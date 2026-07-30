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Общество

Россиян атаковала мошкара, чьи укусы вызывают отеки и жар до 39°C

SHOT: россияне массово пожаловались на вызывающие отеки и жар укусы мошек
Telegram-канал «SHOT»

Жители России начали жаловаться на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильную боль, зуд и даже повышение температуры, особенно у детей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, эти мошки атакуют россиян практически по всем регионам, причем не только в сельской местности или в дачных поселках, но и в городах — во дворах многоквартирных домов, парковых зонах и на детских игровых площадках.

Жители Москвы жалуются, что мошкара буквально осаждает припаркованные автомобили, а на прогулках преследует людей, роясь вокруг них тучами.

Женщина из Подмосковья рассказала каналу, что пострадала от укусов насекомых дважды за последние две недели: в первый раз у нее развился сильный отек, а во второй возникла такая болезненная пульсация на спине, что невозможно было заснуть.

В Ростове-на-Дону четырехлетняя девочка получила укус в руку перед своим днем рождения, и праздник пришлось отменить: у ребенка начался сильный жар, температура достигла 39°C, а укушенное место покраснело и болело.

Медики назвали особенностью укусов мошкары то, что при этом кожа не прокалывается, а буквально выгрызается на крошечном участке. При этом в ранку попадают выделяемые насекомым вещества, которые в момент укуса снижают болевые ощущения, а потом препятствуют сворачиванию крови. Именно с этим связаны отеки, жжение и зуд, которые в тяжелых случаях могут продержаться целую неделю.

Особенно тяжело укусы мошек переносят дети, люди с повышенной чувствительностью и аллергическими реакциями.

Ранее россиянам раскрыли, можно ли умереть от укуса комара или мошек.

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