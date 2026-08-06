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Наука

Обнаружен эффективный способ побороть возрастную хрупкость

Front Nutr: физические нагрузки помогают преодолеть возрастную хрупкость организма
Hanna Yeremchuk/Shutterstock/FOTODOM

Возрастную хрупкость организма, которая повышает риск падений, инвалидности и госпитализаций, лучше всего помогают преодолеть регулярные физические нагрузки и правильное питание. Исследование опубликовано на портале Frontiers in Nutrition.

В публикации отмечается, что были проанализированы результаты 35 рандомизированных клинических исследований, в которых приняли участие 5,7 тыс. пожилых людей. Исследователи сравнили эффективность физических упражнений, пищевых добавок и комплексных программ.

В результате анализа было определено, что физические упражнения, особенно силовые и многокомпонентные тренировки, обеспечивали наиболее стабильный эффект. Сочетание тренировок и пищевых добавок помогало эффективно увеличивать мышечную массу и силу.

До этого ученые из США выяснили, что с возрастом макрофаги — клетки иммунной системы, очищающие организм от клеточного «мусора», — перестают эффективно уничтожать отработавшие нейтрофилы.

Ранее в России научились контролировать процессы старения.

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