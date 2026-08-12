Ученые предупредили о сильных вспышках на Солнце в ближайшие дни

ИПГ: на Солнце возможны сильные вспышки класса М 12 и 13 августа

В период с 12 по 13 августа на Солнце возможны сильные вспышки класса М. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ) на своем сайте.

«Прогноз космической погоды на 12 и 13 августа 2026 года. Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что 12 августа возможны слабые возмущения в геомагнитном поле. При этом 13 августа обстановка будет спокойной с отдельными периодами неустойчивости.

В июле Солнце обновило двулетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зарегистрировала 24 вспышки категории C и выше.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа призвала россиян в период магнитных бурь обратить особое внимание на образ жизни. Важно не переборщить с физической нагрузкой, заменив активный спорт на прогулки медленным шагом. Кроме того, не следует переедать и перегружаться, лучше — максимально разнообразить меню и чаще отдыхать.

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