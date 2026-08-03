Какие растения из огорода могут вызвать ожог, рассказал эксперт

Солнечный ожог от растений — это фитофотодерматит, который развивается при контакте с соком растения в солнечную погоду. Чаще всего в России его вызывает борщевик Сосновского, дикий пастернак, дудник, рута, ясенец, сок инжира, а из огородных растений — петрушка и сельдерей, рассказал «Газете.Ru» директор питомника декоративных растений «Суланж» Игорь Ефимкин.

«Ключевую роль играют фуранокумарины — особые вещества, которые содержатся в соке ряда растений. Попадая на кожу, они резко повышают ее чувствительность к ультрафиолету. Без солнечного света реакции не возникает. Фуранокумарины впитываются в кожу и под ультрафиолетом повреждают клетки. Это не аллергия, а фототоксический ожог, он бывает у любого. Нужны два условия сразу: сок на коже и солнце. Больше всего фуранокумаринов в соке: опаснее сломанные стебли, черешки и листья, у борщевика ядовит весь сок. Риск выше летом, с мая по август, в ясную погоду, пот и жара его усиливают», — отметил эксперт.

По его словам, опасность заключается в том, что сразу человек ничего не чувствует, жжение и краснота приходят через несколько часов, пузыри — через сутки.

«После стихания воспаления на коже могут долго сохраняться темные пятна, которые иногда держатся месяцами. Чтобы не допустить ожога, сразу после попадания на кожу сок надо быстро смыть водой с мылом и уйти с солнца, если пузыри все же появились, лучше обратиться к врачу. По назначению врача применяют местные средства: антисептические компрессы, мази для профилактики инфекции, кортикостероидные мази при сильном воспалении, антигистаминные препараты. В тяжелых случаях (обширные волдыри, поражение большой площади кожи) может потребоваться госпитализация и лечение, как при солнечных ожогах», — заключил Ефимкин.

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