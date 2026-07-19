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Наука

Раскрыт главный механизм старения организма

Science: ослабление иммунных клеток запускает общее старение организма
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из США выяснили, что с возрастом макрофаги — клетки иммунной системы, очищающие организм от клеточного «мусора», — перестают эффективно уничтожать отработавшие нейтрофилы. Их накопление вызывает хроническое воспаление, которое считается одним из главных двигателей старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи сосредоточились на взаимодействии макрофагов — клеток, отвечающих за «уборку» клеточного мусора, — и нейтрофилов, которые первыми реагируют на инфекции и воспаление. В молодом организме макрофаги быстро поглощают отработавшие нейтрофилы после выполнения ими своей функции. Однако с возрастом этот процесс становится менее эффективным.

Эксперименты показали, что старые нейтрофилы начинают вырабатывать повышенное количество белка CD47, который служит своеобразным сигналом «не ешь меня». Из-за этого макрофаги перестают своевременно их уничтожать, а накопившиеся клетки продолжают поддерживать воспаление, связанное со старением тканей.

Когда ученые заблокировали действие CD47 у пожилых мышей, макрофаги вновь начали эффективно удалять старые нейтрофилы. Это привело к снижению уровня хронического воспаления и улучшению работы некоторых тканей.

По словам авторов, открытие помогает объяснить, почему с возрастом увеличивается риск многих заболеваний — от сердечно-сосудистых патологий до нейродегенеративных расстройств. Хроническое воспаление считается одним из главных факторов старения организма.

Исследователи подчеркивают, что говорить о создании «лекарства от старости» пока рано. Тем не менее результаты указывают на перспективную терапевтическую мишень: восстановление функции иммунной системы потенциально может замедлить возрастные изменения и снизить риск развития ряда заболеваний.

Ранее в России научились контролировать процессы старения.

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