Полное солнечное затмение. Почему шмели падают, а деревья складывают листья

12 августа произойдет одно из самых редких астрономических событий года — полное солнечное затмение, при котором можно увидеть солнечную корону — внешний слой атмосферы Солнца. Но это явление запомнится изменениями не только на небе, но и на Земле. В это время свое поведение меняют многие животные и даже растения: шмели падают, деревья опускают листья, а некоторые животные решают, что наступило лучшее время для спаривания. Подробнее о том, что происходит с флорой и фауной в период солнечного затмения, — в материале «Газеты.Ru».

Когда начнется затмение 12 августа 2026 года Полное затмение начнет свой путь по планете на российской территории, но доступным для массового наблюдения не станет. В России оно будет видно только на крайнем северо-востоке полуострова Таймыр, у побережья моря Лаптевых. Также явление можно будет увидеть частично в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Калининграде и в Москве. Первое касание лунной полутени поверхности Земли произойдет в 18:34 мск. Спустя чуть больше двух часов, в 20:46 мск, наступит момент наибольшего затмения. Последние частные фазы завершатся в 22:58 мск. Для каждого населенного пункта расписание для наблюдения этого явления зависит от координат и местного времени. Полностью закрытым солнечный диск останется не дольше 2 минут 18 секунд.

Какое влияние солнечному затмению приписывают

Солнечные затмения на протяжении веков воспринимались как нечто сверхъестественное: их часто считали предвестниками войн, связывали со сменой власти, стихийными бедствиями и другими значимыми событиями. Люди даже могли прекращать войны из-за затмений. Что удивительно, сегодня — в век технологий — до сих пор некоторые утверждают, что затмения могут оказывать влияние на эмоциональное состояние людей, их профессиональную деятельность, финансовые решения и личные отношения. В период затмений они советуют избегать крупных покупок, подписания важных документов, начала новых проектов или смены места работы.

Однако наука не поддерживает подобные утверждения. С точки зрения астрономии, солнечное затмение — это полностью предсказуемое астрономическое явление, возникающее из-за взаимного расположения Земли, Луны и Солнца. Оно не оказывает влияния на организм человека, его психическое состояние или общественные процессы. Ни одно научное исследование не обнаружило связи между затмениями и увеличением числа чрезвычайных ситуаций, ухудшением здоровья людей или изменением их поведения.

Тем не менее ученые действительно наблюдают ряд кратковременных физических изменений: во время полной фазы затмения температура воздуха может снизиться на несколько градусов, измениться скорость и направление ветра у поверхности Земли, а также уменьшиться концентрация заряженных частиц в ионосфере. Также доказано: затмение влияет на поведение животных и растений .

Что происходит с фауной

Многие животные живут, ориентируясь на биоритмы. Одни ритмы относительно самостоятельны (например, сердцебиение или дыхание), другие тесно связаны с приспособлениями к циклам внешней среды, например циркадные ритмы зависят от освещенности и регулируют цикл сон-бодроствование, температуру тела, уровень гормонов (мелатонина, кортизола), аппетит. Соответственно, смена часовых поясов, неправильный режим сна и даже полное солнечное затмение могут нарушить работу биоритмов.

Полное солнечное затмение воздействует на животных в основном из-за резкого изменения уровня освещенности, что создает эффект «ложного вечера». Это приводит к нарушению их обычных суточных ритмов, и они начинают вести себя так, как если бы наступила ночь.

Например, исследование Университета Миссури показало: пчелы и шмели замолкают, теряют ориентацию из‑за резкого потемнения, снижают полетную активность, садятся или падают. Муравьи уходят в муравейник, сокращая внешнюю активность, а пауки (например, колониальные Metepeira incrassata) могут срочно сматывать паутину при наступлении темноты от затмения.

Еще один пример: дневные виды птиц резко снижают активность, они перестают петь, садятся на ветки и возвращаются в укрытия. Например, ласточки могут вести себя так, словно пора устраиваться на ночлег. В то же время ночные птицы (совы) могут подавать голос или проявлять активность, как в сумерках.

«После затмения 2024 года орнитологи проанализировали записи птичьего пения с сотен акустических датчиков — до, во время и после явления. Выяснилось, что заметное затухание происходит только там, где солнце было закрыто почти полностью, больше чем на 99%. А там, где закрытие было частичным, скажем на 70–90%, многие птицы, наоборот, пели активнее обычного. При этом совы и другие ночные, большеглазые виды во время полной фазы становились голосистее, — это как раз подтверждает старые наблюдения натуралистов. Про летучих мышей систематических исследований меньше, но случаи их вылета во время полной фазы фиксировали не раз: освещенность падает до уровня, который у них служит сигналом для начала охоты, независимо от времени суток», — поделился с «Газетой.Ru» кандидат ветеринарных наук, сотрудник кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Максим Лебедев.

По его словам, сразу после конца полной фазы затмения у многих видов начинается всплеск пения — почти вторая утренняя побудка, только сжатая до нескольких минут. Это лучше всего показывает, что для птиц резкая смена освещенности работает как сигнал смены дня и ночи, а не просто их пугает.

А наблюдение за животными зоопарка во время затмения 2017 года показало, что у некоторых видов наблюдаются более неожиданные реакции: например, у галапагосских черепах во время затмения фиксировали проявления брачного поведения . Лягушки могут начать квакать, как вечером, а сверчки — стрекотать.

