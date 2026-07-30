Физиолог мозга объяснил звуковую иллюзию с фразами «Ты где» и «Это не я»

В соцсетях разгорелся спор из-за игрушечного пианино с Чебурашкой. В конце проигрываемой мелодии Чебурашка произносит некую фразу. Одни отчетливо слышат «Ты где?», другие настаивают на том, что из пианино раздается «Это не я!». Такая работа мозга описывается Байесовской теории перцепции, объяснил «Газете.Ru» профессор Московского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН, нейрофизиолог Михаил Лебедев.

Для ответа на вопрос нейрофизиолог замедлил и ускорил видео.

«Если замедляю — слышится «Это не я!». Если ускоряю — «Ты где?». Видимо, слуховая система сначала решает, сколько она слышит слогов: три или два, а затем воспринимает сказанное. Эксперимент с ускорением-замедлением показывает, что мозг оценивает наиболее вероятную фразу по ее длительности», — говорит Лебедев.

По словам нейрофизиолога, такая работа мозга описывается Байесовской теории перцепции. Согласно этой теории, мозг постоянно строит гипотезы о том, что именно он воспринимает, и обновляет их на основе новых сенсорных данных, используя математический аппарат теоремы Байеса.

У мозга нет прямого доступа к «реальному миру» — он получает лишь сенсорные сигналы (например, изображение на сетчатке), которые сами по себе неоднозначны и искажены шумом. Поэтому восприятие — это не пассивное отражение реальности, а активный конструктивный процесс. Этот подход хорошо объясняет многие феномены: работу зрительных иллюзий, эффект плацебо, а также то, почему наше восприятие иногда «додумывает» детали, заполняя пробелы в информации.

Представьте, что вы смотрите на размытое пятно на сетчатке. Мозг, опираясь на прошлый опыт (априорные вероятности), предполагает, что это может быть лицо, а не лист бумаги. Функция правдоподобия покажет, насколько хорошо такое пятно соответствует каждой из этих гипотез. С помощью правила Байеса мозг вычисляет насколько вероятно, что пятно — это лицо, а не лист бумаги. На основе этого он выбирает наиболее правдоподобную гипотезу.

Подобное «вычисление» происходит и при прослушивании звуковой иллюзии с игрушечным пианино. Так как голос Чебурашки сильно искажен, разные люди додумывают его фразу по-разному.

Ранее сообщалось, что детское пианино с Чебурашкой вызвало спор в сети.