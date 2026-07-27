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Химик объяснил, какие средства от комаров не работают

Химик Дорохов: ультразвуковые отпугиватели не работают против комаров
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее надежную защиту от комаров обеспечивают репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид, DEET), IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат), PMD (п-ментан-3,8-диол) — действующее вещество, получаемое из масла лимонного эвкалипта. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Они воздействуют на органы чувств комаров, из-за чего насекомым становится труднее обнаружить человека. При выборе средства важно обращать внимание прежде всего на действующее вещество и его концентрацию: она определяет продолжительность защитного эффекта. Однако даже самый эффективный репеллент не сработает при неправильном применении. Средство необходимо равномерно нанести на открытые участки кожи или одежду и обновлять с периодичностью, указанной производителем», — объяснил он.

Если речь идет о помещении, наиболее эффективными остаются электрические фумигаторы с пластинами или жидкостью на основе пиретроидов. При нагревании они постепенно испаряют инсектицид, который нарушает передачу нервных импульсов у насекомых и приводит к их гибели. При использовании таких приборов необходимо строго соблюдать инструкцию производителя, не превышать рекомендованное время работы и регулярно проветривать помещение. Особенно осторожно следует применять их там, где находятся маленькие дети, беременные женщины, люди с заболеваниями органов дыхания и домашние животные.

«Совсем иначе работают ультразвуковые отпугиватели. Убедительных научных данных, подтверждающих их эффективность против комаров, до сих пор не получено. Комары ориентируются прежде всего по запаху, углекислому газу и тепловому излучению человека, поэтому ультразвук практически не влияет на механизм поиска жертвы», — сказал эксперт.

Не оправдывают ожиданий и многие народные способы защиты. Лимон с гвоздикой, чеснок, кофейная гуща, ароматические травы и другие подобные средства могут создавать выраженный запах, однако этого недостаточно, чтобы надежно отпугнуть насекомых. Аналогичная ситуация складывается и с эфирными маслами. Некоторые из них действительно способны на короткое время снизить активность комаров, но быстро испаряются и значительно уступают современным репеллентам по продолжительности действия. При этом натуральное происхождение не означает полной безопасности: эфирные масла способны вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и повышенную чувствительность к солнечному свету.

Ранее были названы самые «вкусные» для комаров россияне.

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