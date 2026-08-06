Ученые выяснили, что привлекает комаров к человеку

Определенные сочетания запахов кожи, летучих веществ и бактерий привлекают комаров к человеку. Об этом сообщает журнал iScience.

Специалисты Международного университета Флориды провели эксперимент с участием 119 добровольцев и трех видов комаров. В ходе него анализировался запах кожи участников, состав летучих органических соединений и микробиом рук. Полученные данные сопоставлялись с тем, насколько охотно насекомые кусали каждого добровольца.

Ученые выяснили, что один и тот же человек мог оказаться крайне привлекательным для одного вида комаров, но почти не вызывать интереса у другого. Исследователи не смогли обнаружить ни одного участника, который одинаково сильно привлекал бы всех трех представителей насекомых.

Специалисты определили, что комары предпочитают определенные комбинации химических веществ и бактерий. Одни микроорганизмы на коже повышали привлекательность человека сразу для всех трех видов, в то время как действие других соединений имели избирательный характер, отпугивая часть комаров.

Исследователи отметили, что запах человека определяется не только организмом, но и бактериями, которые живут на коже. Они перерабатывают пот и кожное сало, чем создают сложную смесь из сотен летучих соединений, на которую и ориентируются комары.

По мнению ученых, результаты эксперимента будут способствовать созданию репеллентов нового поколения. Вместо того чтобы просто отпугивать насекомых, они смогут изменять запах кожи или воздействовать на ее микробиом, тем самым уменьшая привлекательность человека для комаров конкретного вида.

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