Домашние животные свое поведение особо не меняют, однако могут начать выражать беспокойство: собаки часто ходят туда‑сюда, царапают пол или воют, крупный рогатый скот и лошади могут топтаться, менять позу, сбиваться в группы.

«Расхожее представление, что все домашние животные разом переходят в ночной режим, данные не подтверждают. После одного из затмений собрали тысячи наблюдений о поведении собак, кошек, кур и пчел — и устойчивой закономерности не нашли ни внутри одного вида, ни между видами. Домашние кошки и собаки, судя по всему, реагируют слабее именно потому, что для них привычна смена света от домашнего освещения, и резкое затемнение днем не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее. Сильнее реакция видна у животных, чей распорядок прямо связан со сменой света, — это домашняя птица и скот.

Куры во время затмений нередко сбиваются в кучу и замолкают, а петухи, наоборот, начинают кричать, будто наступает рассвет — для этого вида характерна путаница дня и ночи.

Коровы и лошади в некоторых хозяйствах направляются к воротам загона, как будто пора в стойло. А тревожность собак на прогулке чаще связана не с самим затмением, а с поведением хозяина и толпой вокруг, — собаки считывают эмоции человека быстрее, чем свет неба», — заметил Лебедев.

Как реагирует флора

Растения, как и животные, тоже живут по биоритмам, и точно так же (а может быть, даже сильнее) зависят от солнечного света. Полное солнечное затмение оказывает комплексное воздействие на растения. Это происходит из-за резкого снижения освещенности, похолодания и изменения уровня влажности. Хотя фаза полного затмения обычно длится всего 2–3 минуты (в редких случаях до 7,5 минут), растения реагируют на эти изменения достаточно быстро и заметно.

Ученые Университета Миссури-Колумбия наблюдали за четырьмя видами растений с разными «привычками» и установили, что полное солнечное затмение создает «ложную ночь».

Организм считывает резкое падение освещенности и запускает привычные ночные программы — закрывает устьица, складывает листья, снижает интенсивность обмена веществ. Как только свет возвращается, процессы быстро разворачиваются обратно. Фотосинтез напрямую зависит от света, и в момент полной фазы он резко замедляется или почти останавливается, а затем быстро восстанавливается после окончания затмения. Кратковременное затмение не наносит вреда сельскохозяйственным культурам и не влияет на урожайность: перерыв в фотосинтезе слишком короткий, чтобы серьезно сказаться на накоплении биомассы.

«У многих растений есть быстрый механизм реакции на свет, который вообще не связан с внутренними часами, — это светочувствительные белки, фитохромы и криптохромы, которые улавливают падение освещенности за секунды. Именно они запускают никтинастические движения: клевер и кислица складывают листья, а цветки одуванчика или мака закрываются, как в сумерках. Это чисто механический ответ через изменение давления в клетках у основания листа или лепестка, а не перестройка обмена веществ на уровне генов, поэтому он срабатывает так быстро», — объяснил «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Института агробиотехнологий и землепользования Казанского государственного аграрного университета Александр Абрамов.

А вот на рост и плодоношение затмение продолжительностью в несколько минут заметного влияния не оказывает, — растение на короткое время приостанавливает часть процессов и без последствий возвращается к обычному режиму.

«С циркадными ритмами интереснее: американские ботаники изучали полынь в районе Йеллоустоуна во время одного из затмений и обнаружили, что само затемнение растение переносит спокойно, как будто наступил вечер. Зато резкое возвращение яркого света после нескольких минут темноты вызывает у растения что-то вроде сбоя, — биохимические процессы остаются нарушенными еще несколько часов после затмения. То есть сильнее сбивает внутренние часы растения не сама темнота, а слишком быстрый обратный переход к свету», — пояснил ученый.

Но самое интересное происходит с лесом. Исследование Университета Южного Креста (Австралия) показало: деревья способны заранее чувствовать солнечное затмение и синхронно реагировать на него. Более того, они делают это до наступления события, координируя сигналы между собой — как единая экосистема.

Суть открытия в следующем: еще за несколько часов до затмения деревья начинали передавать друг другу биоэлектрические сигналы, при этом старая ель реагировала раньше остальных. Синхронизация усиливалась во время самого затмения. Это впервые позволило рассматривать лес не просто как совокупность отдельных деревьев, а как координированную систему с коллективной чувствительностью. Уникальность открытия еще и в том, что деревья, в отличие от животных, не имеют центральной нервной системы. Тем не менее, они демонстрируют сложное, скоординированное поведение, сравнимое с тем, что наблюдается в стаях птиц или роях насекомых.

«Это первое исследование такого рода, поэтому выводы пока стоит считать предварительными — эффект нужно проверять на других видах и в других лесах. Но интересно уже то, что синхронизация шла не через давно известный механизм — микоризную сеть, через которую деревья годами обмениваются веществами и предупреждают друг друга о вредителях или засухе. Здесь, судя по всему, работает более быстрый, электрический канал связи, природу которого ученые пока объяснить не могут. А практический вывод такой: если старые деревья первыми улавливают изменения среды, это лишний довод не вырубать старовозрастные леса бездумно — похоже, они выполняют функцию, которую молодые посадки пока не могут взять на себя», — заключил Абрамов.

В итоге затмение служит своеобразным природным экспериментом, позволяющим ученым изучать, как живые организмы адаптируются к резким изменениям среды. Хотя многие реакции носят временный характер, такие события помогают лучше понять механизмы работы биологических ритмов.