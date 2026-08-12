Опубликованы кадры Земли во время солнечного затмения

«Роскосмос» опубликовал кадры Земли из космоса во время солнечного затмения

«Роскосмос» показал, как Земля выглядела из космоса в моменты солнечного затмения 12 августа. Кадры госкомпания опубликовала в своем Telegram-канале.

Спутник «Электро-Л», находящийся на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч км, передал детальные изображения планеты в тот момент, когда лунный диск заслонил Солнце.

Полное солнечное затмение 12 августа прошло через северное полушарие, затронув Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. Первое касание лунной полутени поверхности Земли произошло в 18:34 (по мск), спустя чуть больше двух часов наступил пик явления, последние частные фазы завершатся в 22:58.

В России тотальную фазу можно было застать только на удаленном участке Таймыра. Следующее полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года — центральная тень пересечет Испанию, Северную Африку и Аравийский полуостров. В России полная фаза ожидается только 30 марта 2033 года на Чукотке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители России поделились кадрами солнечного затмения.