в том, и в другом случае это самое большое значение за последние 2 года», — говорится в сообщении.

Ученые подчеркивают, что события на Солнце имеют исключительно научный интерес.

Также завершилась магнитная буря, ставшая второй по силе в текущем году, параметры солнечного ветра вернулись в норму.

1 июля ученые ИКИ РАН сообщили, что несколько групп пятен на Солнце влияют друг на друга, а это вызывает частые сильные вспышки.

Согласно графику вспышек Солнца, который приложен к сообщению, видно, что на звезде произошли пять сильных взрывов класса М.

Ранее в РАН сообщили о гибели неизвестной кометы.

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