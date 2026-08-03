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Наука

Нейрофизиолог Каплан объяснил, как работает фокус с пианино Чебурашки

Нейрофизиолог Каплан: на восприятие фразы Чебурашки влияют два фактора
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В соцсетях разгорелся спор из-за игрушечного пианино с Чебурашкой. В конце проигрываемой мелодии Чебурашка произносит некую фразу. Одни отчетливо слышат «Ты где?», другие настаивают на том, что из пианино раздается «Это не я!». Как рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. Ломоносова Александр Каплан, на восприятие этой фразы влияют два фактора.

«Это хороший пример влияния на восприятие сразу двух факторов: конкретной установки на восприятие физической реальности и амбивалентность (неоднозначность) самой реальности: как в известных зрительных иллюзиях — то ли старуха, то ли девушка, то ли лицо в профиль, то ли кувшин и т.д. Звуковой состав фразы исходно амбивалентен, там содержатся обе фразы, но установка делает акцент на одной из них. Если заранее себе несколько раз повторить «Это не я», то услышите именно эту фразу. А если «Ты где» — то услышите это. Так и в жизни, мы воспринимаем мир в силу накопленных установок, потому что многие объекты и отношения в мире на самом деле неоднозначны, и видим(слышим) мы только то, на что настроены. Никакого обмана, просто фокус», — объяснил ученый.

Ранее физиолог мозга Лебедев объяснил звуковую иллюзию с фразами «Ты где» и «Это не я» Байесовской теории перцепции.

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